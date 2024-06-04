新竹平價火鍋吃到飽推薦鬥牛士二鍋新竹SOGO店，電話提前預約訂位講通關密語、四人同行免費送爆量火山瀑布肉盤【隱藏版大仙肉盤】只送不賣，壽星當日消費5折優惠！肉品現點現切，超過50種菜色的自助吧吃到飽，用餐環境超舒適、可以容納百人以上！

此生第一次吃肉吃到這麼辛苦，肚子好撐啊！這間真的是新竹高CP值的平價火鍋吃到飽！

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鬥牛士二鍋新竹SOGO店－店家環境及交通停車

鬥牛士二鍋新竹SOGO店就在遠東SOGO B1，開車騎車前往可停在百貨公司地下停車場，相當方便。

ㄚ綾綾已經來N訪多次了，每次走進來都覺得很舒服，因為用餐空間實在太寬敞啦！座位分為單人吧台座、雙人座、四人座到六人座，整間店可以容納一百人以上，超級適合公司行號、家庭朋友團體來店聚餐。

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－自助吧

放眼望去，中島自助吧有超多選擇！想吃什麼蔬菜就自己拿嘿！店員出餐的時候不會額外送上菜盤，除了豐富的蔬菜之外，旁邊還有很多精選熱食、涼拌小菜、炸物拼盤、生菜沙拉等等，也有熱騰騰的咖哩和滷肉醬汁可以配白飯吃。

醬料提供多種，例如日式醬油、傳統醬油、沙茶醬、蔥花、蒜泥、香油、芝麻醬、辣椒、豆瓣醬、烏醋、薑絲、白醋、蘿蔔泥等等等，多達10幾種醬料可以組合搭配呢！

另外還有加湯區喔～

飲料區選項相當豐富，有咖啡、茶、果汁、碳酸飲料、氣泡飲、冰茶等，還有小朋友愛吃的冰淇淋跟霜淇淋！剉冰、甜點等等應有盡有，在自助區也設有一個洗手台，可以讓小朋友洗手，對親子族群非常友善呢！

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－菜單價位

採一人一鍋自助式吃到飽的用餐方式，依人頭收費，同桌同行需點相同價位的吃到飽餐點唷！用餐時間為90分鐘。

➡ 成人價格

平日午餐 $388+10%（6種肉）

晚餐及假日 $428+10%（8種肉）

精選升級 $528+10%（11種肉）

老饕特選 $628+10%（14種肉）

➡ 兒童價格（身高計價）

99cm以下，用餐免費

100cm-120cm 收119+10%

120cm-140cm 收199+10%

140公分以上算成人費用

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－優惠好康活動

生日優惠

生日當天壽星本人消費用餐半價優待一次，結帳前出示有效證件。

長青優惠

65歲以上長者本人來店內用餐85折優待一次，結帳前出示有效證件。

隱藏版大仙肉盤2.0升級版

4位大人以上同行用餐，至少提前一天以上電話預約訂位，電話中說出通關密語「鬥牛士二鍋好好吃」，就可以免費獲得！隱藏版大仙肉盤2.0升級版每日限量5盤，送完為止喔！ 隱藏版大仙肉盤2.0升級版用四種不同肉品擺盤而成，有板腱牛、霜降牛、牛五花跟梅花豬。

居然還可以上演乾冰秀！！！超好拍照的啊！！

畢業季謝師宴

滿12人送1人，滿24人送2人，以此類推！歡迎公司行號、家庭聚會、親友趁現在約一波~~~

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－可愛機器人送餐

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－現切肉品吃到飽

來鬥牛士二鍋吃肉肉的朋友，非常推薦直接點老饕特選吃到飽套餐，就是$628元/人的吃到飽套餐，一次就可以吃到美國牛五花、紐西蘭霜降牛、豬五花肉片、梅花豬肉片、去骨雞腿肉、滑嫩雞柳條、板腱牛、宜蘭櫻桃鴨、美國Choice嫩肩牛、美國Choice雪花牛、安格斯極上霜降、安格斯極上梅花、紐西蘭特選羊五花等等共14種肉肉呢！

要開始來涮肉肉啦！

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－湯頭介紹

基本湯底：壽喜燒、北海道昆布、蔬果豚骨湯。

加價湯底有：川味麻辣$69元、石頭爆炒鍋$69元、韓風部隊$59元、起司牛奶鍋$59元。

鬥牛士二鍋新竹SOGO店－海鮮

鬥牛士二鍋吃到飽以肉品為主，另外也可以加購海鮮系列，這裡的蛤蜊新鮮到會張開嘴跟你吐舌頭XDDD限定活動加購$100元享海鮮吃到飽，同行者都要一起加購唷！一次可以吃到白蝦、文蛤、鯛魚、多利魚！

鬥牛士二鍋－新竹sogo店家資訊

鬥牛士二鍋新竹sogo店

Line官方帳號：@sukiyaki_hotpot

營業時間：11:00-21:30（週六日到22:00）

訂位電話：03-5153686

地址：新竹市東區中央路241號B1（SOGO新竹店B1）

*營業時間、價格、餐點菜單請依據店家公告為主

*本文為邀約文章，內文為實際心得分享

鬥牛士二鍋－全台分店資訊

鬥牛士二鍋台中新時代店

訂位電話：04-22226286

地址：台中市東區復興路四段186號11樓（新時代購物中心） 鬥牛士二鍋台中文心店

訂位電話：04-22545758

地址：台中市南屯區文心路一段521號1樓（家樂福文心店1樓） 鬥牛士二鍋台南中山店

訂位電話：06-2263168

地址：台南市中西區中山路166號8樓（Focus百貨8樓） 鬥牛士二鍋高雄楠梓店

訂位電話：07-5916633

地址：高雄市楠梓區藍昌路389號（楠梓家樂福附近） 鬥牛士二鍋桃園食尚店

訂位電話：03-2752268

地址：桃園市桃園區中正路47號5樓（ATT筷食尚百貨5樓）

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