冰U們～今天要推薦一間超高CP值的早午餐店

這家店叫Lo&Lin July18th，位於民生社區

所有餐點都是純手工製作，價格實惠又美味，CP值真的超高

Lo&Lin July18th提供優質的早午餐料理，每道餐點都是純手工現點現做，喜歡美食的朋友們，請耐心等待

店家提供豐富多樣的早午餐套餐、單點美食、甜點、飲料、咖啡、茶、酒，選擇超多，應有盡有

這裡的餐點不僅選擇多樣，價格也非常親民，真的是物超所值！如果你還沒來嘗試過，絕對不要錯過

假日來訪的話，建議先訂位哦！大家都知道，假日人潮超多，常常一位難求XD

Lo&Lin July18th

電話：02 2748 0019

地址：台北市松山區延壽街147號1樓

營業時間：08:00–16:00 (週四~週一)，公休日週二週三

粉絲團：https://www.facebook.com/profile.php?id=61558988307960

這裡有一道我個人超愛的皮卡地卷餅法式料理

濕潤的餅皮包裹著嫩滑的鮮蘑菇，咬下去時香脆與柔軟的對比簡直絕妙

再沾上老闆自製的鮮奶起司醬，濃郁的奶香和蘑菇的鮮甜在口中完美交融

層次豐富，鹹香四溢，讓人難以忘懷

這道水波蛋油封番茄酸奶，一上桌就很吸睛

麵包都是老闆手工製作的，老闆把麵包烤到外酥內軟，咬下去時那種酥脆與鬆軟的對比簡直絕妙

搭配酸奶、番茄和水波蛋，口感清淡不油膩，酸奶的味道也沒有想像中的酸～溜～溜的

酸奶的口感像綿密的奶泡，入口濃郁而滑順，真的是好吃到～不～行！

尤其是那水波蛋，一切開就是我超愛的黃澄澄蛋液，蛋白嫩滑，蛋黃濃郁，每一口都讓我心跳加速啊

開胃菜雞肝慕斯與甜酸醬此為晚餐菜色，也是我的心頭好

酥脆的麵包沾上老闆自製的雞肝慕斯，一口咬下去，濕潤的口感與麵包的酥脆完美融合，入口即化

重點是，這雞肝吃起來一點也沒有腥味，反而帶著濃郁的香氣，讓你一口接著一口吃不停，渾然忘我

我敢發誓，你真的吃不到這麼好吃的雞肝慕斯了，真的只有Lo&Lin July18th才能品嚐到這樣的美味

一旁的甜酸醬是用蘋果和肉桂製成的，吃起來甜甜的

微微的酸勾勒出豐富的層次感，與雞肝慕斯完美呼應，給予你意想不到的口感饗宴

這道晚餐菜色涼拌的丘米蝦真的是很開胃，搭配上洋蔥、老闆自製的丘米醬，讓這蝦子的風味更上一層樓

蝦肉吃起來Q彈鮮嫩，每一口都散發出豐富的海鮮香氣，而且配上這獨特的丘米醬，風味更加豐富迷人

夏天吃這道丘米蝦真的是很開胃呢，清爽的口感帶來一股涼意

恰如其分地調和了夏日的暑氣，讓人一口接一口，欲罷不能

香煎春雞搭配著濃郁的蕃茄蔬菜醬，絕對是一道口感豐富的美味佳餚，此為晚餐菜色

這隻春雞外皮煎得香脆，每一口咬下去都能感受到外酥內嫩的口感，而且散發出誘人的雞香，仿佛在嘴裡跳舞

而搭配上那番茄蔬菜醬，酸甜濃郁，每一口都彷彿在品嚐著菜園的清新風味，讓味蕾感受到一股清爽的愉悅

我家弟弟一吃就說這春雞超嫩又多汁，沒有兩分鐘就把它KO掉了XD

飯後甜點少不了這楓糖可麗餅，薄薄的麵糊散發著香甜的楓糖香氣，煎至金黃酥脆，每一口都帶來滿滿的幸福感

一口咬下去，酥脆外皮裡面的鬆軟可麗餅，融合了楓糖獨特的濃郁滋味，讓人彷彿置身於楓樹林間，享受著楓糖的香甜

這款楓糖可麗餅不僅帶來味覺上的享受，更是一場口感的盛宴，讓你的味蕾在餐後得到最美好的滿足

這杯紅玉鮮奶茶，選用南投日月潭紅茶，讓品質更上一層樓

濃郁的紅茶香氣與鮮奶的柔滑口感相結合，每一口都彷彿在品嚐著茶葉與奶香的完美交融

紅玉茶葉的獨特風味，帶來了一種深厚的茶香，而加入了鮮奶後，茶香更加濃郁而圓潤

夏日的炎熱來上一杯紅玉鮮奶茶，真的是消暑又解渴

玫瑰鮮奶茶是一款充滿浪漫風情的茶飲

以新鮮的茶葉與香濃的鮮奶相結合，加入了玫瑰花瓣的精華，散發出淡雅的花香，猶如置身於花園中一般

每一口都帶來茶葉、奶香和玫瑰花香的完美融合，清新怡人，令人心曠神怡

Lo&Lin July18th的環境雖然不大，但卻小巧精緻，散發著溫馨的氛圍

空間上的設計十分巧妙，不會讓人感到擁擠，反而讓人感受到舒適自在

在民生社區上享用一頓豐盛的早午餐，真的是很愜意呢，可以感受到悠閒與美好的時光，讓人心情愉悅

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

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