西瓜卡小企鵝的專屬咖啡廳「Pensta Cafe」，就在上野站裡，除了有各種Suica企鵝image餐飲外，還是周邊商品專門店，限定商品只有在這邊才買得到，真是太可愛了！

Pensta Cafe 營業資訊

Penstaエキュート上野店(Goods Area: 入谷改札内)

評分： / 4.3

/ 4.3 地址：Tokyo, Taito City, Ueno, 7-chōme−1−１, JR Ueno Station, 3F( 地圖 )

電話：03-5811-1900

營業時間

星期一: 09:00 – 22:00,

星期二: 09:00 – 22:00,

星期三: 09:00 – 22:00,

星期四: 09:00 – 22:00,

星期五: 09:00 – 22:00,

星期六: 09:00 – 21:00,

星期日: 09:00 – 21:00

星期一: 09:00 – 22:00, 星期二: 09:00 – 22:00, 星期三: 09:00 – 22:00, 星期四: 09:00 – 22:00, 星期五: 09:00 – 22:00, 星期六: 09:00 – 21:00, 星期日: 09:00 – 21:00 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

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Pensta Cafe 位置｜環境

Pensta Cafe位於上野車站「內」，要過了票口才能找得到，最近的入口是「入谷改札」，是在上野站三樓，進去後右手邊就是，周圍有很多伴手禮商店，很多熊貓相關伴手禮，有夠可愛！

Pensta Cafe左邊是Suica企鵝周邊的伴手禮店，右邊則是咖啡廳，伴手店裡各式周邊產品都有，還有跟JR西日本的鴨嘴獸的聯名商品。

Pensta Cafe 菜單

有鬆餅、布丁、甜點，想吃個下午茶或早午餐輕食都可以，看板上有英文菜單，鬆餅還是每日限量，雖然很想點但吃不下，只點了咖啡以及布丁來試試口味。

Pensta Cafe 餐飲

熱拿鐵｜茶布丁

本來想點抹茶的，不過這樣就沒有Suica企鵝的圖案在上面，還好有事先確認一下，不是每種飲料都有喔！

拿鐵咖啡喝起來還蠻順口的，味道中規中矩，奶泡部分很厚一層。

茶布丁味道上太甜，口感上有點像奶酪，不那麼甜的話會好吃一點，而且裝布丁的小杯子是可以帶走的喔，布丁原本就是用塑膠盒裝著，一抽起來就是乾淨的小杯子，布丁價格偏高，感覺就是再買一個杯子的感覺。

JR東日本Suica企鵝的概念店是還蠻吸引人的，可以在這買到小企鵝的限定商品，走走逛逛是還不錯，不過要特地來吃東西是可以不用啦！

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