來吃屏東早午餐也能吃得很有台南味!

走進約豊古早味蛋餅就能感受到古色古香的裝潢

局部毛胚的牆壁使用乾燥花或人造花增添文青感

看似簡陋的桌椅擺設實則為流行的復古風格

餐點則是主打粉漿系列的蛋餅

皮厚脆口吃起來有飽足感~

約豊古早味蛋餅

炒麵

🔸鐵板炒麵(蘑菇醬)

鐵板炒麵可選蒜醬、蒜辣、黑胡椒還有蘑菇醬

也可以選擇牛排店常見的黑胡椒與蘑菇雙醬

蘑菇醬帶點偏甜口味，麵條口感吃起來比較濕潤



🔸越南炒媽媽麵

越南炒媽媽麵則是屏東早餐約豊的新品

麵條是乾炒口感，結合高麗菜和豆芽菜增添爽脆感

兩個炒麵都有一顆半熟蛋，拌著蛋黃一起吃味道更滑順

蛋餅&蔥抓餅

🔸泡麵蛋餅

想吃飽飽大力推薦這份泡麵蛋餅

蛋餅本身皮厚，又再夾入滿滿的炒泡麵

雖然主要都是澱粉，但是很適合需要吃飽的男生們!

🔸柳葉魚特製醬蛋餅

約豊的柳葉魚粉漿蛋餅相當有特色

使用傳統市場常見的酥炸柳葉魚

咬下去能夠吃到裡面粉粉口感的魚蛋



🔸韭菜盒蛋餅

早餐店的韭菜盒內餡包入蛋餅裡面

少許的冬粉讓整個粉漿蛋餅增添彈口感



🔸特製鮪魚蔥抓餅

微鹹不膩口的鮪魚醬搭配少許玉米

蔥抓餅口感比較酥脆，帶點蔥花香氣

小點

🔸古早味芋籤糕

這份芋頭糕就是蘿蔔糕的翻版

比蘿蔔糕的質地再扎實一些，外皮微微焦香味

吃起來酥脆口感再帶點芋香氣



🔸花生巧克力吐司

屬於濕潤口感的巧克力和花生醬

吃起來比常見的醬厚片來的更有醬料感



🔸阿嬤炸年糕

炸年糕裡面有包甜內餡

外面則撒上花生粉還有淋上煉乳醬

秘製肉排

我們點的這份漢堡使用的是馬芬堡

因此吃起來口感比較鬆軟，也會比較有穀香味

裡面有夾豬肉，荷包蛋還有一片起司

菜單

營業資訊

【萬年店】

08-7528080

屏東市建興路6號（屏工附近萬年溪公園旁）

Line預定：@ufu0555q

【崇蘭店】

08-7333195

屏東市廣東路1596號（崇蘭814附近7-11旁）

Line預定：@697wjcwi

【內埔店】

08-7788787

屏市内埔鄉北寧45號（農會附近711對面）

Line預定：@008ntplp