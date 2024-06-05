身邊很多朋友都很愛南台灣厲害的汕頭泉成沙茶潮鍋

最近汕頭泉成沙茶潮鍋-美術館青海店 升級了

多了蔬菜自助吧可以無限暢飲，個人鍋、共鍋都可以享用

汕頭泉成沙茶潮鍋有兩種消費方式，可以獨享個人鍋或者多人聚餐共鍋

個人鍋低消398元、共鍋低消一人458元

汕頭泉成沙茶潮鍋 美術館青海店升級二代店，蔬菜自助吧吃起來

汕頭泉成沙茶潮鍋 美術館青海店

位置：高雄市鼓山區青海路227號

營業時間：11：30～14：30、17：30～22：00

電話號碼： 07 555 3989

個人鍋：線上菜單

共鍋：線上菜單

粉絲團：Facebook

台灣沙茶火鍋第一品牌，高雄老字號 汕頭泉成沙茶潮鍋

聽到很多朋友的心聲，也升級了蔬菜自助吧

讓喜歡吃菜菜的饕客可大口大口吃

少人可以點個人鍋、多人聚會一樣可以共鍋

深受很多家停課喜歡，假日常常都要訂位

很少有火鍋擁有個人鍋、共鍋兩種模式，來汕頭泉成沙茶潮鍋 美術館青海店都搞定了！

同時擁有個人鍋/共鍋 兩種用餐模式可選

寬敞的用餐環境，也是美術館附近最厲害的火鍋店

高雄人都很喜歡吃汕頭泉成沙茶潮鍋

甚至很多外地朋友也會特地來朝聖

百年傳承的好味道，吃鍋物不冷場～多了蔬菜自助吧升級，可以吃更飽

用餐環境我們也很喜歡，跟家人聚餐過好幾次

吃個人鍋跟共鍋的區塊不太一樣，服務人員會貼心詢問用餐方式再進行位置安排

個人鍋用餐區

升級二代店，蔬菜自助吧無限暢飲

高達20多種的季節性蔬菜、特色火鍋料、麵食、豆皮油條等等美食都能無限暢飲

商務聚餐、家庭聚餐、親子聚會、約會都很適合

挑選自己喜歡的來吃，還有超多樣式的蔬菜可選

自己DIY的菜盤就不會浪費，通通吃光光

吃多少拿多少，還有很多特色鍋物料也相當好吃

多種麵食可以選，雞絲麵、蒸煮麵、科學麵、王子麵

熟食壽喜豬肉燥、豚丼壽喜燒可自取，旁邊還有免費供應的白飯

很多年輕人都會DIY，還會熬煮泡麵、麵食來添加肉燥，也非常好吃

數種飲料，還有飯後的霜淇淋、泰國明果冰淇淋無限量供應

醬料樣式很多，推薦一定要點雞蛋搭配沙茶醬

從小吃到大的好味道，超百搭，搭配海鮮、肉品、生菜都開胃

高達十多種的醬料自取，激發出自己喜歡的風味

還有蔥花、洋蔥丁可以加滿滿的，好過癮！

臺灣沙茶火鍋第一品牌、百年汕頭泉成老字號

同時擁有個人鍋/共鍋 兩種用餐模式可選

豚丼壽喜燒、壽喜燒牛肉燥，很霸氣用料完全不怕你吃

等餐食可以先吃肉燥飯、壽喜燒飯，肉肉可以多撈一點！

共鍋-麻辣鴛鴦鍋（扁魚鍋、麻辣鍋）

招牌汕頭扁魚鍋

每次來都會先點招牌扁魚湯頭，真的吃不膩的好味道

整個香氣瀰漫，熟悉的傳統古早味

搭配肉品、海鮮、蔬菜都很對味，熬煮麵食、米飯依舊很美味~

巴蜀麻辣鍋

重口味就點巴蜀麻辣鍋，而且共鍋很超值

只要點巴蜀麻辣鍋，就可以無限續加麻辣鴨血、麻辣豆腐

很大塊，咬下都會爆出湯汁，香麻夠味不嗆辣

多人聚餐都很推薦點海陸組合餐，海鮮、肉品一次滿足

再搭配蔬菜自助吧，真的可以吃很飽

波士頓龍蝦1隻、小章魚4隻、扇貝2個、孔雀蛤4個、日本生蠔4個、白蝦4隻、蛤蠣8個、鯛魚50g

真的是讓海鮮控也瘋狂，還有一整隻的龍蝦！

極力推薦日本生蠔，熬煮後還很飽滿大顆，真的有夠新鮮！

餐點都會陸續上桌，人多會安排圓桌，吃火鍋就是要圍起來，才有溫暖的氣氛

約朋友來聚餐、帶家人來吃好料，吃火鍋真的很便利

月亮蝦餅

單點月亮蝦餅，趁熱吃

薄脆口感帶出蝦漿鮮味與甜度，沾上酸辣醬提味更開胃

極力推薦一定要點餃類，都是懷舊古早味，跟外面吃到的都不一樣

手工三餃

燕餃、手工蛋餃、手工魚餃，每次來都要點，好吃又很大份量

手工魚餃很古早味，真的是小時候吃到的味道

蛋餃也是大人小孩都愛吃，內餡餃肉很夠味

招牌推薦 滷水拼盤

滷牛筋、牛肚、大腸頭，很適合熬煮麻辣鍋

整個讓滷水的味道更佳濃厚，連大腸頭都好好吃，咬下還會噴出湯汁

牛筋更加滑嫩順口，滿滿膠質

深海墨魚滑、鮮味蝦仁滑、招牌花枝滑

共鍋的肉品都是單點的，現點現切

松阪豬肉

油花細緻的松阪豬肉

頂級無骨牛小排

牛肉控推薦必點頂級無骨牛小排

頂極翼板牛肉

口感比較有咬勁的頂極翼板牛肉

肉盤都有分大中小，可依據人數來做調配

大肉盤、澎派海味，滿足一家人的胃口

共鍋建議點鴛鴦鍋，一次享受兩種經典湯頭

很大塊的頂級無骨牛小排

油花相當豐富，熬煮7分熟度即可

整個香濃夠味，引出麻辣香氣保有牛肉濃郁度，軟嫩好咀嚼

不吃牛推薦松坂豬，保有脆度口感

細膩油脂讓豬肉吃起來不柴帶脆度

海鮮都喜歡最後熬煮，龍蝦還帶有蝦膏

而且很新鮮，熬煮後龍蝦肉質都帶有Q彈度

稍微用筷子就可以去殼，大口大口開吃

湯頭很好喝，可自取湯底添加

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汕頭泉成沙茶潮鍋-美術館青海店一直都有提供個人鍋

霸氣的用餐環境，也能享用個人鍋

個人鍋一樣可以享用升級的蔬菜自助吧，真的很超值~

個人鍋有高達8種湯頭可以挑選

很多上聚餐、約會、吃飯都會特地來用餐

個人鍋398元起，可以吃到高達20種以上的蔬菜自助吧唷!

花少錢就可以吃很飽，挑選愛吃的主餐肉肉、搭配蔬菜特色鍋物料

還有多種麵食、白飯可無限享用

個人鍋也有配套好的套餐，很超值~套餐458元起

像帶孩子來用餐，想吃好一點

就可以點雙人歡樂鍋物套猜，超級澎派

推薦雙人肉肉套餐，有肉、有海鮮，絕對澎派又美味

漁夫海物雙人肉肉套餐 (剝皮辣椒、扁魚鍋)

雙人套餐可以選兩款6盎司肉品

安格斯熟成黑牛肩背、安格斯熟成黑牛翼板

漁夫海物雙人肉肉套餐

潮鯛魚50g、鮮甜蛤蠣6顆、無毒白蝦4隻、孔雀蛤4顆、大扇貝2顆、班節蝦2隻、彈牙小章魚4隻、帶殼大生蠔4顆

個人鍋一樣可以挑選到招牌扁魚鍋，真的是經典風味

八種經典鍋底也都很推薦嘗鮮，推薦這款剝皮辣椒雞

湯頭帶甘甜，尾韻微微的剝皮辣椒辣度提味

如果喜歡酸菜魚，有有金湯酸菜魚可選

都可自行加湯，湯底都於自助吧旁兩側

泰國明果冰淇淋

打造高優質用餐環境，多人聚餐、少人吃火鍋聚會，都很適合來超人氣的汕頭泉成沙茶潮鍋

跟家人都很愛吃汕頭泉成火鍋，招牌懷舊風味的扁魚湯頭

搭配獨家秘製手工沙茶醬，都是吃火鍋的經典靈魂風味

現在可以很優雅的吃火鍋，又能吃超飽唷!

升級蔬菜自助吧實在太棒了!我也愛~

汕頭泉成沙茶潮鍋 美術館青海店

位置：高雄市鼓山區青海路227號

營業時間：11：30～14：30、17：30～22：00

電話號碼： 07 555 3989

個人鍋：線上菜單

共鍋：線上菜單

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