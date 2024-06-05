台中太平學區美食-韓湯匙無人拉麵 24 Hours 勤益店 ，太平學區內熱門無人拉麵店，24小時營業吃宵夜超方便，配菜爽爽加、飲料喝到飽!

24小時無人拉麵店真的很夯，

近期在太平勤益科大商圈開了一家韓湯匙24hours無人拉麵店，

就趕快來朝聖囉~

有多款韓式拉麵可以選擇，

還有配料可以爽爽加，

飲料還能喝到飽阿~

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韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 位置

韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店位於熱鬧的學區商圈中，

旁邊就是天下書局，

近7-11勤益門市和屈臣氏勤益門市。

純百嶄新的店面還蠻醒目的。

韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 店內空間

店內空間整體來說不算大，

有三桌四人桌，

和一整排靠牆的座位區。

四人桌座位蠻搶手的，

我們是提早吃晚餐，

才有機會拍到空景。



靠牆的座位區還有USB孔和插座，

一個人來吃拉麵也不用擔心手機沒電不能追劇佐餐。

一整面的拉麵牆真的蠻壯觀的，

會讓選擇障礙的朋友犯難啊~XD

後方是免費自助區，

有配料可以讓大家自行搭配，

但為避免料太多煮不熟，

建議是放八分滿就好。

一旁的雞蛋可以加購或是打卡google map五星評價就可以送一顆蛋喔!

雖說是無人拉麵店，

但其實還是有人員在定期補菜跟維護現場清潔，

所以我們是向服務人員出示評價後，

才拿雞蛋的。

還有飲料區，

提供純淨水、百香果汁和柳橙汁，

搭配拉麵可以喝到飽喔!

一旁還有洗手台，

方便大家手部和桌面清潔。

韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 自助泡麵DIY

進門左手邊就是點餐機，

點螢幕就可以開始選擇餐點了。

菜單的部分幫大家分類成熱銷榜、湯麵類、乾麵類、飲料區和加購區，

不知道吃什麼的朋友就可以參考熱銷榜囉!

湯麵區目前提供14種選擇。

乾麵區也有五種口味。

想喝點韓國罐裝飲料就在這邊點，

結帳後到後方冰箱自取即可。

加蛋、加起司這邊選，

點餐就可以搭配一個鋁盒是不用加價的，

但如果要分食的話，

就須加購一個鋁盒喔~

目前僅提供現金支付，

付款後就會有購買明細囉!

依據單據上的編號尋找選購的拉麵。

拿上鋁盒就可以開始準備煮麵囉!

把麵跟粉料都放入碗中，

就可以到自助區來加料囉!

自助區提供三種蔬菜、韓式泡菜、熱狗丁、魚板丁和年糕。

韓式泡菜我個人覺得味道不錯，

辣度不高，

又能增加整體的清爽感。

食量比較大的朋友可以多加點年糕，

就能大大增加飽足感。

打卡換的雞蛋不要急著打進碗中，

先放的話容易糊掉，

料理指示要在水滾後再打喔!

放上煮麵機，

拿雙筷子，

依據指示就可以開始煮麵囉!

注水和煮麵的過程中要用筷子輕輕攪動食材，

確保平均受熱。

煮到機器停止就表示拉麵完成囉!!

不用自己洗菜準備，

這傢伙就煮得很開心 XD

拉麵完成~

搭配上免費提供的果汁飲料，

就可以開始享用啦~

原本點的起司拉麵，

加了滿滿的韓式泡菜、魚板、、熱狗丁和高麗菜，

瞬間變得超豐富的。

加上雞蛋更好吃!!

韓式的拉麵、泡麵普遍都有一點辣度，

只有牛骨湯麵是胡椒提味的，

所以給小孩多加一點高麗菜，

吃起來就不會覺得太刺激。

吃完拉麵後別忘了把桌子擦乾淨，

把餐具、餐盤和廚餘分類一下喔!

整體來說無人拉麵店真的是蠻不錯的，

因為一般在家吃泡麵的時候大都是想要偷懶的時候，

當然會想要加點料豐富一下，

但可能沒有買菜，

或是住套房沒廚房之類的，

方便度就不高了。

無人拉麵店自助吧有多種配料，

重點是高麗菜可以選擇，

這對於喜歡吃青菜的朋友來說真的很加分，

24小時營業隨時想吃都OK，

真的蠻方便的，

難怪這麼夯阿!!

韓湯匙無人拉麵24 Hours勤益店 自助泡麵DIY

營業時間:24小時營業

地址:台中市太平區中山路一段215巷8號1樓

粉絲團:韓金湯匙 無人拉麵 24 Hours

【本文為自行消費後之心得，內文口感純屬個人心得分享，各人喜好不同，故感受亦有所不同，以上心得僅供參考。】

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