【新竹食記】豐華小吃

最近巨城附近開了一間討論度很高的小吃店"豐華小吃"，老闆據說是鼎X豐的師傅自行開業，這間必吃的是炒飯系列，其中寧式排骨炒飯最受歡迎，炒手也是熱門餐點，每到用餐時間門口總是滿滿的用餐人潮，來吃要有排隊的心理準備喔！
開車前往可停巨城停車場，步行約五分鐘可抵達。
▲豐華小吃位在民生路上，上方有個白色明顯招牌還有...門口滿滿的候位人潮。
▲不管外帶或內用都先至取號機領取號碼牌，取號機上有標示點餐流程。
▲豐華小吃菜單：餐點品項有乾麵類、炒飯類、炒手餛飩類、湯麵類、湯品和其他單點，其中必點的當然是炒飯系列和紅油炒手。
▲店內用餐空間不大，整體乾淨新穎明亮，右側為單人吧台桌，左邊為方桌。
▲小菜每份50元，結帳前拿至櫃檯一起結，醬料台有多種醬料和小碗、兒童餐具。
▲小菜50元：小菜我們點的是木耳，木耳有脆度，吃起來冰冰涼涼帶點微酸很開胃。
▲油蔥拌麵 60元：麵條是細麵，口感軟硬適中並保有勁道，將醬汁拌開後油蔥酥的香氣馬上撲鼻而來，相當夠味的乾麵。
▲寧式排骨飯 150元：炒飯粒粒分明有Q度，吃起來很爽口完全沒有油膩感，金黃色的色澤非常耀眼，雖然少了大油和鍋氣，但偶而吃這種簡單蛋液與青蔥組合的炒飯也很不錯。
▲排骨厚實軟嫩，表面的醬汁鹹鹹甜甜極為入味，替排骨增色不少！
▲蝦仁蛋炒飯 150元：蝦仁炒飯的蝦仁肥美又大顆，咬起來有脆度，吃得出來很新鮮，沒有醃製過整體口味偏淡。
▲紅油蝦炒手 110元：一份有八顆炒手，炒手皮薄料豐，從外觀就能看見內餡的蝦仁，醬汁辣度算是小辣程度。
▲咬開後發現蝦仁有夠大顆，真的很真材實料！
雞蛋糕短評：這間必點的就是排骨炒飯，排骨厚實炒飯粒粒分明，跟鼎泰豐的口感很像，紅油抄手也是推薦必吃，辣度很輕微，用餐時段人潮多要抽號碼牌候位。
用餐環境★★★★
餐點★★★★☆
服務★★★☆
CP值★★★☆
【豐華小吃美食資訊】
地址：新竹市東區民生路147號
電話：035351234
官網：無
營業時間：11:00–13:45、17:00–20:00(周二公休)
外送：無
線上預定：無
停車場：無
服務費：無
洗手間：無
刷卡：無
【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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