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分享信義區我最愛的約會餐廳推薦，「樂軒松阪亭」位在信義新光A4，是樂軒集團旗下的頂級壽喜燒／燒肉，非常適合約會、聚餐、慶生、宴請客戶，不用飛日本就能吃到道地的關西風乾式壽喜燒，日本頂級A5和牛入口即化真的太夢幻，台北和牛壽喜燒推薦必吃！

平日更推出午間套餐，超平價就能吃到日本A5和牛肉壽喜燒，真的CP值超高，大家趕緊訂位吧！

樂軒松阪亭｜台北頂級壽喜燒推薦

樂軒松阪亭位在信義新光三越A4的6樓，裝潢打造成日式風格，非常像來到日本一樣，讓人一秒來到日本！松阪亭是樂軒集團旗下的餐廳，我之前介紹過同在信義區的YKNK club 和牛吃到飽也是，這次我們就來吃吃看這間被大家譽為「台北最好吃關西風壽喜燒」，有多好吃吧！

首先，松阪亭其實不只有關西風壽喜燒，也有提供燒肉料理，可以單純吃壽喜燒、燒肉，或是點兩種都吃得到的套餐，我這次是特別來享用壽喜燒，所以沒有介紹到燒肉，下面是壽喜燒的菜單～

樂軒松阪亭｜壽喜燒菜單Menu

樂軒松阪亭｜壽喜燒商業午餐Menu

樂軒松阪亭｜關西風壽喜燒-A5爵士

壽喜燒分為三種價位：7800、6800、6300，均是日本A5等級的和牛壽喜燒，價位是雙人套餐的價格，包含開胃菜到甜點一整個SET，吃下來滿足感滿滿，馬上看我的開箱心得吧！

這邊就是師傅準備食材的地方，肉品都是現點現切，我還偷偷跑過去拍照，就是想要拍到我們這次享用的和牛～我這次選擇的是6800元A5爵士Sirloin套餐，和牛油花真的太美了，粉嫩的和牛、網狀分布的油花，這一看就是入口即化的等級呀！看師傅現切就滿心期待了！

師傅非常專業，還拿著等我拍照，和牛非常大一片唷～

這就是我們的座位區，包廂非常有隱私性，擺盤非常用心，就連玻璃水杯都是日本那種超薄的水杯，真的讓人有在京都吃壽喜燒的錯覺。

首先上桌的是「漬物」：醃黃瓜、柚香蘿蔔、韓式泡菜。

「開胃前菜」也緊接著上桌，法式擺盤看得出前菜的用心，橄欖油生煎鮭魚至五分熟，外皮金黃酥脆，魚肉軟嫩鮮美，底下搭配生蒜，非常美味。

我們美麗的「A5爵士和牛」上桌了，馬上成為整桌的焦點，整的是手機、相機全部拿出來拍拍拍，這油花真的是太美了，粉嫩的和牛讓人有心動的感覺呀！

這一盤裡面有六大片A5爵士Sirloin，這就是我們常聽到的沙朗，也是牛肉最高級的部位之一，盤子上還有兩小塊和牛和一塊牛油，馬上開始我們的關西壽喜燒饗宴吧！

來到高級的壽喜燒當然不用自己動手，全程都有專人桌邊服務，我們只負責吃就好囉！松阪亭是「關西風」壽喜燒，有別於關東風像火鍋的吃法，關西風是「乾式」壽喜燒，在台灣較少見，而松阪亭是我在台灣吃過最道地的關西風壽喜燒唷！

關西風壽喜燒會先使用「牛油」潤鍋，接著放上招待的A5和牛乾煎，品嚐壽喜燒前，可以先吃到乾煎的和牛，入口滿滿油脂，外皮咬下去會爆汁的口感，好幸福呀！

牛油潤鍋後，放入和牛煎烤，倒入醬汁調味、撒入三盆糖，這就是道地的關西風壽喜燒，看著一大片和牛在美味的醬汁中變熟，我的口水也快控制不住滴下來，壽喜燒醬汁和和牛香氣真的太迷人了！

吃壽喜燒當然要搭配蛋液，五分熟的和牛裹上滿滿的蛋液，一大口咬下去，那牛肉真的是軟嫩入口即化，真的一口就能吃出和牛的高級感，壽喜燒特製醬汁整體偏甜，非常和我的胃口，整塊牛肉都吸飽醬汁，和牛油脂的香氣融入醬汁中，太幸福了呀！

我們今天有加購「松露」，專人會替我們在我們的和牛上撒上松露，真的是毫不手軟，直接灑上半顆松露的量，入口那是濃濃的松露味，松露控一定會尖叫呀！

時蔬和肉品會交替享用，「蔬菜拼盤」也是非常日式，有日本壽喜燒會吃到的金時地瓜、大蔥、蒟蒻、豆腐、時蔬等等，交替可以解膩，才不會被和牛的油味給淹沒～

壽喜燒非常下飯，在日本吃壽喜燒，常常會遇到白飯可以免費續碗，而在松阪亭也可以免費續白飯，特別選用日本新瀉的越光米，白飯很Ｑ彈飽滿不會太濕軟，搭配壽喜燒醬汁真的超美味，我一不小心就吃了兩碗，熱量爆表XD

沒想到兩碗白飯下肚後，最後竟然還有「玉子飯」，使用壽喜燒醬汁製作出的玉子飯，半熟的玉子鋪在白飯上，讓我又吃完了第三碗飯，真的太下飯了呀！

最後端上桌的是「主廚湯品」，滿滿料的老母雞上湯，濃郁但溫潤無負擔的雞湯，剛好中和剛剛的重口味壽喜燒，是很棒的結尾唷～

當然還有飯後甜點，非常特別的竟然是豆漿豆腐，豆腐吃起來有點像蕨餅軟Ｑ的口感，微甜口味很好喝～

樂軒松阪亭真的是我非常推薦的台北壽喜燒，每個月都跑日本旅遊的我，在台灣吃過最道地的關西風壽喜燒就是松阪亭，從裝潢到食材到烹飪手法，都讓人感覺一秒來到日本。

非常推薦約會、聚餐、慶生、重要節日都很適合來用餐唷！想要用便宜的價格吃到好吃的壽喜燒，可以趁著平日中午午餐時段，CP值很高呢！

樂軒松阪亭｜店家資訊