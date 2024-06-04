敲碗很久的高雄第2間狂一鍋高雄義享店終於開幕囉！「狂一鍋 高雄義享店」開幕試營運期間人爆多的，由台菜王子黃景龍打造黃金比例獨門湯頭「功夫排骨酥」狂銷200座101，狂一鍋更是網路票選新台式火鍋第1名，全台門店破1萬則Google評論平均4.7星，還不快來吃爆它。







狂一鍋 高雄義享店｜交通位置

狂一鍋高雄義享店位在義享時尚廣場的A棟5樓，剛好在壽司郎的對面，開車過來可停放至B3~B6地下停車場非常很方便，消費500元可折抵1小時(以此類推，最高折6小時)。

試營運當日的盛況，擠滿排隊人潮，實在太厲害了，人氣好旺！！

狂一鍋皆有超炫閃亮的潮牌打卡亭，先來開心打卡。

狂一鍋 高雄義享店｜菜單．會員入會禮

每人低消一份火鍋，選擇湯底再選主菜(肉品或海鮮)，10多款人氣台式火鍋任你選，更有「？」隱藏版火鍋(可洽服務人員)，吃不夠可再單點加菜，同行友人或小朋友不點鍋可付共鍋費(不能抵單點，請看下方說明)。

【共鍋費】

1、141公分以上：$199

2、121~140公分：$149

3、101~120公分：$99

4、共鍋費金額不能折抵單點消費，可享用自助吧(需加收10%服務費)。

【平日午餐指定鍋物299元起】

最推薦CP值高的「平日午餐指定鍋物299元起」活動，299元起指定鍋物不定期會作變化，讓你平日來享用午餐吃不膩！！

【樂多多會員限定 新會員禮】

加入樂多多APP新會員有專屬見面禮「軟嫩雞腿 或 活力梅花豬（二選一）」，用餐還能累積點數。

（點數60天內，只要到樂多多集團任一餐廳再次用餐，點數就會再次展延60天效期）

狂一鍋 高雄義享店｜用餐環境

狂一鍋高雄義享店走的是明亮清新的網美風格，皆採用安全性高的IH爐，座位桌面大，用餐起來很舖適，而且動線極佳。

每桌都附上一瓶水與高湯，覺得湯少想加高湯就加高湯，怕湯頭煮久會變鹹就加水。

狂一鍋40多種品項蔬菜.火鍋料.麵食.飲料.冰品自助吧，無限量供應！

選好想吃的火鍋後…接著進攻自助吧，狂一鍋有40多種品項的自助吧任你暢食暢飲！每樣食材新鮮看得見就知道生意好到不行！！

光是蔬菜、菇類、火鍋料、麵食、豆製品…等，這區就多達30多種食材，收共鍋費一點都不過份。

每次來都狂吃的手工虱目魚漿，來試試新吃法！！

把魚板中間夾虱目魚漿，煮起來好好吃，但煮熟有時會分開來會魚板歸魚板、魚丸歸魚丸…很不合群，哈哈哈。

麵飯類的選擇也多，白飯、王子麵、關廟麵、米粉、冬粉、鍋燒意麵都不怕你吃。

想要沾醬有自助佐料區，自己依照喜歡的口味調配自己的沾醬。

狂一鍋不提供外帶湯底，若僅能打包單點品項或肉品。

飲料吧飲料品項多元，可口可樂系列飲料、芭樂果汁、鮮桔汁、無糖綠茶、古早味冬瓜茶、纖採蔬果汁、多酚無糖紫茶、低糖薏仁水，不怕找不到喜歡喝的。

最後還有冰品「黑芝麻風味霜淇淋」，自己擠出來的霜淇淋造型多變…吃起來更是樂趣十足！！

狂一鍋專業桌邊爆炒，講究台式火鍋精神細節步驟不可少！

很喜歡吃狂一鍋台式火鍋是有現場專人桌邊爆炒服務，大多台式火鍋店會為了人力省掉下現場爆炒步驟，而狂一鍋堅持台式爆炒料理的精神，大多點的鍋物皆需專業桌邊爆炒，若點用整瓶米酒的燒酒類鍋物，還能看見浮誇炫技的火焰火鍋。

我們點了2款火鍋：生炒花枝鍋、酸菜魚鍋皆需要爆炒，就能看見華麗的爆炒秀。

把炒料先炒香加入好幾種調味料、蒜香…等配料，最後再加入花枝與高湯，陣陣香氣飄來…好期待，把吃火鍋的氣氛拉滿。

這次終於點到隱藏版火鍋「酸菜魚鍋」，最近超夯的酸菜魚鍋…當然也要試試狂一鍋的。

洋蔥與大量的酸菜先炒香再放進調配好的蕃茄配料與高湯。

一片一片細心的舖上魚片，等待煮滾後，再加蔥花、花椒粒、淋上專用熱油。

在一陣爆油的叉~叉~聲後，一鍋香噴噴的酸菜魚鍋~完成。

狂一鍋台式火鍋美味分享

生炒花枝鍋｜翼板霜降牛

平常就愛吃「生炒花枝」，生炒花枝鍋的湯頭鹹香迷人，果然是我喜歡的風味，花枝會建議煮熟就撈起來吃，花枝煮太久會影響口感。

酸菜魚鍋｜梅花豬

第一次吃狂一鍋隱藏版火鍋「酸菜魚鍋」，上次吃同為樂多多集團的肉多多酸菜魚鍋~好喜歡，也想比較看看有何不同。

不得不說狂一鍋很用心，與肉多多的風味大不相同，使用的酸菜與魚片食材不同，狂一鍋的風味偏重口味，魚片軟香入味，酸香爽辣好滋味~愛吃酸溜麻辣較重的饕客會很喜歡。

肉品有梅花豬與翼板霜降牛，豬肉牛肉各來一份…愉快與家人共享分食，兩種肉品都能吃到。

梅花豬肉片的厚度很夠，油花分布恰到好處，這樣的肉片嫩香多汁，口感極好。

翼板霜降牛油花分布很美，口感鮮甜香軟，每次來吃都是緹緹(女兒)吵著必點的肉品。

狂一鍋的翼板霜降牛品質沒話說，牛肉香氣足…每次吃了都很滿足。

單點：功夫排骨酥｜香辣鴨血

狂一鍋必吃的人氣NO.1「功夫排骨酥」，也是狂一鍋的招牌火鍋，單點能吃到炸得酥酥脆脆的功夫排骨酥。

沾點胡椒更對味，帶骨排骨酥醃得酥嫩入味，吃到帶骨邊邊肉還能滿足我這位愛啃族，傳統好味道你一定要嚐嚐。

一看就美味的「香辣鴨血」，鴨血香Q鮮軟，醬汁香辣帶勁，份量十足，價格親民。

狂一鍋新開幕的第2間高雄新分店「狂一鍋 高雄義享店」，快來享用美味的台式火鍋，愛吃酸菜魚鍋的朋友很推薦來品嚐狂一鍋隱藏版酸菜魚鍋，吃完火鍋再逛街超愜意。

狂一鍋 高雄義享店

連結： FB | IG｜Google地圖

地址：高雄市鼓山區大順一路115號A棟5樓(義享時尚廣場5樓/壽司郎對面)

營業時間：平日11:00-15:00(O.L：14:00)、17:30-22:00(O.L：21:00)、假日10:30-22:00(O.L：21:00)

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