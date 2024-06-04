新竹平價火鍋吃到飽推薦！鬥牛士二鍋新竹SOGO店，四人同行免費送爆量火山瀑布肉盤！隱藏版大仙肉盤只送不賣，壽星當日消費5折優惠
新竹平價火鍋吃到飽推薦鬥牛士二鍋新竹SOGO店，電話提前預約訂位講通關密語、四人同行免費送爆量火山瀑布肉盤【隱藏版大仙肉盤】只送不賣，壽星當日消費5折優惠！肉品現點現切，超過50種菜色的自助吧吃到飽，用餐環境超舒適、可以容納百人以上！
此生第一次吃肉吃到這麼辛苦，肚子好撐啊！這間真的是新竹高CP值的平價火鍋吃到飽！
文章目錄
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－店家環境及交通停車
鬥牛士二鍋新竹SOGO店就在遠東SOGO B1，開車騎車前往可停在百貨公司地下停車場，相當方便。
ㄚ綾綾已經來N訪多次了，每次走進來都覺得很舒服，因為用餐空間實在太寬敞啦！座位分為單人吧台座、雙人座、四人座到六人座，整間店可以容納一百人以上，超級適合公司行號、家庭朋友團體來店聚餐。
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－自助吧
放眼望去，中島自助吧有超多選擇！想吃什麼蔬菜就自己拿嘿！店員出餐的時候不會額外送上菜盤，除了豐富的蔬菜之外，旁邊還有很多精選熱食、涼拌小菜、炸物拼盤、生菜沙拉等等，也有熱騰騰的咖哩和滷肉醬汁可以配白飯吃。
醬料提供多種，例如日式醬油、傳統醬油、沙茶醬、蔥花、蒜泥、香油、芝麻醬、辣椒、豆瓣醬、烏醋、薑絲、白醋、蘿蔔泥等等等，多達10幾種醬料可以組合搭配呢！
另外還有加湯區喔～
飲料區選項相當豐富，有咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、氣泡飲、冰茶等，還有小朋友愛吃的冰淇淋跟霜淇淋！剉冰、甜點等等應有盡有，在自助區也設有一個洗手台，可以讓小朋友洗手，對親子族群非常友善呢！
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－菜單價位
採一人一鍋自助式吃到飽的用餐方式，依人頭收費，同桌同行需點相同價位的吃到飽餐點唷！用餐時間為90分鐘。
➡ 成人價格
平日午餐 $388+10%（6種肉）
晚餐及假日 $428+10%（8種肉）
精選升級 $528+10%（11種肉）
老饕特選 $628+10%（14種肉）
➡ 兒童價格（身高計價）
99cm以下，用餐免費
100cm-120cm 收119+10%
120cm-140cm 收199+10%
140公分以上算成人費用
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－優惠好康活動
生日優惠
生日當天壽星本人消費用餐半價優待一次，結帳前出示有效證件。
長青優惠
65歲以上長者本人來店內用餐85折優待一次，結帳前出示有效證件。
隱藏版大仙肉盤2.0升級版
4位大人以上同行用餐，至少提前一天以上電話預約訂位，電話中說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃」，就可以免費獲得！隱藏版大仙肉盤2.0升級版每日限量5盤，送完為止喔！隱藏版大仙肉盤2.0升級版用四種不同肉品擺盤而成，有板腱牛、霜降牛、牛五花跟梅花豬。
居然還可以上演乾冰秀！！！超好拍照的啊！！
畢業季謝師宴
滿12人送1人，滿24人送2人，以此類推！歡迎公司行號、家庭聚會、親友趁現在約一波~~~
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－可愛機器人送餐
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－現切肉品吃到飽
來鬥牛士二鍋吃肉肉的朋友，非常推薦直接點老饕特選吃到飽套餐，就是$628元/人的吃到飽套餐，一次就可以吃到美國牛五花、紐西蘭霜降牛、豬五花肉片、梅花豬肉片、去骨雞腿肉、滑嫩雞柳條、板腱牛、宜蘭櫻桃鴨、美國Choice嫩肩牛、美國Choice雪花牛、安格斯極上霜降、安格斯極上梅花、紐西蘭特選羊五花等等共14種肉肉呢！
要開始來涮肉肉啦！
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－湯頭介紹
基本湯底：壽喜燒、北海道昆布、蔬果豚骨湯。
加價湯底有：川味麻辣$69元、石頭爆炒鍋$69元、韓風部隊$59元、起司牛奶鍋$59元。
鬥牛士二鍋新竹SOGO店－海鮮
鬥牛士二鍋吃到飽以肉品為主，另外也可以加購海鮮系列，這裡的蛤蜊新鮮到會張開嘴跟你吐舌頭XDDD限定活動加購$100元享海鮮吃到飽，同行者都要一起加購唷！一次可以吃到白蝦、文蛤、鯛魚、多利魚！
鬥牛士二鍋－新竹sogo店家資訊
鬥牛士二鍋新竹sogo店
Line官方帳號：@sukiyaki_hotpot
營業時間：11:00-21:30（週六日到22:00）
訂位電話：03-5153686
地址：新竹市東區中央路241號B1（SOGO新竹店B1）
*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主
*本文為邀約文章，內文為實際心得分享
鬥牛士二鍋－全台分店資訊
鬥牛士二鍋台中新時代店
訂位電話：04-22226286
地址：台中市東區復興路四段186號11樓（新時代購物中心）
鬥牛士二鍋台中文心店
訂位電話：04-22545758
地址：台中市南屯區文心路一段521號1樓（家樂福文心店1樓）
鬥牛士二鍋台南中山店
訂位電話：06-2263168
地址：台南市中西區中山路166號8樓（Focus百貨8樓）
鬥牛士二鍋高雄楠梓店
訂位電話：07-5916633
地址：高雄市楠梓區藍昌路389號（楠梓家樂福附近）
鬥牛士二鍋桃園食尚店
訂位電話：03-2752268
地址：桃園市桃園區中正路47號5樓（ATT筷食尚百貨5樓）
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