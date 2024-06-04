法布甜 台中逢甲店，台中逢甲夜市、福星停車場旁的超夯伴手禮推薦，曾獲得台中十大伴手禮首獎、金口碑獎、台中米其林大會指定品牌伴手禮，有檸檬塔、花朵千層可頌蛋塔、北海道生乳霜淇淋、生乳捲，以及達克瓦茲鳳梨酥等多種商品與禮盒可選擇，送禮自用都適宜，也有彌月試吃活動，可以先上官網預約。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

原文：https://niniandblue.com/blog/post/arbaking

法布甜台中逢甲店就位在逢甲夜市福星路上的福星停車場旁邊，非常適合逛完逢甲夜市後順路來採買伴手禮。如果是搭公車來的人，門口就剛好有個公車站【福星停車場】，也是相當方便~

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !

版權所有©Nini and Blue玩樂食記

食記具有時效性

價格、優惠、營業時間以官方公告為主

最近超夯的花朵千層可頌蛋塔在法布甜逢甲店也買的到喔！限定逢甲門市獨賣，而且要注意出爐時間，門市下午2點開始營業，如果你是要買其他商品的人可以先進去購買，但如果你是為了花朵千層可頌蛋塔則是要下午4點先排隊領號碼牌、4點半才出爐開賣，每天限量供應。

目前有原味、抹茶、巧克力三種口味，單顆100元，現在優惠一盒4入特價$320，口味可以混搭。

法布甜逢甲店位處逢甲夜市黃金地段，雖然店內空間不是很大，可是位置極佳，就在逢甲夜市出入口附近又臨近停車場，你可以逛街前先來預訂、離開時取貨，或者逛完夜市後再來採買都很方便。

法布甜招牌商品生乳捲、檸檬塔、鳳梨酥皆有現貨

還有多款不同造型禮盒可以選購，不管自己吃或送禮都很適合；也有彌月試吃活動，可以先上官網預約。

除了需冷凍冷藏類的甜點之外，也有滿多常溫餅乾可以選擇

外國遊客來逢甲夜市玩，非常推薦可以帶這款三色鳳梨酥，不同於台灣傳統鳳梨酥的餅皮，而是用達克瓦茲搭配台灣土鳳梨製作，因創辦人媽媽有麩質過敏，以健康為取向經過兩年研發測試，餅皮改用杏仁粉製作，並搭配健康低糖的海藻糖，照顧更多想吃甜點卻又得忌口的人，相當有特色且榮獲2020年米其林大會指定品牌伴手禮喔！

門市還有提供限定品項的餅乾試吃，不用害羞，可以吃了喜歡再買

法布甜台中逢甲店 檸檬塔

法布甜檸檬塔有檸檬、芋頭、巧克力、抹茶等多種口味，還有季節限定的草莓塔、芒果塔

皆為六入裝，可混搭口味

一旁DM上有各種口味塔類的剖面圖， 看起來都相當誘人

檸檬塔6入$500，不定時推出優惠活動，可以密切關注官網。

需要冷凍保存、可保存14天，取貨後在3小時內一定要進冷凍庫，所以購買時也要考慮一下自己保冰方式，如果路途遙遠的可選宅配。

檸檬塔不同於其他水果塔類在中間還有其他餡料，而是整顆純粹的檸檬餡，塔皮的厚度適中，不會過厚而太有存在感；檸檬餡中加了百香果平衡酸感、增添香甜度，而且使用海藻糖製作將甜度下降60%，酸中有甜但不膩口，享受美食也減少熱量。

表面的新鮮檸檬皮絲不只美觀，入口時更添清新香氣

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

法布甜檸檬塔退冰蠻快的，從冷凍庫拿出來後大約等3～5分鐘，讓中間的檸檬餡保有冰涼但又不硬的口感最佳，但不建議放冷藏喔~以免影響塔皮的口感。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

妮妮布魯喜歡微冰的口感，檸檬酸香度最舒服而且不甜膩，不建議放到太軟才吃，常溫下檸檬餡雖然會變得很柔滑，但因為過軟容易沾手

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

下午茶時間或是朋友來家裡坐，就很適合來杯咖啡+法布甜檸檬塔，比去咖啡館省荷包很多呦！

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

滿滿檸檬塔的畫面，華麗的檸檬擠花好像一朵朵玫瑰花，真美

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

法布甜台中逢甲店 優惠活動

新推出北海道生乳霜淇淋，選用十勝鮮乳製作，入口奶香相當濃郁，口腔能感覺到用料實在的濃厚感，是屬於厚奶系列的霜淇淋，目前有餅乾甜筒和杯裝２種選擇，單隻售價89元，趁現在優惠期間，全店不限消費金額+1元就可兌換一杯霜淇淋。優惠只到2024.07.31

整體感想：

法布甜是台中伴手禮老品牌，而且榮獲台中十大伴手禮首獎等多樣獎項，創始店在大墩路上離觀光景點較遠，現在多了新開幕的逢甲店則是讓來台中逢甲夜市遊玩的人購買更方便了，當然也可以透過官網直接訂購宅配到家。

檸檬塔酸香誘人、大小適中，使用海藻糖製作使甜度下降60%，很適合平常家裡隨時備上一盒，隨時都能像是在咖啡館享受下午茶還不用太擔心熱量。

歡迎轉貼連結，圖文未經授權嚴禁下載使用 !版權所有©Nini and Blue玩樂食記

店家資訊

法布甜台中逢甲店

地址：台中市西屯區福星路569號

電話：04-24529399

營業時間：14:00~23:00

法布甜台中創始店

地址：台中市西屯區大墩路979號

電話：04-23201996

營業時間：10:00~21:00

官網：https://www.arbaking.com.tw/

1. 記得使用妮妮布魯粉絲優惠碼【NB95】，全館95折，不得與其他優惠共同使用，更多規則依店家公告為主，優惠碼期間至2024.06.30

2. 優惠期間全店不限消費金額+1元就可兌換【乙杯霜淇淋】。優惠期間只到2024.07.31

逢甲夜市美食

➤短腿阿鹿曲奇餅乾

➤蔬菜放題自助吧火鍋

➤逢甲夜市玻璃貨櫃屋美店

➤逢甲夜市巷弄居酒屋

妮妮布魯IG

妮妮布魯LINE@ : @nini.blue

妮妮布魯Telegram: https://t.me/twtour

美食餐廳分類懶人包快速連結，請點下列選項

台中西屯區 |台中西區 |台中北區|台中北屯區|台中南屯區| 霧峰區｜公益路｜勤美誠品.草悟道.廣三sogo｜大雅學府路｜東海中科｜一中街｜台中火車站｜新光大遠百｜秋紅谷｜日式料理、居酒屋｜早午餐、下午茶、咖啡蛋糕甜點鬆餅｜海鮮吃到飽百匯｜牛排｜鍋物。麻辣鍋｜泰式料理｜韓式料理｜不限時、有插座、WIFI ｜約會餐廳｜聚會餐廳

交通資訊

延伸閱讀