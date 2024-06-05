台北牛肉麵老店，已經有七十年歷史的「劉山東小吃店」，記得上次吃劉山東牛肉麵算一算是十幾年前，還真的是看邰智源推薦才去吃的，這次剛好附近辦事路過，想說應該再去吃一下，以前吃過排骨麵，記得味道不錯，這是吃牛肉麵清燉紅燒味道都算好吃，而且多了米其林推薦加持後，外國客變好多耶！

劉山東小吃店營業資訊

劉山東牛肉麵

評分： / 4

/ 4 地址：台北市中正區開封街一段14巷2號( 地圖 )

電話：02 2311 3581

營業時間

星期一: 08:00 – 20:00,

星期二: 08:00 – 20:00,

星期三: 08:00 – 20:00,

星期四: 08:00 – 20:00,

星期五: 08:00 – 20:00,

星期六: 08:00 – 20:00,

星期日: 休息

星期一: 08:00 – 20:00, 星期二: 08:00 – 20:00, 星期三: 08:00 – 20:00, 星期四: 08:00 – 20:00, 星期五: 08:00 – 20:00, 星期六: 08:00 – 20:00, 星期日: 休息 每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

劉山東小吃店位置｜環境

劉山東小吃店位於開封街一段的小巷弄中，也因為經過看到巷子裡怎麼那麼多人，才發現原來劉山東在這，過了餐其實時間依舊很多人，還是客滿狀態喔！

內用空間小小，一客滿就覺得有點擠，而且桌上調味料很多，幾乎桌子的一半都是調味罐，再加上麵碗也挺大的，用餐空間就更小了一點。

桌上有酸菜可加，也是一大盆！

劉山東小吃店菜單

太晚來排骨麵賣完，點了牛肉麵們，另外還有小菜像是小黃瓜、花生可以點，不過沒那麼餓，就跟朋友一人一碗牛肉麵嚐嚐味道。

劉山東小吃店餐點

紅燒牛肉麵

麵體是像烏龍麵一樣的麵，筷子一夾就斷，轉頭看了其他客人，原來還可以選擇細麵，沒關係下次再試試細麵口感，個人是偏愛細麵啦！烏龍麵的口感比較軟一些，紅燒牛肉麵湯頭不會太鹹，加了很多青蔥提味，整碗喝光光沒有問題，跟清燉的比較起來看起來是牛肉不一樣，因為加了紅燒牛肉，所以湯頭喝起來會稍微有差異。牛肉很不錯，口感軟嫩又帶有Q勁，雖說店內的海報吃法要搭配乾豆豉，自己是吃不慣啦，不過對面的阿伯加了好多在湯麵裡。

清燉牛肉麵

個人偏愛清燉牛肉麵，清燉牛肉的切法比較不一樣，切成片狀更好入口，口感也更嫩些，湯頭喝起來更加清爽一些，湯頭跟牛肉都算中上，一開始會覺得麵有點太軟，不過越吃越覺得好像也蠻搭的。

兩種口味比較起來，個人偏愛清燉牛肉口味一點，湯頭好牛肉口感味道也棒，是難得好吃的米其林必比登推薦啊！

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