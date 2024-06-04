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台北信義-[春嶼spring] 近北醫象山捷運站10分鐘，濃郁茶口味巴斯克蛋糕與可麗露專賣，可愛插畫小狐狸Logo，2023新開幕灰白色清新自然風甜點咖啡廳

2024-06-04 23:44:00 Elisa 人氣：176
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窩客好文

Elisa

發表篇數：371篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

春嶼spring
phone0905-903303
place台北市信義區莊敬路391巷22號1樓
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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寫文章 回報歇業

PXL_20240316_092825069_结果

一陣子沒來象山站莊敬路附近走走就發現又多了幾家好店

春嶼Spring在網路上看到新開店資訊後就一直放在口袋

不過這次算是預期外的造訪

主要是因為跟朋友約的Sand Cafe竟然一開店就直接客滿

立刻搜尋吳興街一帶的甜點咖啡廳

還好春嶼Spring在假日的午後還有座位真的很幸運

外牆跟石階都是有點日系禪風的淺灰色調

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一進門就是精美的玻璃蛋糕櫃非常誘人

不乏專程預約蛋糕取用的客人足見人氣之旺

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木紋的櫃台搭配很正向的話語簡約文青感十足

刻意露出的管線多了點工業風格的冷調

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窗邊座位可以享受充足陽光浴明亮舒服

牆上有著手繪的小狐狸Logo陪伴

靠墊還是超可愛的灰白交錯雲朵造型

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多數座位旁都有提供插座可以使用

店內座位大約10個左右其實不算太多

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春嶼Spring的甜點主打流心巴斯克與可麗露

不定時會有期間限定的口味

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定番口味的三款巴斯克蛋糕每一款都有著詩意的名字

除了單片之外也有整模蛋糕販售

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飲品選項雖然不到眼花撩亂也是足足一整頁

從咖啡、茶到軟性飲品皆有準備

無論冷熱皆是同樣價格

不過整體來說價位偏高

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跟朋友掙扎許久還是決定一人一塊蛋糕

蛋糕一份約莫是4吋的四分之一份量不多

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焙茶巴斯克 190元

春嶼Spring的甜點強調全都使用法國與日本進口頂級鮮奶油、乳酪等製作

香草也是用新鮮香草莢調味而不是人工色素或香草精

焙茶口味的蛋糕顏色深沉近乎黑色

吃起來有著炭焙香氣與大人系的微苦

不會太甜入口即化就像冰淇淋一般滑順

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綠意 190元

糕如期名有著漂亮清爽的鮮綠色

選用丸山靜岡抹茶粉吃起來有濃郁的抹茶味道

不過相比焙茶甜度比較高一點

吃起來稍微比焙茶口味更更紮實的口感

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西西里氣泡美式 150元

西西里氣泡美式的漸層黑白分明

還搭配柑橘切片的杯墊小細節不馬虎

喝起來對我來說偏甜一些不過仍保有一定酸度

加入新鮮檸檬切片的清香更突出明顯

氣泡感沒有很強烈比較可惜一點

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焙茶歐蕾 130元

熱飲的茶歐蕾系列很難得可以調整甜度

朋友特別選了不另外加糖

整體喝起來茶味非常濃厚很大人風格但不至於苦澀

頂部的奶泡拉花就像小狐狸的尾巴或是天使翅膀一樣

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春嶼Spring的Logo吉祥物是隻超可愛的小狐狸

據說狐狸尾巴是雪白的蓬鬆鮮奶油實在太生動可愛

童話般的插畫手繪風格讓人聯想到小王子的狐狸

整間店都有著療癒人心的從容不迫

推薦給喜歡巴斯克與可麗露的大家

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/03/16

花費: NTD660(西西里+焙茶歐蕾各1+巴斯克X2)

春嶼spring

FB粉絲團/IG/官網

週三至週五: 12:00-18:00

週六至週日: 11:00-19:00

公休日: 週一、二

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: No

多元支付: 可 (Line Pay)

可否訂位: 否

地址: 〒110 台北市信義區莊敬路391巷22號1樓

電話: 0905-903-303


檢視較大的地圖

 

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文章標籤
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創作者 Elisa 的頭像
Elisa

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