台中太平學區美食-韓湯匙無人拉麵 24 Hours 勤益店 ，太平學區內熱門無人拉麵店，24小時營業吃宵夜超方便，配菜爽爽加、飲料喝到飽!
24小時無人拉麵店真的很夯，
近期在太平勤益科大商圈開了一家韓湯匙24hours無人拉麵店，
就趕快來朝聖囉~
有多款韓式拉麵可以選擇，
還有配料可以爽爽加，
飲料還能喝到飽阿~
|台中 韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 位置
|台中 韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 店內空間
|台中 韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 自助泡麵DIY
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韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 位置
韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店位於熱鬧的學區商圈中，
旁邊就是天下書局，
近7-11勤益門市和屈臣氏勤益門市。
純百嶄新的店面還蠻醒目的。
韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 店內空間
店內空間整體來說不算大，
有三桌四人桌，
和一整排靠牆的座位區。
四人桌座位蠻搶手的，
我們是提早吃晚餐，
才有機會拍到空景。
靠牆的座位區還有USB孔和插座，
一個人來吃拉麵也不用擔心手機沒電不能追劇佐餐。
一整面的拉麵牆真的蠻壯觀的，
會讓選擇障礙的朋友犯難啊~XD
後方是免費自助區，
有配料可以讓大家自行搭配，
但為避免料太多煮不熟，
建議是放八分滿就好。
一旁的雞蛋可以加購或是打卡google map五星評價就可以送一顆蛋喔!
雖說是無人拉麵店，
但其實還是有人員在定期補菜跟維護現場清潔，
所以我們是向服務人員出示評價後，
才拿雞蛋的。
還有飲料區，
提供純淨水、百香果汁和柳橙汁，
搭配拉麵可以喝到飽喔!
一旁還有洗手台，
方便大家手部和桌面清潔。
韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 自助泡麵DIY
進門左手邊就是點餐機，
點螢幕就可以開始選擇餐點了。
菜單的部分幫大家分類成熱銷榜、湯麵類、乾麵類、飲料區和加購區，
不知道吃什麼的朋友就可以參考熱銷榜囉!
湯麵區目前提供14種選擇。
乾麵區也有五種口味。
想喝點韓國罐裝飲料就在這邊點，
結帳後到後方冰箱自取即可。
加蛋、加起司這邊選，
點餐就可以搭配一個鋁盒是不用加價的，
但如果要分食的話，
就須加購一個鋁盒喔~
目前僅提供現金支付，
付款後就會有購買明細囉!
依據單據上的編號尋找選購的拉麵。
拿上鋁盒就可以開始準備煮麵囉!
把麵跟粉料都放入碗中，
就可以到自助區來加料囉!
自助區提供三種蔬菜、韓式泡菜、熱狗丁、魚板丁和年糕。
韓式泡菜我個人覺得味道不錯，
辣度不高，
又能增加整體的清爽感。
食量比較大的朋友可以多加點年糕，
就能大大增加飽足感。
打卡換的雞蛋不要急著打進碗中，
先放的話容易糊掉，
料理指示要在水滾後再打喔!
放上煮麵機，
拿雙筷子，
依據指示就可以開始煮麵囉!
注水和煮麵的過程中要用筷子輕輕攪動食材，
確保平均受熱。
煮到機器停止就表示拉麵完成囉!!
不用自己洗菜準備，
這傢伙就煮得很開心 XD
拉麵完成~
搭配上免費提供的果汁飲料，
就可以開始享用啦~
原本點的起司拉麵，
加了滿滿的韓式泡菜、魚板、、熱狗丁和高麗菜，
瞬間變得超豐富的。
加上雞蛋更好吃!!
韓式的拉麵、泡麵普遍都有一點辣度，
只有牛骨湯麵是胡椒提味的，
所以給小孩多加一點高麗菜，
吃起來就不會覺得太刺激。
吃完拉麵後別忘了把桌子擦乾淨，
把餐具、餐盤和廚餘分類一下喔!
整體來說無人拉麵店真的是蠻不錯的，
因為一般在家吃泡麵的時候大都是想要偷懶的時候，
當然會想要加點料豐富一下，
但可能沒有買菜，
或是住套房沒廚房之類的，
方便度就不高了。
無人拉麵店自助吧有多種配料，
重點是高麗菜可以選擇，
這對於喜歡吃青菜的朋友來說真的很加分，
24小時營業隨時想吃都OK，
真的蠻方便的，
難怪這麼夯阿!!
韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 自助泡麵DIY
營業時間:24小時營業
地址:台中市太平區中山路一段215巷8號1樓
粉絲團:韓金湯匙 無人拉麵 24 Hours
【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】
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