30以後 、有哪些？被稱為北陸之都的金澤位於石川縣中心，是個保有江戶時代風情的城市，是日本第四大城市僅次於京都，從東京到金澤只要搭乘「北陸新幹線」2-3小時就能直達，不須轉車。除此之外金澤又被稱為「小京都」，古色古香但又不像京都總是塞滿了觀光客，在此觀光更有閒餘更加愜意。
金澤親子住宿推薦
1. 金澤日航酒店
- - 最大的優點是房間空間都非常大，很適合家庭入住，行李箱數量多也不會影響居住品質。床墊軟硬適中睡眠品質很高，提供濾掛式咖啡及付費的Mini吧，甚至還有小瓶的梅酒可以選擇。
- - 生活用品齊全還有材質舒適的睡衣及浴袍可以換穿。盥洗用品選品精心，毛巾是知名的「今治毛巾」，沐浴品則是「Lamer」的，房内都有浴缸，部分房型的浴缸旁還有配備一台小電視可以看，高樓層的房間可以欣賞到整個市容。
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2. 金澤站西口大和Roynet飯店
- - 同價位下的房間在Roynet能住到更大的房間，行李箱可以輕鬆攤平，每間房還配有空氣清淨機可以使用。最具特色的是，還有包含洗脫烘衣機的大客房可以選擇，對於帶著小孩的爸媽更便利 !
- - 盥洗空間有俗稱黃金雨的淋浴設備，一次性備品則需要到大廳索取，還貼心備有束口袋可以讓你裝回房間，另外可以拿取燙衣板回房搭配蒸汽熨斗使用，很貼心。化妝鏡、充電線樣樣齊全。check in時還會提供添加金鉑的加賀棒茶。公共空間也有洗脫烘衣機可以使用，還有販賣機、製冰機、微波爐。
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3. 金澤雅大和ROYNET飯店
- - 木質加和風建構而成的房間，也有提供洗脫烘衣機的房間，公共設施也有洗衣房。基本的硬體設備都有，還有提供LG的電子衣櫥可以用來去除衣服異味，是平價飯店內少有的高級設備。
- - 高級套房提供一廳一衛的大空間，很適合家庭入住，浴室的浴缸也更加寬敞，可以同時和小朋友一起沐浴。床鋪睡起來支撐力很夠、軟硬適中提供良好的睡眠環境，備品在一樓索取有很多不同的女性用品可以選擇。房間的電視可以直接觀看Youtube，夜間休息的時間也不無聊。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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