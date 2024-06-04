有次撲空了南門市場的合歡刀削麵，轉進一樓逛逛，看到「合興糕糰店」排隊人潮怎麼那麼多，原來大家都在等著熱騰騰的鬆糕現蒸出爐，上海鬆糕鬆軟QQ的口感配上香甜內餡，搭配一杯咖啡或茶飲，口味很老派，但是我還蠻喜歡的❤️，是還不錯的下午茶點。

合興糕糰店營業資訊

南門市場-合興糕糰店

評分： / 3.6

/ 3.6 地址：100台灣台北市中正區羅斯福路一段8號( 地圖 )

電話：02 2321 4702

營業時間

星期一: 休息,

星期二: 07:00 – 18:00,

星期三: 07:00 – 18:00,

星期四: 07:00 – 18:00,

星期五: 07:00 – 18:00,

星期六: 07:00 – 18:00,

星期日: 07:00 – 18:00

星期一: 休息, 星期二: 07:00 – 18:00, 星期三: 07:00 – 18:00, 星期四: 07:00 – 18:00, 星期五: 07:00 – 18:00, 星期六: 07:00 – 18:00, 星期日: 07:00 – 18:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

合興糕糰店位置｜品項

合興糕糰店就位於南門市場一樓，中正紀念堂站二號出口最近，面對南門市場往右手邊的門進去就到。

合興糕糰店的攤位不只一處，賣的品項有包子、饅頭、八寶飯、富貴雙方、甜鹹粽子與年糕等，密密麻麻的，貨架上擺滿滿，種類相當多，不過製作鬆糕的攤位只有一攤，看到很多人排隊就是了。

這次買的鬆糕有好幾種口味，原味、紅豆、桂花，然後內餡又分為芝麻或豆沙口味，菜單乍看下有點難懂，總之就是外皮跟內餡都要選口味就是了。

合興糕糰店 鬆糕

紅豆芝麻鬆糕｜桂花豆沙鬆糕

鬆糕現蒸出爐，到手時都還是很燙手的，散步到旁邊的中正紀念堂坐著吃，隨袋附上一張保存方式，常溫兩天，也有加熱方法的教學。紅豆鬆糕跟桂花鬆糕比較起來桂花鬆糕的味道比較出色，紅豆鬆糕外皮吃不太出來是紅豆味，只有淡淡的紅豆味道。內餡的話豆沙跟芝麻兩種口味我都蠻喜歡的，其實內餡塞得不會很多，所以與鬆糕搭配起來不會太甜，是很大人口味的老派甜點。

除了這家合興糕糰店外，還吃到的江蘇老宜記燒餅舖，也是在南門市場旁邊巷弄，也是很熱門的排隊下午茶喔！

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