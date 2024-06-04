雙月，已經在台灣火紅一陣子的養生湯品！

早就在胖達的要吃的美食清單中待上好一陣子，

但看到排隊人潮就望之卻步，

不過這次胖達有一位從英國過來的朋友Candy，

就決定帶上她~吃吃看這蟬聯許多年米其林必比登推薦的餐廳啦~

雙月食品社

雙月取名於傳統月圓人團圓的概念，意味著雙雙對對、圓滿之意。

餐點中主打華人養生湯品，更以「家」為中心主軸，

堅守傳統好味道，嚴選上等好食材，呈上桌與之享用。

雙月食品社 濟南店

今天胖達跟朋友蒞臨的是雙月濟南店，

離善導寺捷運站約5分鐘左右的步行距離，

在交通上可以說是非常方便。

門面以木製裝潢為主，並鑲上金色的LOGO增添不少質感。

門口有放置多張椅子，提供給內用的朋友們可以入座等候。

*等候區前方有一台點餐機，專門提供給外帶的朋友喔!

*點餐機旁邊有菜單可以先行參考~

當天等下來的時間其實不長，雖然裡面不大，

但翻桌速度極快，從抽號碼牌到叫號約10~15分鐘左右。

*櫃檯前方有放置牛蒡茶可以自取飲用，也有餐具、面紙等等的自助區。

雙月食品社 濟南店 菜單

雙月在等候區的地方有整張的菜單可以參考，入內後則改用掃描QR CODE碼，

進入APP點餐系統喔!確認好餐點時，需要在到櫃檯右邊的點餐機點餐並繳費，

才完成整個點餐流程喔!

雙月的餐點主要以「各式養生雞腿肉湯品」、「麵食」、

「海鮮湯品」、「瘦肉湯品」以及一些小吃~

有點可惜的是Candy因為當天食慾不佳，只好含淚點了雞汁拌飯，

胖達則點了「阿甘剝皮辣椒雞腿湯」、「油金滷肉飯」、及合點了一些小菜。

送單後，需要把出單的明細放在桌上提供人員核餐喔!

雙月食品社 濟南店 阿甘剝皮辣椒雞腿湯

雙月的雞腿湯初次喝到其實是在7-11的聯名商品，當時一喝就有點被驚艷到，

就心心念念至今。如今看到現場的用料更是疊得滿滿當當非常豐富。

一品湯頭是非常的濃厚，比之前喝到的感受更加濃郁。

高麗菜也非常清甜鮮脆，剝皮辣椒的辣度跟脆口也相當程度的保留在自身；

雞腿肉也非常的鮮嫩，雞皮Q彈嫩口，整體來說是一到很不錯湯品~值得一推。

雙月食品社 濟南店 油金滷肉飯

滷肉完全覆蓋在白飯上，拌起來非常濕潤且油香滿溢，

滷肉本身魯的非常的爛也非常入味，鹹香十足；

唯一比較美中不足的地方是油味感比較重，吃多比較容易膩口。

雙月食品社 濟南店 相關資訊

雙月食品社不愧是榮登米其林必比登推薦的店家，

在湯品的餐點上真的是值得一推，在湯品的體驗上感受不錯；

而小菜與滷肉飯的部分則表現的中規中矩囉!

這邊也分享相關資訊給各位想吃吃看的朋友囉~

店名:雙月食品社 濟南店

地址: 台北市中正區濟南路一段7號1樓

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