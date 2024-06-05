說到礁溪早餐，最有名的就是這間喜拉朵早餐店，結合中西式早餐，品項多到讓人有選擇障礙，室內室外座位都有，最新推出手切肉燥飯＋菜頭丸子湯＋招牌蘿蔔糕居然只要95元銅板價就能享用，招牌必點和風蔥蛋煎餅加起司豬排，熱美式40元還可以免費續杯一次，奶酥厚吐司25元好好吃，另外喜歡吃辣的千萬別錯過它的免費辣菜脯，還是食尚玩家推薦，成為宜蘭礁溪在地必吃的早餐店。
招牌必點：喜拉朵美式咖啡只要40元，居然還可以免費續一次超加分的～
最新採線上點餐，內用訂位訂餐超方便的～
最新DM，實際DM以店家為主。
在家就可以用手機點好餐，到達時付款即可。
這次於假日前往，下次想品嚐蛋餅，看起來也好好吃喔～
不收服務費，餐具、醬料、茶水自取。
用餐環境舒適，還可以坐在戶外騎樓上，感覺好像到國外用餐，相當愜意～影片分享
招牌必點：和風蔥蛋煎餅加起司豬排60元，這道真的很特別，搭配在一起很好吃，還會牽絲。
招牌必點：奶酥厚片吐司25元，上面塗了厚厚的一層奶酥，奶香四溢酥脆香濃。
招牌必點：手切滷肉飯單點30元，加一顆半熟蛋15元，經典美味。
一刀劃下，看著黃澄澄的蛋液爆漿流進米飯，再將其攪拌超銷魂的～
菜頭丸子湯單點35元，最新推出肉燥飯組合餐95元有手切肉燥飯＋菜頭丸子湯＋原味蘿蔔糕。
招牌必點：原味蘿蔔糕單點40元，像港式蘿蔔糕，喜歡吃辣的別忘了加上它的辣菜脯，超夠味的～
一不小心點了滿滿一桌超豐盛的，每人百元初頭就可以享用，還有美式咖啡可以續，真是宜蘭CP值高美式早餐店。
喜拉朵複合式早餐：宜蘭縣礁溪鄉大忠路42-1號；營業時間：06:00-12:30（周三公休）
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