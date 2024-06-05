位於華山藝文中心,新生高架旁邊的山上走走燒肉,是來自新竹知名燒肉店在台北的第一間分店.以高cp值,低價位就可以享受高級燒肉套餐及和牛為主打,在台北一開店就一位難求!我也是托定位搶票神手才有幸在開幕一年來用餐.說到訂位搶票,就不得不承認九把刀獵命師中說的每個人都有一種獨特命格...我這位朋友就是特別會搶演唱會的票,現在連訂位都那麼厲害,說隨便刷一下就拿到位置?!

店內以純黑的空間為主,天花板挑的很高,完全不會有壓迫感.座位就像是港式餐廳的喀位,很像一個個小包廂.

(影片)

沾醬有三種,竹炭鹽,蔥鹽醬,特製燒肉醬.店員說鹽的部分會不定期更改,像之前就是雪鹽

除了沾醬,桌上的三種泡菜也是無限享用,我們一致覺得泡菜是最好吃的!

首先先來了到沙拉，這個沙拉不僅很陽春，份量也很少．．．之前看別人的食記沙拉好像有加海鮮．

開胃菜是魚子醬海膽牛肉塔塔搭配酥炸紫蘇葉，挺意外這個價位會出現這麼浮誇的開胃菜

鮭魚卵涼麵

從2號位置開始吃,這是日本A5和牛臀下,真的是最好吃的一塊! 順時鐘開始是澳洲M9和牛腿三角,真的就是先為相較的粗…再來是伊比利豬,醃漬的雞頸肉,美國choice牛小排與牛肋條…HMM.老實說肉質真的是蠻普的,雞頸肉調味好吃但是實在太鹹. 搭配肉品的則是包肉生菜,杏鮑菇,櫛瓜,紫洋蔥,日本山藥跟鳳梨.不過我覺得包肉生菜應該要跟其他要烤的蔬菜分開比較衛生．

生食級干貝

敢生吃的人就直接就著底下的昆布搭配松葉蟹和魚子醬，不吃生食的人店員會上烤爐烤到能接受的熟度再自行搭配剝好的松葉蟹肉．

本日的海鮮烤物是帝王蟹，有時候會換成大明蝦！

中間會送上紫蘇梅醋飲解膩．

月見和牛

套餐的重頭戲來了，月見和牛是現在高級燒肉套餐中常會出現的餐點．切成薄片的Ａ５和牛紐約客，快速的在烤爐上反覆刷兩下，放在小砂鍋內的越光米上，再加上新鮮的蛋黃與特製醬汁．入口即化的和牛與新鮮的蛋黃伴著粒粒晶瑩的米飯，想起來都還流口水．．．

和牛松露蛋竹炭漢堡，這道我也好喜歡啊！油脂豐富的和牛角邊肉做成的漢堡搭配嫩嫩的松露蛋，上桌前還浮誇的噴上金箔，不僅入口好吃視覺也得到滿足．

和牛握壽司

上面放的是魚肝，上桌後服務人員會拿著噴槍炙燒生牛肉，和牛的油脂似乎滋滋作響．．．

都吃完壽司了店員突然詢問我們有吃飽嗎?怎麼會不飽啦．．．我們還有加點，可是當她強力推薦就算一小口也該試試的和牛滷肉飯，我們四個還是忍不住要了一小碗，一人吃一口！和牛油脂的芬芳真的跟一般豬滷不一樣．

切成薄片的澳洲和牛,注入熱騰騰的味增湯,沒想到牛肉味增湯也是很厲害!

單點和牛三明治 nt1280

這道是友人訂位時就預訂的餐點,如果知道整體菜色會這麼豐富可能我們就不會點了...這道的上桌時間是在和牛漢堡之前阿…..吃完除了漢堡還吃了壽司跟滷肉飯…A5和牛紐約客做的三明治真的好好吃啊!四塊上面有四種沾醬.哇沙米,柚子,赤味增跟鹽昆布

飯後水果

另外當月壽星跟google評論五星還會送一支霜淇淋.本來上面應該貼上金箔片.可惜剛好金箔片沒了!

山上走走的套餐一律是 nt1580 +10% ,還有一些加點的品項.像是牛舌或者是我們這次點的和牛三明治,一般來說都需要在電話確認定位的時候預定.現場就只能看運氣好不好了.這個價位有12道餐點絕對可以稱得上超高cp,佛心來著.而且還是全程桌邊服務!去普通的燒肉店要吃到這麼多菜色都不止這個錢.雖然說比起去年其他人的食記可以看出東西有變少,像是沙拉本來有小卷,附餐除了水果還有甜點. 但是如果要拿之前吃過的全和牛 梵,牛若丸等高單價套餐相比,當然肉質是真的差很多.畢竟一分錢一分貨.但1580來山上走走用餐絕對是物超所值,連三位成年男子都說飽到天靈蓋!

如果說你的訴求是只想大塊吃肉,那可以找一個一千多的燒肉吃到飽,因為這裡是以多樣化的料理為主打,但是山上走走算是在這個價位中給小資族輕奢華的享受!(前提是要搶到位置啦~~~)

山上走走 華山店

地址: 100台北市中正區金山南路一段8號

電話:02-2397-1777

營業時間:11:30~15:30, 17:30~21:30