林口長庚湖旁文興路美食一條街，新開中式餐廳，提供乾淨明亮的用餐環境，平價就能享用中式精緻餐點，簡餐130元起，一個人也可以輕鬆吃台菜的簡餐，除主餐外附白飯、三樣配菜和半顆蛋，相當精緻又好吃，成為林口CP值高中式餐廳。
今天吃什麼？不知吃什麼就來這挑選喜歡的中式餐盒。
簡餐有多達8種可選，價位從130-160元，每日例湯只要30元。
1.香酥去骨雞腿 2.五香酥炸排骨 3.日式唐揚雞塊 4.紅燒里肌豬排 5.泡菜尬豬肉 6.馬鈴薯燉豬肉 7.蔥爆肉絲 8.薑燒豬肉
地點就在長庚湖旁文興路上，室內座位不多但乾淨清爽，木質清新風格讓人感覺很溫馨。
餐點現點現做，有套餐也可以單點。
今日想吃紅燒里肌豬排140元，附三樣配菜和半顆蛋，非常精緻又美味，每日例湯料多豐盛只要30元。
周邊美食：鬍鬚張，懷舊便當122元。
周邊美食：四季銅板小吃
周邊美食：加樂牛肉麵
今天吃什麼-中式餐盒：桃園市龜山區文興路59號；營業時間：10:30-14:00；17:00-19:30（周日公休）
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