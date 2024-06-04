千呼萬喚！吃肉肉CHIH ROU ROU燒肉專門店-竹北店終於隆重開幕了，提供的燒肉吃到飽服務真是讓人讚不絕口，尤其是和牛的供應更是出類拔萃！僅上個月，我還在日本京都品嚐過當地的燒肉，雖然那也是一番好滋味，但吃肉肉的和牛品質竟意外地遠遠超越了我在日本吃的燒肉，店家還貼心提供了喝到飽的手搖飲料，加上無人能出其右的食材品質，無疑將燒肉吃到飽推向了新的高度！

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)｜交通方式、停車資訊

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)就位在竹北縣政二路上，這裡可以說是餐廳一級戰區，一線餐飲大品牌幾乎全在這，吃肉肉燒肉専門店(竹北店)的店面很霸氣，遠遠就可以看到，停車也很方便，斜對面就有一個很大的收費停車場（一小時三十元）

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)｜用餐環境

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)的用餐環境真的沒話說，空間挑高又大又寬敞，裝潢還是古典風格，然後烤爐是用下崁式的，烤完肉身上也不會臭臭的

旁邊還有一整冰櫃的和牛原肉，這裡看得到的和牛，在店裡全部都吃得到唷！

吃肉肉燒肉専門店提供單點式燒烤吃到飽，然而它也設有一個自助吧區域。飲料的種類繁多，令人眼花繚亂，整區的各式飲料更是令人驚喜，白飯與各式醬料，還有美味的蘿蔔湯和滷肉皆是無限量供應，甚至還有法國海螺和新鮮的牡蠣，然而吃肉肉的菜單實在是太出色了，以至於我僅僅在自助區拿了些醬料和白飯，至於飲料，我完全沒動手，稍後再告訴你為什麼？

自助區我大概只有來拿醬料、蔬菜，因為飲料吃肉肉專門店有提供手搖飲啦！而且都是現點現做，有的品項還可以選甜度，基本上外面手搖飲的基本款這裡都喝得到，然後也有沙瓦調酒跟啤酒的選項，有夠讚的！

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)｜吃到飽菜單

吃肉肉燒肉専門店提供兩種吃到飽選擇：一般常態菜單和和牛吃到飽。我強烈建議直上和牛吃到飽，和牛吃到飽有三種價位：$1880、$2280和$2980，若追求極致享受，$2980的選擇是最佳，店內的頂級A5等級和牛有薄切和厚切多種選擇，此外還有生食級超大干貝、天使紅蝦、紋甲花枝等珍饈海鮮，這裡的和牛質量極佳，基本上吃上四到五盤厚切和牛便能值回票價，但和牛需要提前準備，所以要提前預約唷

吃肉肉燒肉専門店是用平板點餐，直接按就可以了，操作很直覺，大大減低掉單的機率，且上面都有圖片可以參考，手搖飲也是在上面點，可以選甜度、冰量，有的選項還可以加珍珠跟寒天，點$2980尊貴吃方案，整店全品項都可以吃到飽

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)｜$2980和牛吃到飽

今天直攻日本A5和牛吃到飽$2980的尊貴方案，真是令人震撼的體驗！簡直豪華到令人難以置信，各式各樣的日本A5和牛以及頂級海鮮一字排開，視覺與味覺的雙重享受。老實說大大超乎我的預料，若在單點燒肉享用同等級的燒肉，每人至少要花3~4000元跑不掉，但在吃肉肉燒肉専門店卻能以吃到飽的形式盡情享用，這簡直是不計成本地回饋顧客！

一開始店員還會送上兩品小菜跟芥末等調味料，有芥末章魚、明太子花枝，吃著挺開胃的，也很適合餐間轉換一下口味

日本A5橫隔膜，夢幻逸品！，原本常態菜單裡就有橫隔膜，和牛套餐是直接給和牛等級的橫隔膜，肉質的多汁程度還有入口的肉感甜度都不是一般橫隔膜可以比擬，吃過一次就會上癮的那種

日本A5牛排，嫩度來自於豐富油花，分布得像大理石一樣均勻，這塊是芯芯肉的部位，吃起來會比一般A5和牛要稍微多點肉感，非常好吃

日本A5和牛紐約客，如果要追求極致A5和牛的油花，直接點這個日本A5紐約客，雪花美的一個不行，根本是雪崩等級的！

日本A5和牛紐約客我完全不建議自己烤，因為它的油花真的爆多，一下爐基本上絕對都是大噴火，如果有點到請店員代烤吧，日本A5和牛紐約客入口是直接化掉的那種，和牛油脂是如海嘯般在口中蔓延，超狂的！

日本A5赤身（薄切）， 吃肉肉燒肉専門店處理和牛也是很有一套，不計成本清修，只留下最完美的部位，所以像是瘦肉部分比較多的赤身，雪花油脂也是美到一個不行

日本A5赤身（薄切）帶有淡淡甜味，油花分布均勻，口感滑嫩順口，肉汁感很是充沛

日本A5雪花（薄切），是選用日本和牛胸腹肉切片，油花呈現雪花般紋路，油花比赤身更加豐腴

烤日本A5和牛最好兩～三片的烤，這樣比較好顧，烤好一面再翻過來烤個兩面，這樣吃起來肉質鮮嫩，口感鮮甜香氣十足，日本A5雪花（薄切）的油脂入口即化，非常厲害！

日本A5霜降（薄切）其脂肪紋理細膩均勻，入口即感肉質鮮嫩多汁，經過燒烤後更散發出令人無法抗拒的香氣，入口直接化掉幾乎不用咬，老實說光吃這個就值回票價啦！

日本A5赤身（厚切），現在進入厚切A5和牛世界，我覺得可以把重點擺在日本A5和牛厚切上，因為無論是鮮甜度跟口感都遠超過薄切，吃過一次就回不去了，外面單點店基本上一份都是500元以上起跳！

日本A5翼板（厚切），這個是今日的大魔王！超級強！雖然是厚切，但照樣入口即化，基本上說是和牛肉汁炸彈也不為過，肉汁跟油花入口直接爆發，甜到一個極致！

點選$2980的尊貴方案，會招待月見日本A5和牛金一份，連招待真是豪華至極！A5和牛豐厚的油脂在口中瞬間化開，甜美的滋味讓人驚艷，儘管油脂豐富，但吃來毫無油膩感，濃郁的牛排肉汁在口中蔓延，外層的肉香氣更是直竄鼻腔，讓人食慾大開，沾上蛋液後，更添一層滑嫩，入口即化，令人回味無窮啊

松阪雞，其實是雞頸肉，香氣真的很不得了，邊燒烤那個雞汁不斷流出，烤雞的香氣四溢，雞頸肉的肉質緊緻具有彈性，且含有適度的油脂肥肉，經過燒烤轉化為誘人的香氣，Ｑ軟不乾柴的肉質口感令人印象深刻

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)的海鮮也是厲害到一個離譜！首推就是這個生食級干貝佐鮭魚卵，可以用海苔包著干貝跟鮭魚卵一起吃，入口海味鮮味大噴發，這個也是吃到飽啦，超屌！

這個手臂蝦真的是前所未見的奢華美食，尺寸竟然媲美龍蝦，又粗又長，讓人驚嘆不已，這傢伙居然還是無限量供應的！每隻手臂蝦都大到烤網只能放下兩隻，肉質特厚，量又多。尤其是蝦頭，裡面全是滿滿的肉，手臂蝦的口感絕對不遜於龍蝦，甚至還更勝一籌，甜度之高令人難以置信，每一口都帶著鮮甜的海洋味道。吃完整場，你一定會感受到它的獨特魅力，堪稱餐桌上的主角級美味

海大蝦、海虎蝦、生食級天使紅蝦、生食級紋甲花枝，生食級紋甲花枝、天使紅蝦我連烤都沒烤就直接嗑了，沾點芥末非常好吃，基本上就是日本料理店的水準

海大蝦、海虎蝦可以請店員幫你去殼，去完殼再烤比較方便，海大蝦、海虎蝦其實還蠻好吃的，但在手臂蝦的壓制下，對比起來吃手臂蝦比較爽，但也很容易吃飽就是了

日本宮崎生食級帶殼生蠔，我看到隔壁桌有，我以為是後面自取的牡蠣，後來發現不是，原來是常態菜單上的日本宮崎生食級帶殼生蠔，如果選和牛方案常態菜單上也可以點，這一顆外面可能要7~80元一顆，這裡吃到飽，爽啦！

吃肉肉燒肉専門店（竹北店）的日本A5和牛吃到飽菜單，真的是讓人讚嘆不已，在台灣應該是難逢敵手。要知道，即使在日本，恐怕也很少有燒肉店敢像這樣大方供應A5和牛！食材等級完全媲美頂級日本和牛單點店，每一片和牛都經過精心挑選，確保品質頂尖，而且只需花費2000多元，就可以享受到這種頂級美味的吃到飽盛宴，絕對是物超所值，輕鬆吃回本。對於愛吃日本和牛的朋友來說，吃肉肉燒肉専門店的體驗絕對比飛去日本還要划算，無論是朋友聚會還是家庭聚餐，這裡都能滿足你對頂級美食的所有幻想

吃肉肉燒肉専門店(竹北店)

地址：新竹縣竹北市縣政二路462號

電話：03 657 2226

營業時間：

星期一 11:30–16:00, 17:30–22:30

星期二 11:30–16:00, 17:30–22:30

星期三 11:30–16:00, 17:30–22:30

星期四 11:30–16:00, 17:30–22:30

星期五 11:30–16:00, 17:30–00:30

星期六 11:00–00:00

星期日 11:00–23:30

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