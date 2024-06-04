快點，快點，2024年炸雞控的最大件事，來自美國路易斯安那州紐奧良、全球第二大炸雞連鎖速食餐廳「Popeyes」，正式登陸台灣了！5月30日，插旗台北車站附近許昌街，真恨不得第一天就衝去啊！

↓6/3那天10點多報到，還以為速食店都11點開門，沒想到他們10點就營業了，門口已經分成內用、外帶兩排隊伍，排得非常長了。

↓鮮橘的店面外觀，搶眼異常。外帶的話店員會先讓掃QRcode點餐，等叫號取餐。

↓內用規則大約為：用餐時限1小時。目前暫不供應多人餐，每人限點3份單人套餐，且不接受追加點餐或外帶點餐。掃碼點餐盡量線上付款，付現可能會等比較久。

↓等待約20分鐘進場，店內裝潢也多以鮮橘色調為主，倒沒有想像中那麼美式風格。

↓櫃台則是明亮的薄荷綠，戰鬥忙碌景象。

↓外帶牛皮紙袋、飲料杯和漢堡包紙，也以橘色系為主。

↓線上點餐及送單成功畫面。

↓登愣，又等了20分鐘，餐終於送來，狂點1000元。

↓點了「極磅爽脆炸雞」(單點$75)x2、「勁厚布里歐雞腿堡」(單點$149)x3、「鬆脆小鮮肉雞塊」(5塊99元)、配餐「肯瓊裹漿脆脆薯條」x2、「秘製比司吉」(單點63)x1、飲料可樂x2、「一顆檸檬鮮粹特調」x1。

↓炸雞給的是腿庫，份量頗大，不均勻的花式炸粉，據說是經過手工20次裏製粉漿工序。純正牛油油炸，咬下去，外皮果然酥脆之極，卻不致刮嘴，太香了，果然是熟悉的美式炸雞。我直覺跟拿坡里的風味相當接近。

↓雞肉有點紅，還好沒腥味。最大的感受就是「鹹」，好鹹好鹹啊！鹹到感覺不太到辣，原來12小時的醃漬會造成這麼重口味。嚐不出所謂的「肯瓊風味」，但是可樂碳酸飲料一喝下去，炸雞那種使人著迷的感覺便提出來了。我這塊炸雞內裡是肉汁流淌的，朋友那塊，就有點柴了。

↓薯條滿粗，皮沒有去得很乾淨，咀嚼起來別具風味，熱熱的相當酥脆。本身調味夠，不需要沾醬，單吃就很享受，略勝肯德基，輾壓麥當勞。

↓「鬆脆小鮮肉雞塊」，就是放大版的雞米花啊！也可說是小塊的無骨炸雞，反而不鹹，非常可以。選擇蜂蜜芥末醬，我覺得不沾的原味好。

↓「勁厚布里歐雞腿堡」，今天唯一販售的漢堡，光尺寸就輾壓所有連鎖速食店。其實就是麵包夾了一塊超大炸雞，然後很特別的，配料只放了肯瓊醬和一片大黃瓜。

↓肯瓊醬也滿鹹，但是卻品得出些許歐芹、大蒜等香料風味。

↓漢堡的炸雞反而鹹淡適中點了，超juicy！實在銷魂。呈黃色的布里歐麵包奶香十足，搭配炸雞，直擊心靈，也太好吃了。那片大黃瓜，越吃菜味越重，起到非常好的解膩作用。

↓我最期待的比司吉，可以取代薯條成為配餐，小小一個，口感介於餅乾和派皮之間，偏硬，會掉屑，咬起來口感十足，可惜奶味稍嫌不足。

↓附草莓果醬，意外地不怎麼甜。

↓是好吃的，搭配漢堡、炸雞和飲料，反正一整個就是開心。

因為炸雞很鹹，可樂竟變得特別爽口。「一顆檸檬鮮粹特調」大推，我下次還要喝！

【嚐鮮心得】：在全世界40個國家擁有超過4,300間門市的Popeyes炸雞，終於來台，望眼欲穿啊！第一個最大的驚喜就是，漢堡好大一個，炸雞外皮酥脆、肉質鮮嫩多汁，最重要的，麵包超好吃，直接成為目前所有連鎖速食店漢堡No.1。其次炸雞實在太鹹，如果不改配方，我恐怕不會再嚐。雞塊和比司吉很OK，會願意一吃再吃。套餐價格方面，最便宜的一塊炸雞餐143元，兩塊炸雞餐218元，漢堡套餐則為227元，都只是配餐+飲料，定價也是速食店中最貴的。很多人說肯德基和麥當勞皮要扒緊了，我是覺得並沒有撼動肯德基在我心目中的地位，而麥當勞的商品跟Popeyes並無太多重疊，後勢如何發展，尚有待觀察。

聽說Popeyes在今年年底前會展店至5個門市，非常期待啊！來我家隔壁開吧！我會三天兩頭光顧的，拜託了！

【Popeyes炸雞許昌店】

店址：台北市中正區許昌街30號

電話：0972203180

營業時間：10:00-22:00

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