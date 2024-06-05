這次來釜山旅遊住在西面站附近，釜山最有名的除了豬肉湯飯外，再來就是鼎鼎有名的味贊王鹽烤肉和釜山肋排，兩家剛好都在附近，完全不用煩惱吃什麼。

位在釜山樂天酒店後面的味贊王烤肉，從地鐵7號出口步行約6分鐘，吃完還可以順便逛一下西面地下街（部分店家較早關）再回飯店。

人多的時候需要抽號碼牌，我們五點就到了現場還有位置就直接進去了，不過跟大家分享一下抽號碼牌的方式因為需要填電話，沒有韓國手機的朋友010是韓國手機開頭（無法更改886），後面可以直接填000000或是你的號碼，例如9號就填010999999，這樣店員就知道你是外國人了，趕快筆記下來！

每桌布置好都會放上小菜，代表可入席，滿滿的小菜真的直接佔了一個位置，你看到的小菜都是可以續的。

涼拌豆芽不會很辣只是很紅，就是加了韓式辣醬下去拌的微微辣，爽口好吃很解膩。

黑色碗裝的是醃漬品（紫色是藻類、右邊是蔥、辣椒絲、比較鹹的醃菜），再來就是包肉的紫蘇葉、萵苣、青陽辣椒和蒜頭。

黃色是醃蘿蔔絲，旁邊是酸泡菜終於不是紅色的，看起來十分友善，店員會拿去烤，烤過搭配肉較美味所以先不要急著吃。

味贊王除了招牌烤肉外，我覺得這兩個醬料也是靈魂人物，釜山特有的蝦皮醬也是豬肉湯飯店的常客，烤過的蝦皮醬香氣四溢，搭配肉一起吃簡直升天，海味滿滿，記得多挖點！另一個是店家特製的醬料，有一個特別的味道一直吃不出來，在海邊長大的母親說那是【蝦油】的味道，是他們小時候的滋味，我這種都市長大的小孩難怪吃不出來，但我很愛蝦子就是了。

菜單在牆上、桌上都有內容很簡單，依序為豬頸肉130g、五花肉130g、特殊部位拼盤3人份390g，大醬湯＄4000、泡菜湯＄7000、石鍋飯（2-3人份）＄5000。

肉都可以追加，不過第一次須點三份肉不管幾位，低消就是三份肉。

西面店下午沒有休息所以在下午五點前用餐，會免費贈送石鍋飯+大醬湯，這就是為什麼生意一直都很好的關係。

每片肉厚達3.5公分現點現切，上圖為三人份的量，一點也不多所以大膽點吧！店員都會幫忙烤+剪，所以完全不用煩惱，坐等吃肉就好～

烤肉小短片

味贊王使用14天熟成的生肉，吃起來跟一般冷凍肉完全不一樣，新鮮好吃無豬腥味，口感扎實有彈性，難怪這麼好吃！（蝦皮醬加好加滿已經看不到肉了）

店內生意非常好，還沒六點已經坐滿了，所以不好意思拍太多以免打擾到其他人，當地人來吃的也很多。

味贊王鹽烤肉在富平、海雲台、沙上都有分店算是很方便的，每家營業時間有所不同需注意一下再前往喔！

【 味贊王鹽烤肉西面店맛찬들왕소금구이 서면점 】

官方網站

地址︰ 釜山广域市釜山镇区釜田洞516-51

電話︰（+82）518086088

營業時間︰ 11:30–23:00

交通︰地鐵西面站7號出口步行6分鐘

希望大家喜歡今天的分享喔