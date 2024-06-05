蘆洲新開幕宵夜推薦《麻小辣本舖》，營業時間至凌晨12點，可以當深夜食堂宵夜選擇推薦，之前去蘆洲吃，最近騎車經過三重自強路發現開了麻小辣本舖二號店(自強路一段179號)，可選擇離家近的地點嚐鮮。

麻辣湯底沒有牛的成份，不吃牛的也可以吃的麻辣燙

蘆洲宵夜 麻小辣本舖 地址

《麻小辣本舖》地點在蘆洲熱鬧的光華區，麻辣燙滷味都是現點加熱，提供現場或預約外帶，也有外送平台合作。

麻小辣本舖 蘆洲店

地址：新北市蘆洲區光華路83號

營業時間：17:30–00:00（週二休息）

電話：無

粉絲團：麻小辣本舖



麻小辣本舖 大智店

地址：新北市三重區自強路一段179號（在大智街61號對面）

營業時間：17:00–00:00（週二休息）

蘆洲宵夜 麻小辣本舖 菜單價錢

《麻小辣本舖》菜單價錢

滷味品項選擇多又豐富，價錢10元起

一整排麵食看了療癒，什麼都想買XD



菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

蘆洲宵夜 麻小辣本舖 外帶麻辣燙滷味

拿了小籃子

看自己想吃什麼就把菜品小卡放進去

第一次看到這樣的滷味攤，跟傳統滷味不太一樣

食材沒有曝露和保鮮問題

只是店員拿到小籃子後會需要花點時間再挑選食材

要是不想現場等，可以先用LINE預訂

我跟宜蘭人一人一藍

拿完後交給店員結帳

這裡消費現場只收現金喔

要湯滷或乾滷等條件記得先說

加入FB粉絲團及Line好友（可以線上點餐）就送一張兌換卷。



兌換卷活動直到兌換卷送完為止



滷味都是現點現做，可以透過線上點餐先訂餐再來取餐。

有買過的客人都知道要先預訂

喜歡吃酸菜一定要加啊



我的麻辣燙滷味拿到囉

新開幕加上還有其他客人，大約等了15分鐘

不想等建議先用LINE預約

如果想現場買，也可等等再來取餐

蘆洲宵夜 麻小辣本舖 麻辣燙滷味

選了自己愛吃的麵食和配料，晚餐跟宵夜一起解決。

麵食另外裝做成乾滷

選擇微辣就很過癮，要吃更辣可以試試看小辣或中辣

他們家的辣油是使用麻辣鍋底提煉，麻香兼具

麵條煮的軟硬度剛好

入味好吃，慶幸點了兩份吃得更過癮

松阪豬超好吃，一定要點一份吃吃看，帶點厚度有點嚼感，Ｑ彈脆甜。

麻小辣本舖的湯底偏向川味麻辣風味

以中藥和辛香料熬製，不過中藥味道不濃，比較偏麻、香、辣為主，可以喝的麻辣湯，店員會依照買的量增加湯的份量，這點很不錯，想喝更多也可以加購。

結帳後店員會給結帳單

因為這裡沒提供電話，如果餐點有遺漏少給，可以下次去跟店家說，他們會補餐點或者選擇退款。

麻小辣本舖

地址：新北市蘆洲區光華路83號

營業時間：17:30–00:00（週二休息）

電話：無

粉絲團：麻小辣本舖

麻小辣本舖 大智店

地址：新北市三重區自強路一段179號（在大智街61號對面）

營業時間：17:00–00:00（週二休息）

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)





文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

粉絲團：小可愛阿貴

家中有三隻貓咪：阿貴&阿珠&鬍鬚髒

聯絡信箱：

使用相機：CANON5D4

特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

愛吃料理：火鍋、日本料理、串燒小酌、牛肉麵、臭豆腐、燒酒料理

本篇食記邀請

看更多關於我請點這

按讚加入陳小可粉絲團

延伸閱讀