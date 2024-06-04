在中壢環北路上這間新開幕的台菜餐廳《燦台菜私廚》，運用台灣在地食材呈現各式各樣台式經典料理，以台灣近幾年很流行的無菜單料理讓師傅盡情發揮，我跟珍小姐很愛這樣的消費方式，不需要花腦筋通通交給主廚安排就好。這天品嚐的是880+10%的價位，就能吃到白鰻、龍虎斑、還有我愛的控肉跟櫻花蝦米糕等九道料理，價格實惠美味程度也絲毫不減，餐廳整體氛圍非常舒適，很適合家族聚餐或是朋友聚會。從5/26-6/10還可以享有9折優惠，趕快揪愛吃美食的好友來場經典的台菜饗宴吧。

《燦台菜私廚》交通方式

《燦台菜私廚》的位置在桃園中壢的環北路上，如果開車前往可以停在機場捷運A21地下停車場，步行到《燦台菜私廚》大約6-10分鐘就可以抵達。或者是在中豐北路上也有整排路邊停車格。

門面相當寬敞，這天是中午時段來用餐，招牌相當顯眼。

附上Google地圖給大家參考。

《燦台菜私廚》室內用餐環境

《燦台菜私廚》的室內座位選擇不少，有一個獨立包廂跟開放式的用餐空間。

如果多人用餐也可以選擇這樣10人一桌的座位。整體的餐廳設計氣派大方，座位間距也頗大舒適度很高。

一進門就先看到水產的養殖箱，裡面是活跳跳的龍蝦跟鮑魚。

店員說基本無菜單料理是880+10%/人，現在是黑鮪魚的季節，如果想要品嚐黑鮪魚是 280/6片（季節限定），另外波士頓龍蝦、水姑娘龍蝦、活南非鮑魚也是直接店內加點即可。

養殖箱裡的龍蝦都是活力實足，有水姑娘跟波士頓龍蝦雖然很想吃，但這天就我跟珍小姐兩個人，下次再來好好品嚐這裡的龍蝦料理。如果想吃現場直接跟服務人員加點即可。

《燦台菜私廚》消費方式

我們這天品嚐的是他們家的入門款價位，只要880+10%/人，就可以吃到9道經典台式料理，品項很豐富份量也不小相當超值，如果喜歡吃台菜這裡真的是不傷荷包的好選擇。如果想吃店裡的活體海鮮可以直接詢問服務人員加點就可以，另外最近是黑鮪魚季節也有超優惠的價錢，下次一定要試試。

《燦台菜私廚》菜色介紹

梅子苦瓜

開胃小菜是梅子苦瓜，這道就連不愛吃苦瓜的珍小姐也說好吃，幾乎吃不到苦味很加分。

苦瓜本身口感相當好入口，經過處理後的苦瓜苦味沒有那麼重，淡淡的梅子香氣挺討喜的。

接下來服務人員端上這壺菊花茶，讓我們印象深刻。竟然整壺冒煙又冒泡，原來是裡面加了主廚自己製作的食用乾冰，相當夢幻。

菊花茶本身淡雅的清香搭配台式料理我覺得很合拍，在吃了幾道料理來上一口相當舒服。

蔬果松阪豬

第一道料理是清爽的松阪豬沙拉，以胡麻風味呈現。

松阪豬口感帶點脆度，表皮帶著焦香整體香氣跟油脂相當平衡。

白斬雞

台菜的經典怎麼可以沒有白斬雞，這道白斬雞表現也很亮眼，金黃色的外皮裡面的肉質相當嫩口，不需要過多的調味就相當美味。

這個是一人的份量，相當有誠意。

在《燦台菜私廚》吃台菜，美美的擺盤是必須，隨便拍都很美啊。

白斬雞要做的好吃也是很考驗主廚的功力，這天的白斬雞也讓我們滿意，金色的表皮彈牙裡面的肉質完全不柴。

白斬雞會附上兩種醬料，一個是客家的金桔醬還有蒜味醬油。

很喜歡他們的金桔醬，沾上一些風味截然不同。

酥炸白鰻

這一道我非常喜歡，本來以為是單純的炸魚塊，沒想到竟然是珍貴的白鰻。

底下搭配的是炸南瓜。

白鰻的肉質細緻，魚皮相當有彈性，麵衣不會過厚更能吃出鰻魚本身的鮮甜滋味。

甘蔗烏骨雞湯

吃完炸物要來換換口味，這道烏骨雞湯完全是珍小姐的菜，愛喝湯的她喝上一口就停不下來。

一人一盅同樣是份量不小，剛送上桌還非常燙口，但光是開蓋那淡雅的甘蔗香氣就非常迷人。

這盅烏骨雞湯最迷人之處就在中間那個甘蔗，有了它整個香氣就是另外一個境界。

煲湯最重要的就是這精華中的精華，整體口味不會很重，自然的回甘配上甘蔗的香氣，相當清甜好喝。

胡椒蝦

很喜歡他們上菜的節奏，清爽的料理品嚐完就換個稍微重口味的海鮮料理。這道台菜經典胡椒蝦換了另外一種方式呈現。

一般在餐廳吃到的都是泰國蝦，《燦台菜私廚》使用的是個頭頗大的大草蝦，表現依舊亮眼。

草蝦的部分已經處理的很到位，開背清蝦腸都很用心。

草蝦新鮮度很高不需要太費力稍微一拉就可以去殼，草蝦本身彈性跟甜度都很不錯，搭配鹹香的胡椒調味那更是秒殺。

鮭魚卵蝦鬆

接下來又是爽口的料理，蝦鬆在台菜料理中也是佔有一席之地，但《燦台菜私廚》的蝦鬆又更貴氣，老闆直接搭配大量的鮭魚卵在上面，用料沒在客氣的。

第一次吃到蝦鬆還有鮭魚卵的，開心。

生菜上鋪滿蝦仁、油條還有鮭魚卵顏色看起來就很有食慾。

整體調味不會太重，剛好消化前面口味較重的胡椒蝦，稍微平衡味蕾的刺激感。彈牙的蝦仁搭配脆口的油條碎，搭配滿滿的海味真的是很舒服的一道料理。

控肉

補充膠原蛋白的時候來了，這道控肉跟以往的滷汁熬煮很久的黑金控肉不太一樣，主廚將控肉的所有元素重新排列，搭配精緻的擺盤就像是在吃法餐一樣的優雅。

上面的豬皮就像是燒肉一樣的金黃焦脆，但又不會太硬，很有特色的一道料理。

看似油膩其實肥而不膩，上面油脂分布較多的部分相當有彈性，這部分口感讓我很意外。

大口咬下瘦肉的部分同樣是很多汁，完全不乾柴，很怕吃那種會乾柴的肉，這個完全不會相當好咬。

沾點旁邊的滷汁更添風味。

如果覺得吃多了油脂來點筍乾也是不錯的選擇，去油解膩剛剛好。

荷葉龍虎斑

台菜料理同樣不能少了海上鮮，這天主廚端出的是清蒸龍虎斑。

比較特別的是他們的作法是用荷葉包覆著龍虎斑，再與蒸魚醬油一起蒸，這樣的香氣更有魅力。

上桌前再加上蔥薑絲後淋上一匙熱油，香氣更加乘。

很喜歡龍虎斑的口感，看這魚的厚度相當扎實，魚肉本身也頗有彈性。

先來塊原味，品嚐魚肉的甜度與魚皮的膠質口感。

再來加點蒸魚醬油品嚐第二種風味，這款也是會不知不覺就被吃光的美味。

韭菜櫻花蝦米糕

看到這一道就知道我們的無菜單料理即將進入尾聲，這道也是我超愛的台菜之一，只要餐廳有這道我幾乎都是必點。

跟烏骨雞湯一樣都是一人一盅，這樣一人獨享超滿足，而且這盅份量頗大，吃到這裡其實已經很有飽足感。

經過爆炒的櫻花蝦香氣更足，同樣用料不手軟太開心了。

底下的米糕粒粒分明，是我喜歡的那種軟糯口感。又帶著油蔥跟香菇的香氣，真的吃上一口就停不下來。

最後就用季節水果結束這回合！這次初訪《燦台菜私廚》讓我們印象相當好，以台菜來說他們家的口味是地道又結合了一些創新元素，對於對台菜已有既定印象的大家絕對是個顛覆印象的餐廳，而且用無菜單的方式呈現又多了些期待感，餐廳整體氛圍營造的很好，很適合家族聚餐。如果你跟麥仔我一樣是個台菜控，那這間《燦台菜私廚》一定要推薦給你收藏口袋。從5/26-6/10還可以享有9折優惠，趕快揪愛吃美食的好友來場經典的台菜饗宴吧。。

《燦台菜私廚》店家資訊

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