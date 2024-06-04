妮爺我這次要來開箱一個非常厲害的臺灣品牌的香氛了，
有長期在關注妮爺我的應該知道我是個超級愛收集香氛的人，
而且這次要介紹的品牌之前也有介紹過，就是－E&E氛想。
所以這次E&E氛想出新款，妮也是手刀入手！！
E&E氛想的價格真的很親民，香氛味道又好聞，
一支香水容量有100ML，價格卻不用兩張小朋友，
真的是小資族的救星。
這次升級款的香水，包裝有別於以往的簡約，
反而在瓶身做了一點裝飾，看起來像是一幅畫，
裝飾採用精美立體圖案，加上大氣金色以及漸層感香氛，
真的很好看又大方。
不只是瓶身的設計，
就連包裝都是走一個非常大氣的愛馬仕橘的風格，
搭配上簡約的燙金紙袋，
真的很適合拿來送禮跟自用兩相宜。
這次[星幻香水2.0]的系列共推出六支香氛：
橘珀之帝{柑橘調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、
皇爵萊姆{萊姆調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、
沁柔甜戀{花果調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、
秘境森調{木質調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、
花驕女伶{牡丹花香調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、
夜漫蜜情{烏木玫瑰調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 。
妮特別將E&E氛想每支香氛各別持續使用兩天，
感受味道來跟大家分享這次的開「香」心得。
5橘珀之帝{柑橘調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%5
香水前調（前味）Top Notes：佛手柑、甜橙、柑橘
香水中調（中味）Middle Notes：水蜜桃、黑醋栗、黑莓、玫瑰、
粉紅胡椒、荳蔻、橙樹花、黑胡椒
香水後調（後味）Base Notes：琥珀、檀香木、香草豆莢、乳香、
廣藿香、可可亞、麥芽酚、麝香
這支剛噴上去時，
妮感覺到濃烈的［霸氣、陽光］的感覺，
並不是說這支香氛的味道很濃郁，
而是本身的香調感呈現出來的感覺。
使用一陣子之後，
氣氛變得有點低調、曖昧的感覺，
整體呈現出來的反而有一種若隱若現又自在的氛圍，
有別於前面的那種霸氣陽光感。
到後面整體轉變成一種很低調的自身香氣的感覺，
也就是有一種自帶溫暖體香感的氛圍，
個人覺得這支很中性，其實男女都合適，
適合喜歡有點陽光感又想保有低調的人使用，
也或者想呈現給人自由、無拘無束的感覺。
5皇爵萊姆{萊姆調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%5
香水前調（前味）Top Notes：萊姆、檸檬
香水中調（中味）Middle Notes：薰衣草
香水後調（後味）Base Notes：麝香、黑胡椒、松柏
這支就是一款很簡約的香氛，
非常適合去運動的時候噴。
這支基本上味道在變動的明顯度不是很高，
整體給人非常清爽又自然的感覺，
即使流汗也不會有那種汗臭味夾雜香氛的噁心感，
超喜歡在運動的時候噴的。
可以給人乾淨、清爽的感覺，
也不會過於突兀，
真的很推薦這支可以試試在運動時，
又想保有一點高級、自在感的人。
5沁柔甜戀{花果調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度12%5
香水前調（前味）Top Notes： 甜瓜、梨子
香水中調（中味）Middle Notes：小蒼蘭、玫瑰
香水後調（後味）Base Notes：麝香、廣藿香、琥珀、大黃
這款就是E&E氛想家的經典款，
是偏甜的花果清香調，
整體的香調是非常平和，
完全不會有太淡或者太濃的味道產生。
妮個人覺得很適合女生日常使用、上班或者見客戶，
一些比較需要稍微拘謹的場合使用，
不會讓人太過顯目，
又給人很禮貌、舒服的感覺。
5秘境森調{木質調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度12%5
香水前調（前味）Top Notes： 榛果
香水中調（中味）Middle Notes：雪松
香水後調（後味）Base Notes：橡木
這支也是E&E氛想家的經典款之一，
整體是一個比較中性的木質香調，
一開始剛噴時味道會比較有存在感，
後面就給人有一種踏實、安心的感覺。
妮覺得這款也很適合居家日常、或者商務會議，
想給人一種幹練、沉穩的感覺的人使用，
而且也不容易造成別人暈香唷。
★花驕女伶{牡丹花香調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%★
香水前調（前味）Top Notes： 牡丹、紅蘋果
香水中調（中味）Middle Notes：茉莉、玫瑰、康乃馨
香水後調（後味）Base Notes：麂皮
這支花驕女伶妮超推，
是一種非常霸氣女王的感覺，
完全不是那種小女孩氣息的味道。
噴這支不論出席什麼場合都很合適，
香調本身很有高級感，
而且味道很獨特，走在路上完全不會撞香。
妮有次噴這支去便利商店買東西還被詢問香水名稱，
就是那種走過去自帶氣場的一支淡香精，
尤其是後味的麂皮跟前面的花香綜合起來，
一整個有一種成熟、富家千金的感覺。
這支持香度相較其他支較久，
又是做漸層感，搭配設計過後的包裝，
一整個送禮自用兩相宜，看著又高級。
★夜漫蜜情{烏木玫瑰調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%★
香水前調（前味）Top Notes： 洋丁香
香水中調（中味）Middle Notes：大馬士革玫瑰、堅果果仁糖
香水後調（後味）Base Notes：烏木沉香
這支也是E&E氛想這次2.0的重推香水之一，
夜漫蜜情的風格有別於花驕女伶，
我覺得更適合用在約會、曖昧想給人印象深刻的場所。
因為比起其他香水，
這支香調所用的香氛味道相對市面沒有這麼常見，
所以整體設計出來的味道很容易給人特別感。
除了特別感之外，
有帶有一種似曾相似、命中注定的感覺，
所以我覺得這支很適合拿來出席重要場合。
後面味道給人感覺偏向中性一些，
但是又給人很舒服、自信的感覺。
也很適合給那種有個性的人使用，
或者參加一些晚宴等等重要場合使用。
以上就是妮爺我本人親測使用過的分享心得，
分享給各位對E&E氛想有興趣的朋友。
這次的星幻香水2.0之所以會命名為2.0，
正是因為E&E氛想將香精濃度大提升
漸層兩款香水(夜漫蜜情/花驕女伶)更是加入摩洛哥保養油，
相信平常有在用油保養的朋友們一定都識貨，
就知道E&E氛想這次有多砸重金打造這兩支香氛。
除了E&E氛想的試香心得之外，
妮爺我也要給大家分享妮爺我自己獨家小祕方/小心機。
★香氛護髮潤膚噴霧★
製作方法非常簡單，
可以找一個小噴瓶先倒入一些嬰兒油，
再加入自己喜歡的香水，
E&E氛想顛覆傳統香水只能做單噴的方式，獨創超特別「N種」疊香藝術，
自己就是自己的香味藝術家，
特別設計出這六款香調可以做混搭以及疊香，香味完全不違和，
重點：香精濃度還提升，香氣持久度也大幅提升呢！
選好喜歡的香氛味道後搖晃均勻，拿來潤膚或者護髮，
使用的同時除了提供香氛之外，更同時滋潤肌膚了。
超級好用，而且自己設計的味道又有獨特性。
如果擔心太油膩的話可以加入一瓶生理食鹽水做稀釋，
拿來當護手也是很好用，隨身放包包隨時隨地都可以保持香香的。
妮爺自己抹完頭髮之後也都很有光澤感，又自帶香氣，
睡覺到隔天枕頭還可以聞到淡淡香氣。
一瓶不到2000元的香氛，
容量還有100ml，真的很划算。
拿來送人真的很合適，
像妮爺我自己就準備多購入打算來送給朋友當禮物，
真的超有面子，而且袋子又很好看。
最近E&E氛想還有推出一系列的實用商品，
例如：香水手鍊、藝術香磚、香水吊畫等等，
重點價格也超佛心，真的很推薦大家都可以看看E&E氛想唷！
本文章皆是本人親自體驗過的心得文章唷～
提供給有需求的人去做參考。
詳細產品成分及功效說明可參考商品本身或官網及粉絲團，
詳細依每個人使用習慣、體質及膚質不同，
實際效果依照每個人體驗為主。
妮の懶人包
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