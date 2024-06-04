一陣子沒來象山站莊敬路附近走走就發現又多了幾家好店

春嶼Spring在網路上看到新開店資訊後就一直放在口袋

不過這次算是預期外的造訪

主要是因為跟朋友約的Sand Cafe竟然一開店就直接客滿

立刻搜尋吳興街一帶的甜點咖啡廳

還好春嶼Spring在假日的午後還有座位真的很幸運

外牆跟石階都是有點日系禪風的淺灰色調

一進門就是精美的玻璃蛋糕櫃非常誘人

不乏專程預約蛋糕取用的客人足見人氣之旺

木紋的櫃台搭配很正向的話語簡約文青感十足

刻意露出的管線多了點工業風格的冷調

窗邊座位可以享受充足陽光浴明亮舒服

牆上有著手繪的小狐狸Logo陪伴

靠墊還是超可愛的灰白交錯雲朵造型

多數座位旁都有提供插座可以使用

店內座位大約10個左右其實不算太多

春嶼Spring的甜點主打流心巴斯克與可麗露

不定時會有期間限定的口味

定番口味的三款巴斯克蛋糕每一款都有著詩意的名字

除了單片之外也有整模蛋糕販售

飲品選項雖然不到眼花撩亂也是足足一整頁

從咖啡、茶到軟性飲品皆有準備

無論冷熱皆是同樣價格

不過整體來說價位偏高

跟朋友掙扎許久還是決定一人一塊蛋糕

蛋糕一份約莫是4吋的四分之一份量不多

焙茶巴斯克 190元

春嶼Spring的甜點強調全都使用法國與日本進口頂級鮮奶油、乳酪等製作

香草也是用新鮮香草莢調味而不是人工色素或香草精

焙茶口味的蛋糕顏色深沉近乎黑色

吃起來有著炭焙香氣與大人系的微苦

不會太甜入口即化就像冰淇淋一般滑順

綠意 190元

糕如期名有著漂亮清爽的鮮綠色

選用丸山靜岡抹茶粉吃起來有濃郁的抹茶味道

不過相比焙茶甜度比較高一點

吃起來稍微比焙茶口味更更紮實的口感

西西里氣泡美式 150元

西西里氣泡美式的漸層黑白分明

還搭配柑橘切片的杯墊小細節不馬虎

喝起來對我來說偏甜一些不過仍保有一定酸度

加入新鮮檸檬切片的清香更突出明顯

氣泡感沒有很強烈比較可惜一點

焙茶歐蕾 130元

熱飲的茶歐蕾系列很難得可以調整甜度

朋友特別選了不另外加糖

整體喝起來茶味非常濃厚很大人風格但不至於苦澀

頂部的奶泡拉花就像小狐狸的尾巴或是天使翅膀一樣

春嶼Spring的Logo吉祥物是隻超可愛的小狐狸

據說狐狸尾巴是雪白的蓬鬆鮮奶油實在太生動可愛

童話般的插畫手繪風格讓人聯想到小王子的狐狸

整間店都有著療癒人心的從容不迫

推薦給喜歡巴斯克與可麗露的大家

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/03/16

花費: NTD660(西西里+焙茶歐蕾各1+巴斯克X2)

春嶼spring

FB粉絲團/IG/官網

週三至週五: 12:00-18:00

週六至週日: 11:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區莊敬路391巷22號1樓

電話: 0905-903-303



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