石垣島是沖繩八重山群島中人口最多的島嶼，石垣島上的市集非常熱鬧而且有許多精緻文青小店。沖繩石垣島也是「西表石垣國立公園」的一部分，島上有許多適合親子的石垣島景點，石垣島水上活動相當熱門，許多人會特別赴石垣島潛水。 最重要的是石垣島景點豐富外，還有很多高CP值的石垣島住宿，像是石垣島飯店和石垣島酒店。石垣島交通方面也算方便，來往台灣、香港、日本主要城市間皆有直航航班，新石垣機場裡面還有連那霸機場都沒有的星巴克哦！小編精選了15處石垣島自由行必去景點，快把本篇放進日本旅遊口袋名單吧！

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沖繩石垣島景點行程推薦

石垣島一日遊

石垣島二日遊

石垣島潛水行程

石垣島跳島行程

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沖繩石垣島交通

沖繩石垣島自由行，石垣島租車自駕是最方便的交通方式，可以自由地探索各個石垣島景點。石垣島上就有多家租車公司，提供各種車型選擇。如果不想自駕，推薦搭乘巴士或是石垣島包車旅遊，主要石垣島景點如川平灣、美崎町都有巴士可以抵達。另外，也可以租借自行車或電動自行車gogoro，適合短距離的移動。石垣島船班則是前往周邊離島如竹富島、西表島的主要交通工具。值得一提的是石垣島郵輪是近期前往石垣島自由行的超夯選擇，非常適合家庭出遊！

沖繩石垣島必去景點推薦

沖繩石垣島擁有豐富的自然景觀、文化和水上活動。無論是亮白的沙灘、清澈的海水，還是熱鬧的市集都是大家熱愛石垣島旅遊的原因，石垣島景點也成為潛水勝地。以下就讓小編好好來推薦石垣島必去景點吧。

石垣島鍾乳洞

常常有人問石垣島景點有哪些？石垣島鐘乳石洞肯定是最常出現的石垣島必去景點之一。耗時20萬年自然形成石垣島最大的鐘乳洞，來到這邊除了觀賞無數鐘乳石形成的洞窟之外，建議大家可以看看水車貝殼的化石。

石垣島鍾乳洞 地址：沖縄県石垣市字石垣1666 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從川平灣開車約25分鐘 🚌石垣島巴士：從石垣巴士總站搭乘7號車約15分鐘後下車再徒步10分鐘

Banna Park

綠悠悠的山林配上小孩子能盡情玩耍的遊樂設施，這就是深受當地居民歡迎的石垣島親子景點Banna Park。園區內除了遊樂設施外，還有跨越石垣水庫的吊橋和收藏著各式各樣的蝴蝶標本的世界昆蟲館。想要玩個盡興至少要待1-2小時才夠！

Banna Park 地址：沖縄県石垣市字石垣961-15 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約15分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車25分鐘

平久保埼燈塔

打開手機，看著石垣島景點地圖最北邊的平久保崎燈塔。一個要穿過黑毛和牛放牧地後才能抵達的燈塔，登高望遠就可以看到圍繞整個海岸的祖母綠大海跟珊瑚礁。若是在石垣島有充裕時間的話肯定是必去景點之一。

平久保埼燈塔 地址：沖縄県石垣市平久保234-5 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約60分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車40分鐘

白保海岸

白保海岸經常出現在石垣島景點推薦清單不是沒有理由的，石垣島以透明清澈的海水、潔白沙灘和豐富珊瑚礁聞名，白保海岸除了是非常著名的石垣島潛水景點之外，還號稱擁有北半球最大的群生青珊瑚。距離新石垣機場只要15分鐘的車程，不過自駕要特別小心，路實在不太好開。

白保海岸 地址：沖縄県石垣市白保2107-2 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約30分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車15分鐘 🚌石垣島公車：從新石垣機場搭乘6號公車15分鐘在白保車站下車

桃林寺

喜歡參觀日本神社寺廟的好朋友！你知道在石垣島市區有個全日本最南端的禪寺嗎？對於喜歡古寺的人來說這個地方真的是石垣島必去景點！是於1614年由當時的琉球王尚寧王所建立的全八重山最古老寺廟，目前則是臨濟宗妙心寺派的寺院。鎮守在入口的仁王像是沖繩縣現存最古老的木雕神像，有經過的朋友一定要去看看！

桃林寺 地址：沖縄県石垣市石垣285 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約15分鐘 🚶石垣島步行：從石垣巴士總站徒步10分鐘

底地海灘

石垣島旅遊的好去處「底地海灘」位在石垣國立公園內，由於海灘較淺，所以一年之間都不會有太大的波浪。因此在當地被視為是石垣島親子週末消暑的熱門景點！尤其是那隨著一天潮汐和日出日落而千變萬化的景色，可以讓人看著發呆一整天都不會膩。

底地海灘 地址：沖縄県石垣市川平 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約36分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約37分鐘

石垣八重山民俗村

經營40多年的石垣八重山民俗村是石垣島唯一以民俗為主題的觀光地，村内有琉球式的傳統房屋及民俗物品還有不時傳來的三線琴音，工作人員穿著琉球傳統服飾及説著石垣島地方方言。園裡的松鼠猴更是小孩子們的最愛，可說是人氣十足的石垣島景點哦！

石垣八重山民俗村 地址：沖縄県石垣市名蔵967-1 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約20分鐘 🚌石垣島巴士：從新石垣機場搭乘9號巴士約68分鐘

御神崎

御神崎燈塔位於石垣島景點地圖的最左側，豎立在這個斷崖絕壁上。來到石垣島肯定就是要把東南西北的海岸線看個痛快！燈塔旁邊有停車場也有洗手間，春天甚至還會有鐵炮百合開花。從停車塲上燈塔的階梯有點抖，有來的朋友要特別注意喔。

御神崎 地址：沖縄県石垣市崎枝 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約35分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約40分鐘

白保日曜市

位於白保的市集只在每個禮拜天(日曜日)才會舉辦，所以當地居民都稱它為白保日曜市。這個市集是NPO夏花為了串起當地產業並提供當地特產的交流場所而開辦的。想要體驗石垣島景點中最local的活動肯定要來這邊啦！

白保日曜市 地址：沖縄県石垣市白保118 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約23分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約20分鐘

通常提到商店街，大家都會想到超市或是一些古早味的老店陳列其中的區域。在石垣島上當然也有這樣的大型商店街！這個擁有100家店舖以上的石垣島商店街真的是好處多多，除了地理位置方便，店家種類又多元，最重要的是還有遮雨棚！是一個下雨也不怕淋濕的石垣島景點。

石垣島商店街 地址：沖縄県石垣市石垣203 (Google導航) 交通方式 🚶石垣島步行：從石垣郵輪港口徒步約30分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約20分鐘從新石垣機場開車約30分鐘

沖繩石垣島潛水景點推薦

川平石崎Manta Scramble

來石垣島自由行推薦一定要做的事就是石垣島潛水！川平石崎的觀蝠鱝點（Kabira Ishizaki Manta Scramble）是能夠觀看到全世界最大魟魚「蝠鱝」幾率最高的地方。特別是9月~11月，有90%以上幾率能和蝠鱝相遇，如果運氣好的話，欣賞10多隻蝠鱝同時翩翩起舞也不是不可能的哦。

川平石崎 地址：沖縄県石垣市川平 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約30分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約30分鐘

屋良部崎海域Yarabudake

在石垣島這得天獨厚的地形，能吸引各式魚類來這邊覓食與棲息。這裡就是石垣島潛水必去景點「屋良部崎海域」。在這邊時不時的可以看到各式魟魚、裸狐鰹以及沈船。最近在這個海域更是發現了一個海底遺跡，據說是琉球王朝時代的沈船，裡面還沈睡著許多當時船上的稀世珍品。喜歡各式各樣大物的潛水好手們是不是已經躍躍欲試了呢？

屋良部崎海域 地址：沖縄県石垣市屋良部崎 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約36分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約40分鐘

川平灣Kabira Bay

藍天碧海、潔白細沙和海岸線森林讓「川平灣」成為石垣島上最美麗的自然景觀之一。來到這裡有個觀景台，從那裡可以看到川平灣及其小島的迷人景色。碧海白沙雖然十分誘人，但由於在川平灣內培育黑珍珠，所以要注意這裡禁止遊泳。想看看海中生物的朋友可以在停車場附近的店鋪購買玻璃底船船票。石垣島玻璃底船每隔15或30分鐘一班，不用預約即可登船喔~

川平灣 地址：沖繩県石垣市川平 (Google導航) 交通方式 🚗石垣島租車：從石垣郵輪港口開車約40分鐘 🚗石垣島租車：從新石垣機場開車約35分鐘

沖繩石垣島景點常見問題

台灣到石垣島怎麼去？ 想前往石垣島旅遊可以購買石垣島機票，選擇搭乘直飛航班；除了搭乘飛機去石垣島，也能選擇石垣島郵輪從台灣出發。

石垣島環島要多久？ 石垣島是沖繩縣內第三大島，開車環島一圈大約需要3個小時左右。

石垣島自由行交通方式？ 在石垣島上移動方式推薦石垣島租車或石垣島包車最方便，島上也有巴士和電動機車可以租借。

石垣島鍾乳洞內部有多大？ 鍾乳洞全長約3.2公里，但開放給遊客的部分約有660米，遊覽時間約為30分鐘。

從石垣島市區前往平久保崎燈塔需要多久？ 從石垣市區開車前往平久保崎燈塔大約需要1小時。