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約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風格的屏東早餐店推薦!

2024-06-05 10:45:00 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：105
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窩客好文

筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：280篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

約豊古早味蛋餅
place屏東縣屏東市建興路6號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

來吃屏東早午餐也能吃得很有台南味!
走進約豊古早味蛋餅就能感受到古色古香的裝潢
局部毛胚的牆壁使用乾燥花或人造花增添文青感
看似簡陋的桌椅擺設實則為流行的復古風格
餐點則是主打粉漿系列的蛋餅
皮厚脆口吃起來有飽足感~

約豊古早味蛋餅

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

炒麵

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

🔸鐵板炒麵(蘑菇醬)
鐵板炒麵可選蒜醬、蒜辣、黑胡椒還有蘑菇醬
也可以選擇牛排店常見的黑胡椒與蘑菇雙醬
蘑菇醬帶點偏甜口味，麵條口感吃起來比較濕潤

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風
🔸越南炒媽媽麵
越南炒媽媽麵則是屏東早餐約豊的新品
麵條是乾炒口感，結合高麗菜和豆芽菜增添爽脆感
兩個炒麵都有一顆半熟蛋，拌著蛋黃一起吃味道更滑順

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

蛋餅&蔥抓餅

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

🔸泡麵蛋餅
想吃飽飽大力推薦這份泡麵蛋餅
蛋餅本身皮厚，又再夾入滿滿的炒泡麵
雖然主要都是澱粉，但是很適合需要吃飽的男生們!

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

🔸柳葉魚特製醬蛋餅
約豊的柳葉魚粉漿蛋餅相當有特色
使用傳統市場常見的酥炸柳葉魚
咬下去能夠吃到裡面粉粉口感的魚蛋

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風
🔸韭菜盒蛋餅
早餐店的韭菜盒內餡包入蛋餅裡面
少許的冬粉讓整個粉漿蛋餅增添彈口感

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風
🔸特製鮪魚蔥抓餅
微鹹不膩口的鮪魚醬搭配少許玉米
蔥抓餅口感比較酥脆，帶點蔥花香氣

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

小點

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

🔸古早味芋籤糕
這份芋頭糕就是蘿蔔糕的翻版
比蘿蔔糕的質地再扎實一些，外皮微微焦香味
吃起來酥脆口感再帶點芋香氣

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風
🔸花生巧克力吐司
屬於濕潤口感的巧克力和花生醬
吃起來比常見的醬厚片來的更有醬料感

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風
🔸阿嬤炸年糕
炸年糕裡面有包甜內餡
外面則撒上花生粉還有淋上煉乳醬

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

秘製肉排

我們點的這份漢堡使用的是馬芬堡
因此吃起來口感比較鬆軟，也會比較有穀香味
裡面有夾豬肉，荷包蛋還有一片起司

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

菜單

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

約豊古早味蛋餅-挑戰屏東早午餐最厚的粉漿蛋餅~台南老宅復古風

營業資訊

【萬年店】
08-7528080
屏東市建興路6號（屏工附近萬年溪公園旁）
Line預定：@ufu0555q

【崇蘭店】
08-7333195
屏東市廣東路1596號（崇蘭814附近7-11旁）
Line預定：@697wjcwi

【內埔店】
08-7788787
屏市内埔鄉北寧45號（農會附近711對面）
Line預定：@008ntplp

 

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