看今天的天氣這麼好，突然好想出去走走、體驗戶外野餐的樂趣。



▼車站附近的板橋放送所就有很適合野餐的綠地，順路在〝Bill's Fish & Chips英式炸魚薯條〞買個速食來吃。

炸魚薯條其實是英國非常常見的街邊熟食小吃，星期五更是必吃的炸魚薯條日，因為週五對基督教來說是耶穌受難日，所以要避吃紅肉、改吃海鮮。



現在要吃到道地的炸魚薯條不用飛一趟英國，在板橋就可以吃到英國主廚親手製作的家鄉味。

Bill's Fish & Chips 英式炸魚薯條

營業時間：11:30～14:30、16:30～21:00

六日 11:30～20:30 (週一公休)

地址：新北市板橋區民族路221號

粉專：facebook.com/BILLSFISHCHIPS2023

線上點餐：https://lin.ee/U1FvzeI

而且，主廚現點現炸的效率非常快，我們點的2份套餐、1份單點居然只要等十分鐘就好。



▼不過，下次我還是會選擇線上訂餐自取，因為我完全聽不懂英文，幸好主廚看得懂中文菜單，還可以比菜單點餐~



▼Bill's Fish & Chips的外帶紙盒和汽水飲料，根本就是為了野餐設計的吧！

▼先來開箱傳統的「經典英式炸魚薯條」，這裡面主要有炸魚*2、薯條，以及搭配的涼拌捲心菜、塔塔醬、醋、蕃茄醬。



經典炸魚其實就是炸魚排啦，金黃蓬鬆的外皮裹著厚實魚肉，吃起來外酥內嫩，不用沾醬、原味其實就很好吃。





經典英式炸魚薯條269元

但是，若擠上些許檸檬汁和塔塔醬、配著涼拌捲心菜一起吃，清爽又獨特的口感會更加分、更豐富。



▼主餐薯條有黃金脆薯、帶皮薯條、主廚自製英式薯條可以選擇，我們選了+20元的「主廚自製英式薯條」。

▲主廚自製英式薯條顧名思義，就是由英國主廚手工自製，吃得出馬鈴薯的綿密鬆軟，聽說這可是要花上10天才能製作出一批的量呢！



除了搭配蕃茄醬的吃法以外，還可以灑上少許鹽和麥醋，味道更正宗。



Bill's Fish & Chips非常大方，光是醬料就提供了蕃茄醬、塔塔醬、麥醋等，讓你可以搭配出多種吃法、不單調。





▼另外一盒選的是「波特菇漢堡和薯條」，它的用料和平常吃到的漢堡完全不同，裡頭有炸波特菇、伍斯特醬、起司片、芝麻葉涼拌捲心菜。



波特菇有素食界牛排的美譽，雖然說是用炸的，肥美肉質吃起來彈牙有嚼勁、沒有炸皮、水分滿滿，比常見的猴頭菇更好吃。

搭配伍斯特醬的味道雖然是第一次吃到、沒辦法形容，不過還蠻好吃。



漢堡裡搭配芝麻葉涼拌捲心菜，吃起來口感非常清爽，真的很推薦除了經典的烤魚薯條，再點份波特菇漢堡，好吃到絕對不會讓你失望。

波特菇漢堡和薯條 279元



▲薯條的部分我選擇黃金脆薯，常見的薯條類型吃起來外酥內軟，口感和主廚自製英式薯條的綿密馬鈴薯又不太一樣，但是也很好吃。





黃金炸雞翅 139元

▲單點的「黃金炸雞翅」也很推薦，它是那種帶雞翅根......也就是小棒棒腿的雞翅，炸得金黃酥脆的炸皮薄薄一層，薄皮底下的肉質鮮嫩又爆汁。



我之所以喜歡他們家的炸雞翅，除了皮薄、外酥內嫩、又多汁，三選一的醬料搭配著吃，又是截然不同的風味了。







▲無論是沾上大蒜美乃滋的蒜香滋味，辣椒蛋黃醬的辣香風味，亦或是蜂蜜芥末的香甜口感都別具風味。



我個人最喜歡辣椒蛋黃醬的辣香，香辣而不嗆，真的會讓人忍不住一口接一口。





炸魚薯條雖然是英國人週五下班後的選擇，週末假日買來野餐也不錯。



Bill's Fish & Chips英式炸魚薯條在週末假日中午是不休息的，就算不小心睡到下午，隨時都可以就親友出門去野餐～