鳳梨酥推薦。三月叁March Sun全新登場熱門鳳梨酥、手工餅乾、伴手禮推薦，這年頭送禮除了要好吃之外禮盒本身的顏值也是相當重要的，這次小金為大家開箱的這全品牌三月叁March Sun在選用材料上也十分用心，更貼心的推出了「無麩質」的手工餅乾，在享受美食的同時也可以兼顧健康真的超讚

三月叁

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三月叁March Sun的產品非常多元，有台灣之光鳳梨酥、鳳凰酥、多種手工餅乾、無麩質手工餅乾、原葉茶包…等可以選擇，也有推出人氣產品搭配成的綜合組合，無論是自己買來當下午茶、點心或是年節禮盒、伴手禮都非常的合適。

小金覺得三月叁March Sun也很適合訂購當成彌月禮盒、結婚喜餅，吃膩了一般常見的喜餅禮盒，這真的是很不錯的選擇。

三月叁March Sun這「嘟嘟好組合」也分成六入、十二入、十六入組，可以依照自己的需求來挑選想要的份量大小，裡頭同時可以吃到鳳梨酥跟蛋黃酥兩個人氣產品，另外還有選自好山好水宜蘭無農藥檢出做成的好茶茶包，直接幫大家把下午茶的組合安排好啦~

三月叁March Sun嚴選新鮮的台灣鳳梨跟新鮮的鳳凰蛋製作鳳梨酥跟鳳凰酥這兩個人氣產品，特別是鳳梨酥還不含反式脂肪、使用天然食材製造，讓大朋友小朋友都可以安心品嚐美食。

【鳳凰酥】

三月叁March Sun的餅皮酥鬆的恰到好處，奶香味十足再加上裡頭帶著鹹香的蛋餡，這真的太讓人欲罷不能~吃了一個就停不下來立刻打開下一個，他們家的餅皮也不會太厚，可以說跟內餡就是完美的黃金比例。

【鳳梨酥】

三月叁March Sun的鳳梨酥是不含反式脂肪的，這對於注意飲食健康的現代人來說真的太重要了，加上甜度小金覺得也不像以前的糕餅甜點那麼的甜，吃過後大家就能感受到他們的餅與眾不同的雅緻風韻，建議大家可以訂十六入的才夠吃呀~哈哈

三月叁March Sun手工餅乾系列裡頭提供了無麩質的選項，有「椰檸亞麻籽」、「可可夏威夷豆」兩種口味，可以購買單一口味，但想一次滿足的朋友也可以跟小金一樣選擇兩種口味都吃的到的綜合鐵盒。

很多人因為無法吃含有「麩質」的產品而錯過很多美食，三月叁March Sun這下可以滿足大家的味蕾啦~他們家手工餅乾系列用料上也選擇本土土雞蛋加上紐西蘭進口奶油，光是看這選料就可以感受到三月叁March Sun用心不馬虎的態度。

【椰檸亞麻籽】

三月叁March Sun用「初榨椰子油」取代奶油，再搭配上亞麻籽與燕麥讓餅乾的口感層次提升，獨特的椰香加上清新的檸檬香氣，每一口都吃的到濃濃的自然風味，家裡來客人時用來招待也非常有面子。

【可可夏威夷豆】

大家有沒有看到餅乾上頭滿滿的夏威夷豆跟杏仁的顆粒，三月叁March Sun用料真的不手軟量絕對是給好給足，每一口咬下去都可以吃的到濃郁的可可香氣還有越嚼越香的堅果，這時候也很適合來杯咖啡，就真的太幸福啦~

另外三月叁March Sun手工餅乾系列的選擇口味也非常的多，「寶石可可」、「南瓜籽瓦片」、「杏仁瓦片」、「雜糧燕麥」、「抹茶燕麥」、「驕傲彩虹」、「台茶十八」，「小山園抹茶」，每種口味是不是都非常吸引人。

這次小金跟大家介紹「小山園抹茶」跟「寶石可可」兩種口味，兩種手工餅乾也是完全不同的形態跟口感，一種是厚實酥鬆的、一種是薄脆香酥的，重點是打開盒子後撲鼻而來的香氣就讓人忍不住吞口水了。

【寶石可可】

這寶石可可咬下去裡頭有滿滿的「胡桃」，堅果跟可可真的是絕配，餅乾最上頭的巧克力豆除了讓可可的風味更加濃郁之外，也讓酥鬆的餅乾又多了一點脆脆的口感，這個口味小金覺得女孩們肯定會愛不釋手。

【小山園抹茶】

這口味推薦大家必買，「小山園抹茶」是日本三大抹茶之首，一開盒香味醇厚的抹茶香氣就超級誘人的，細細品嚐茶香與奶香的融合，小金帶到辦公室跟大家分享，真的是秒殺~吃過的立馬被圈粉了，想吃別忘了快上三月叁March Sun官網預購。

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