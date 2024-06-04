妮爺我這次要來開箱一個非常厲害的臺灣品牌的香氛了，

有長期在關注妮爺我的應該知道我是個超級愛收集香氛的人，

而且這次要介紹的品牌之前也有介紹過，就是－E&E氛想。

所以這次E&E氛想出新款，妮也是手刀入手！！

E&E氛想的價格真的很親民，香氛味道又好聞，

一支香水容量有100ML，價格卻不用兩張小朋友，

真的是小資族的救星。

這次升級款的香水，包裝有別於以往的簡約，

反而在瓶身做了一點裝飾，看起來像是一幅畫，

裝飾採用精美立體圖案，加上大氣金色以及漸層感香氛，

真的很好看又大方。

不只是瓶身的設計，

就連包裝都是走一個非常大氣的愛馬仕橘的風格，

搭配上簡約的燙金紙袋，

真的很適合拿來送禮跟自用兩相宜。

這次[星幻香水2.0]的系列共推出六支香氛：

橘珀之帝{柑橘調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、

皇爵萊姆{萊姆調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、

沁柔甜戀{花果調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、

秘境森調{木質調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、

花驕女伶{牡丹花香調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 、

夜漫蜜情{烏木玫瑰調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 。

妮特別將E&E氛想每支香氛各別持續使用兩天，

感受味道來跟大家分享這次的開「香」心得。

5橘珀之帝{柑橘調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%5

香水前調（前味）Top Notes：佛手柑、甜橙、柑橘

香水中調（中味）Middle Notes：水蜜桃、黑醋栗、黑莓、玫瑰、

粉紅胡椒、荳蔻、橙樹花、黑胡椒

香水後調（後味）Base Notes：琥珀、檀香木、香草豆莢、乳香、

廣藿香、可可亞、麥芽酚、麝香

這支剛噴上去時，

妮感覺到濃烈的［霸氣、陽光］的感覺，

並不是說這支香氛的味道很濃郁，

而是本身的香調感呈現出來的感覺。

使用一陣子之後，

氣氛變得有點低調、曖昧的感覺，

整體呈現出來的反而有一種若隱若現又自在的氛圍，

有別於前面的那種霸氣陽光感。

到後面整體轉變成一種很低調的自身香氣的感覺，

也就是有一種自帶溫暖體香感的氛圍，

個人覺得這支很中性，其實男女都合適，

適合喜歡有點陽光感又想保有低調的人使用，

也或者想呈現給人自由、無拘無束的感覺。

5皇爵萊姆{萊姆調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%5

香水前調（前味）Top Notes：萊姆、檸檬

香水中調（中味）Middle Notes：薰衣草

香水後調（後味）Base Notes：麝香、黑胡椒、松柏

這支就是一款很簡約的香氛，

非常適合去運動的時候噴。

這支基本上味道在變動的明顯度不是很高，

整體給人非常清爽又自然的感覺，

即使流汗也不會有那種汗臭味夾雜香氛的噁心感，

超喜歡在運動的時候噴的。

可以給人乾淨、清爽的感覺，

也不會過於突兀，

真的很推薦這支可以試試在運動時，

又想保有一點高級、自在感的人。

5沁柔甜戀{花果調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0 / 香精濃度12%5

香水前調（前味）Top Notes： 甜瓜、梨子

香水中調（中味）Middle Notes：小蒼蘭、玫瑰

香水後調（後味）Base Notes：麝香、廣藿香、琥珀、大黃

這款就是E&E氛想家的經典款，

是偏甜的花果清香調，

整體的香調是非常平和，

完全不會有太淡或者太濃的味道產生。

妮個人覺得很適合女生日常使用、上班或者見客戶，

一些比較需要稍微拘謹的場合使用，

不會讓人太過顯目，

又給人很禮貌、舒服的感覺。

5秘境森調{木質調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度12%5

香水前調（前味）Top Notes： 榛果

香水中調（中味）Middle Notes：雪松

香水後調（後味）Base Notes：橡木

這支也是E&E氛想家的經典款之一，

整體是一個比較中性的木質香調，

一開始剛噴時味道會比較有存在感，

後面就給人有一種踏實、安心的感覺。

妮覺得這款也很適合居家日常、或者商務會議，

想給人一種幹練、沉穩的感覺的人使用，

而且也不容易造成別人暈香唷。

★花驕女伶{牡丹花香調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%★

香水前調（前味）Top Notes： 牡丹、紅蘋果

香水中調（中味）Middle Notes：茉莉、玫瑰、康乃馨

香水後調（後味）Base Notes：麂皮

這支花驕女伶妮超推，

是一種非常霸氣女王的感覺，

完全不是那種小女孩氣息的味道。

噴這支不論出席什麼場合都很合適，

香調本身很有高級感，

而且味道很獨特，走在路上完全不會撞香。

妮有次噴這支去便利商店買東西還被詢問香水名稱，

就是那種走過去自帶氣場的一支淡香精，

尤其是後味的麂皮跟前面的花香綜合起來，

一整個有一種成熟、富家千金的感覺。

這支持香度相較其他支較久，

又是做漸層感，搭配設計過後的包裝，

一整個送禮自用兩相宜，看著又高級。

★夜漫蜜情{烏木玫瑰調} ᴺᴱᵂ星幻香水2.0/香精濃度20%★

香水前調（前味）Top Notes： 洋丁香

香水中調（中味）Middle Notes：大馬士革玫瑰、堅果果仁糖

香水後調（後味）Base Notes：烏木沉香

這支也是E&E氛想這次2.0的重推香水之一，

夜漫蜜情的風格有別於花驕女伶，

我覺得更適合用在約會、曖昧想給人印象深刻的場所。

因為比起其他香水，

這支香調所用的香氛味道相對市面沒有這麼常見，

所以整體設計出來的味道很容易給人特別感。

除了特別感之外，

有帶有一種似曾相似、命中注定的感覺，

所以我覺得這支很適合拿來出席重要場合。

後面味道給人感覺偏向中性一些，

但是又給人很舒服、自信的感覺。

也很適合給那種有個性的人使用，

或者參加一些晚宴等等重要場合使用。

以上就是妮爺我本人親測使用過的分享心得，

分享給各位對E&E氛想有興趣的朋友。

這次的星幻香水2.0之所以會命名為2.0，

正是因為E&E氛想將香精濃度大提升

漸層兩款香水(夜漫蜜情/花驕女伶)更是加入摩洛哥保養油，

相信平常有在用油保養的朋友們一定都識貨，

就知道E&E氛想這次有多砸重金打造這兩支香氛。

除了E&E氛想的試香心得之外，

妮爺我也要給大家分享妮爺我自己獨家小祕方/小心機。

★香氛護髮潤膚噴霧★

製作方法非常簡單，

可以找一個小噴瓶先倒入一些嬰兒油，

再加入自己喜歡的香水，

E&E氛想顛覆傳統香水只能做單噴的方式，獨創超特別「N種」疊香藝術，

自己就是自己的香味藝術家，

特別設計出這六款香調可以做混搭以及疊香，香味完全不違和，

重點：香精濃度還提升，香氣持久度也大幅提升呢！

選好喜歡的香氛味道後搖晃均勻，拿來潤膚或者護髮，

使用的同時除了提供香氛之外，更同時滋潤肌膚了。

超級好用，而且自己設計的味道又有獨特性。

如果擔心太油膩的話可以加入一瓶生理食鹽水做稀釋，

拿來當護手也是很好用，隨身放包包隨時隨地都可以保持香香的。

妮爺自己抹完頭髮之後也都很有光澤感，又自帶香氣，

睡覺到隔天枕頭還可以聞到淡淡香氣。

一瓶不到2000元的香氛，

容量還有100ml，真的很划算。

拿來送人真的很合適，

像妮爺我自己就準備多購入打算來送給朋友當禮物，

真的超有面子，而且袋子又很好看。

最近E&E氛想還有推出一系列的實用商品，

例如：香水手鍊、藝術香磚、香水吊畫等等，

重點價格也超佛心，真的很推薦大家都可以看看E&E氛想唷！

本文章皆是本人親自體驗過的心得文章唷～

提供給有需求的人去做參考。

詳細產品成分及功效說明可參考商品本身或官網及粉絲團，

詳細依每個人使用習慣、體質及膚質不同，

實際效果依照每個人體驗為主。

妮の懶人包

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