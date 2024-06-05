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林口龜山新開餐廳【今天吃什麼中式餐盒】林口長庚湖旁平價簡餐/中式簡餐130元起/一個人也可以輕鬆吃台菜的簡餐/林口周邊美食

2024-06-05 12:40:00 大海愛上藍天 人氣：149
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窩客好文

大海愛上藍天

發表篇數：1668篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

今天吃什麼-中式餐盒
phone03-3273138
place桃園市龜山區文興路59號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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林口長庚湖旁文興路美食一條街，新開中式餐廳，提供乾淨明亮的用餐環境，平價就能享用中式精緻餐點，簡餐130元起，一個人也可以輕鬆吃台菜的簡餐，除主餐外附白飯、三樣配菜和半顆蛋，相當精緻又好吃，成為林口CP值高中式餐廳。

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今天吃什麼？不知吃什麼就來這挑選喜歡的中式餐盒。

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簡餐有多達8種可選，價位從130-160元，每日例湯只要30元。

1.香酥去骨雞腿 2.五香酥炸排骨 3.日式唐揚雞塊 4.紅燒里肌豬排 5.泡菜尬豬肉 6.馬鈴薯燉豬肉 7.蔥爆肉絲  8.薑燒豬肉

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地點就在長庚湖旁文興路上，室內座位不多但乾淨清爽，木質清新風格讓人感覺很溫馨。

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 餐點現點現做，有套餐也可以單點。

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今日想吃紅燒里肌豬排140元，附三樣配菜和半顆蛋，非常精緻又美味，每日例湯料多豐盛只要30元。

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周邊美食：鬍鬚張，懷舊便當122元。

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周邊美食：四季銅板小吃

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周邊美食：加樂牛肉麵

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今天吃什麼-中式餐盒：桃園市龜山區文興路59號；營業時間：10:30-14:00；17:00-19:30（周日公休）

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