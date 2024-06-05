勤美誠品算是台中充滿書香味的百貨公司，雖然樓層不多，但向來走精緻路線也是不少人喜愛的逛街地點。來這裡逛街走累了有甚麼好吃的呢？勤美誠品美食多半集中在B1的美食街，但這家有最美茶店之稱的永心鳳茶勤美誠品店，卻是位在3樓誠品書店的旁邊，逛街逛累了來永心鳳茶歇歇腳，書香伴著茶香，感覺就風雅得多！

永心鳳茶在哪裡?

永心鳳茶2015年成立於高雄，取其「用心奉茶」的台語諧音，將台菜與台茶結合，成功打出一片江山，目前台北、台中和高雄都有分店，台中店就位在勤美誠品的三樓

我們是先到勤美誠品附近的綠園道散步，大家走累了，提議找地方喝茶坐坐，春水堂已經去膩了，於是有人提議來勤美誠品樓上的永心鳳茶，我也還沒來過，連忙一口答應。永心鳳茶不愧有最美台茶沙龍之稱，光看其外觀就相當吸引人了

外面還有這個茶葉展示台，擺了好幾個瓶瓶罐罐，也有關於不同茶葉的解說，甚至可以買茶葉禮盒回去當伴手禮

不過前面只是展示用，真正的收銀櫃台在這裡，光是茶葉罐和包裝都讓人愛不釋手，櫃台後的架子和抽屜也充滿復古的感覺

透明玻璃櫃內還有不少甜點，種類最多的是千層蛋糕，搭配茶飲吃起來剛剛好

永心鳳茶勤美誠品店連店內裝潢都很美，復古式的卡座，搭配後面對比色系的鏡子，彷彿瞬間來到了電影的場景

裡面這區的小包廂更是別有洞天，更有私密性的感覺，適合情侶或夫妻一起來

永心鳳茶勤美誠品店菜單

這張永心鳳茶勤美誠品店的菜單主要是茶飲和甜點，除了茶飲也有提供特調和酒精性飲料，甜點包括千層蛋糕，奶酪捲和鳳梨酥，選擇性還挺多的

整本的菜單有圖片參考和簡短文字說明，看起來更加清楚，第一頁是特調飲品，以泡沫紅茶和奶茶為主，價位$150~240

第二頁是甜點，他們提供的有千層蛋糕，奶酪捲，巧克力捲和鳳梨酥，價格$50~220，感覺來這裡喝個下午茶也不錯

第三頁是茶酒專區，包括國外進口的洋酒和特調茶飲，可以買整瓶也可以買單杯，都有不同價格

再來是各種手作鹹點，價位$150~220，可以點來當茶食或者下酒菜，填補一下肚子馬美賣

最後一頁是風味主餐，都是有附小菜和湯品的經典台菜，有飯有麵任君選擇，價位$350~480，除了提供素食，甚至連兒童餐都有，如果想來此用餐也很ok

永心鳳茶勤美誠品店美食

日月潭紅玉紅茶

沒想到第一個送上來的日月潭紅玉紅茶$100，就讓大家驚呆了😮！尼侃侃，有哪一家的紅茶這麼美的啦？第一眼看到漂亮的瓶子，還以為他們送了一瓶酒來，結果竟然是紅茶，真是跌破大家的眼鏡！

永心厚奶茶＆荔枝蜜黃檸氣泡

再來這二杯就是正常的永心厚奶茶$150和荔枝蜜黃檸氣泡$130，沒有漂亮的瓶子裝，視覺效果果然有點落差

排骨鮮筍炊飯

同桌的大家都點飲料，只有貞江姐說她想吃排骨鮮筍炊飯，因為以前吃過，覺得永心鳳茶的排骨飯很好吃，所以要再點來嘗嘗，而且貞江姐很大方地分我吃了一些，讓我試試是否所言不虛？

加了三碟小菜和一碗味噌湯的排骨鮮筍炊飯$380，我吃了後果然十分認同，永心鳳茶的排骨鮮筍炊飯不只主菜排骨夠水準，就連加了竹筍的炊飯吃起來口感也很特別，一口一個驚喜，難怪貞江姐會讚不絕口👍！不過當天還發生了一件小插曲，我們吃到一半突然聽到後面傳來一陣吵雜的聲音，一個扮成蘿莉模樣的胖女子被警察帶出了包廂，一邊抗拒還一邊大聲嚷嚷，後來才知對方是來吃霸王餐又賴在店裡不付帳，店家只好報警處理，貞江姐還笑說難得來趟台中，怎麼都遇到這種奇人軼事？😆

如果來勤美誠品不知要吃啥，不妨來三樓的永心鳳茶，它們的茶飲和套餐都不會令你失望喔！

永心鳳茶勤美誠品店 地址：台中市西區公益路68號三樓 電話：(04)2322-1118 營業時間：11:30~21:30