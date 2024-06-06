新竹也可以吃得到彰化口味的「後腿庫控肉飯」耶

老闆娘因緣際會下得以拜師學藝，將彰化控肉飯的好味道帶來給新竹的朋友品嚐~

「倆碗半」店名源於最道地的兩碗飯+一個小點。

“控肉飯”使用豬腿庫，加上祖傳獨門醬汁滷製Q彈ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的大片控肉 而且一隻豬只能做12碗控肉飯！

還有辣妹子可以嚐嚐的外省口味的”辣妹飯”，吃完會變成辣妹嗎？吃吃看就知道囉 XD

加上刈包、肉鬆肉燥飯等小點，如此多的選擇，快跟著小米一起去看看吧。

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👉倆碗半位置及停車方式

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倆碗半位於民生路上，中華電信對面，橘色招牌挺吸睛的

開車的朋友建議把車停在附近的收費停車場。

👉倆碗半環境介紹

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一樓前方是等候區，提供小椅子給外帶客人等候餐點

二樓是明亮乾淨的用餐區，用餐起來很舒適~

來自彰化的老闆娘使用肥瘦黃金比例的溫體豬腿庫（非一般的五花肉），加上祖傳獨門滷汁，至少滷製4個小時以上而成肥美甘甜的控肉

每塊控肉都用竹籤插著，滷製入味、賣相很漂亮，是不是我們在彰化常見的控肉飯呢

👉倆碗半菜單目錄搶先看

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來看看菜單吧！

除了控肉飯、肉燥飯、刈包，還有外省口味的辣妹飯。

不吃飯的朋友可以選肉燥油麵、辣妹白麵等餐點，還有小菜、湯品和飲品，就看個人喜好啦！

👉倆碗半用餐心得分享

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來開動吧！

今天跟小彤來吃她最愛的控肉飯，當然不小心又擺滿一桌美食啦

首推控肉飯(85元)，可以選瘦、半肥瘦和偏肥的控肉，小米推薦黃金比例半肥瘦控肉，搭配小黃瓜、筍乾和油豆腐。

這一碗古早味的控肉飯，光看就讓人流口水~

小彤說這碗腿庫控肉飯很對她的味

控肉是來自彰化鹹香帶微甜的口味，不會像南部口味偏甜

而且是有厚度的，吃的時候口感很棒~

肥肉和外皮Q彈ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的，瘦肉也不柴，燉煮很軟嫩，整體來說也不會太油膩

光這塊控肉吃下兩碗飯都不是問題，喜歡吃控肉的朋友可以來嚐看看喔！

瘦肉不會柴~ 輕輕一撕就分開了！

筍乾是老闆娘自己滷製的，屬於偏鹹香的風味，不會有臭臭的筍乾味。

油豆腐滷製入味挺下飯的。

鹹香帶甜的滷汁搭配粒粒分明的白飯，光是滷汁配飯就可以吃好幾口了

店家自己炒的生辣椒，中辣的辣度又有辣香的，拌飯一起吃辣得很過癮喔！

老闆娘特別研發外省口味的辣妹飯(65元)，辣度屬於微辣左右，未來會推出大辣口味，讓愛吃勁辣的朋友吃得過癮

今天辣妹小彤吃辣妹飯真的很搭~

外型看起來有點像是打拋肉XD

半肥肉的滷肉特別加入番茄外，還有小米吃不出來很特別的香氣，搭配滷肉沒有違和感

小米有問過老闆娘有加入什麼祕密武器，老闆娘神祕地說是北方外眷秘製香料，當然不能公開啦 XD

喜歡嚐鮮的朋友不妨嚐看看辣妹飯喔！

刈包(60元)可以選半肥瘦的控肉，刈包用的就是五花肉，吃起來有嫩帶油脂甘甜，加上福源花生粉、酸菜和香菜，小米沒幾口就解決掉了~

大口咬鹹香有脆度，跟嫩嫩的控肉超搭，再加上花生粉的香氣就是古早味就對了！

肉燥飯(55元)肉燥屬於鹹香口味、肉質偏瘦，每碗還會附上肉鬆

肉鬆肉甜味和鹹香肉燥結合，鹹鹹甜甜很開胃，這還是小米第一次吃耶！

沒有吃過這種口味的朋友，小米推薦給你們

PS. 適合不愛吃肥肉的朋友，愛吃肥的朋友點控肉飯就對了！

加上辣椒更夠味喔！

湯品推薦綜合湯(65元)有燕丸、貢丸和魚丸。

魚丸內餡挺多的，有蔥香和肉香，一口咬下有爆汁的口感

燕丸有芹菜、青蔥和肉餡結合，有彈牙扎實的口感，而且超大顆的

貢丸也挺彈牙的，加上甜美的湯頭，小米很推薦喔！

餛飩湯(55元)小彤很喜歡這一味，餛飩外皮是黃色的，乾餛飩外皮是白色的很特別。

黃色外皮的餛飩吃起來麵香味較重，加上鹹香的肉餡挺不錯的

喜歡吃外皮白色的餛飩，可以點乾餛飩(65元)。

滷味拼盤(55元)也是店家滷製的喔！

涼拌小黃瓜(55元)爽脆清甜很解膩~

舞鶴紅茶(35元)微甜口味，有回甘茶香不苦澀，配控肉飯一起吃挺解膩的

以上是我們的心得分享，倆碗半的控肉飯讓我們很驚艷，彰化口味的控肉有Q彈ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ口感，喜歡吃控肉飯的朋友不能錯過~

還有辣妹飯、刈包、肉燥飯都挺有特色的，喜歡吃傳統小吃的朋友推薦給你們

👉倆碗半營業時間地址

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🌟店家資訊：倆碗半

🏠地址：新竹市東區民生路165號

☎電話：03 545 6100

⏰營業時間：11:00–01:00

粉絲團：倆碗半

➡️現金交易/無收取服務費

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（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。本文為店家邀約文）

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