哇～你看到了Mentos推出的新口味氣泡飲了嗎？

就是這兩款檸檬薄荷風味氣泡飲跟綜合莓果風味氣泡飲

而且曼陀珠氣泡飲的瓶子設計真是太有吸引力了，五顏六色的，一看就會讓人印象深刻呢

曼陀珠是許多人童年時的美好回憶呢！從小吃到大，這款糖果不僅口味多樣，色彩也繽紛豐富

每當吃到不同口味的水果糖果，總是能為我們帶來愉悅的心情

現在曼陀珠又推出了全新口味的氣泡飲，而且只在7-ELEVEN獨家上市

這消息一推出就受到廣大好評，單件只要$29，兩入優惠價只需$49，真是個不可錯過的機會啊

5月29日到7月9日期間，只要你買曼陀珠氣泡飲

就有機會抽中《進擊的巨人》聯名後背包，總共還有5個名額，趕緊來參加

當你打開曼陀珠檸檬薄荷風味氣泡飲的瓶蓋，是一陣清新的檸檬香氣撲鼻而來，讓人心情即刻明亮起來

當你第一口品嘗到這款氣泡飲時，你會立刻感受到清涼的薄荷滋味在口腔中蔓延開來

帶來一股涼意，讓你彷彿置身於清涼的山泉之中

而檸檬的酸甜味道則像是一把清涼的檸檬噴霧，輕輕地在你的舌尖上綻放開來，清新怡人

無論是在炎熱的夏日午後，還是在疲憊的工作中，曼陀珠檸檬薄荷風味氣泡飲都能為你帶來一絲清涼和舒爽

這款綜合莓果風味曼陀珠氣泡飲，我個人超推的

因為這種酸酸甜甜的口感實在太迷人了，讓我一喝就愛上了它

每一口都充滿了多種莓果的風味，草莓的甜美、藍莓的微酸、覆盆子的清新，完美地融合在一起

喝起來不僅解渴，還能帶給你一種愉悅的感覺，真是讓人欲罷不能啊

如果你也是蔓陀珠的愛好者，絕對不能錯過這次的新品推出

現在只有在小7才能找到Mentos的檸檬薄荷風味氣泡飲和綜合莓果風味氣泡飲哦

這兩款獨家上市的口味，絕對會給你一場全新的口味冒險

不妨趁著下次逛小7的時候，就去發現這個新驚喜吧

（本篇為合作文，以上內容皆為本人實際體驗心得）

喜歡可以加入我的粉絲團~麻煩幫我按個讚唷^^