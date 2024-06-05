新竹超人氣東門米粉攤插旗竹北啦！「厝米東門米粉攤」還有限定販售的麵食、丼飯，芋頭米粉湯的芋頭大塊又綿密，湯頭非常甘甜好喝，小菜推薦芋香絲拌菜！

新竹東門市場排隊名店「東門米粉攤」插旗竹北啦！還取了趣味的店名叫「厝米東門米粉攤」，超大塊鬆棉芋頭，軟爛至融入大骨湯頭裡，搭配海鮮、香菜、芹菜、油蔥酥、蛋酥等滿滿配料，粗米粉吸飽甘甜湯頭，吃起來一點都不油膩，真的是料多實在、越吃越愛～「厝米東門米粉攤」還有限定販售的麵食及丼飯能選擇，小菜部分推薦有特色又好吃的「芋香絲拌菜」，超大一盤清爽又開胃！「流口水雞」給你整塊切片去骨雞腿，香麻又夠味！每次去新竹東門市場米粉攤都滿滿人潮，現在免跑新竹，來竹北的「厝米東門米粉攤」就能吃到啦！而且還有免費冷氣吹、免費氣泡水無限暢飲！

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全新新開幕的「厝米東門米份粉攤」就在竹北享平方旁的成功二街上，周圍有不少收費停車場，開車來也很方便。

「厝米東門米粉攤」店內的橘色桌子、磨式子地板以及霓虹燈等復古裝潢元素，讓你仿佛回到東門市場的舊時光，營造出懷舊迷人的氛圍。

「厝米」是取閩南語諧音「趣味」，同時又在賣米粉湯，希望在忙碌的日子裡，藉由美食讓生活更促咪一些。

還有設置外帶等候區，這點很貼心。

▲厝米東門米粉攤菜單價格

部分小菜有擺放在展示櫃裡，想吃什麼就直接畫單。

「厝米東門米粉攤」採自助點餐收餐方式用餐，有個小自助吧，提供免費氣泡水，還有手炒辣椒醬、芥末、醬油等等調味料，另外碗筷、分享碗也都是自取，用餐結束後記得自助回收。

🔺蔥油雞腿拌麵 $140

🔺松露豬五花丼飯 $100

🔺芋頭小卷米粉湯(小) $150

🔺芋頭海鮮米粉湯(大) $190

🔺芋頭松阪豬米粉湯(小) $120

🔺黃金泡菜 $55

🔺涼拌木耳 $45

🔺無骨鳳爪 $65

小菜很推薦「無骨鳳爪」，鹹香脆口滋味，去骨輕鬆大口吃，「黃金泡菜」爽脆濃郁很開胃。

🔺流口水雞 $150

🔺芋香絲拌菜 $80

結合炸芋頭絲的創意開胃菜「芋香絲拌菜」必點！加入蒜頭、炸芋頭絲、高麗菜、香菜、火腿絲等等食材，淋上酸爽開胃的的醬料，就是道清爽脆口的涼拌菜。

「流口水雞」給你整片無骨切片雞腿排，淋上特製椒麻醬，再撒上硬花生、蔥花、小黃瓜，光看就要流口水了！雞腿肉非常嫩，香氣也很夠，這道可以點！

招牌「芋頭小卷米粉湯」，上頭會撲滿香菜、芹菜、油蔥酥、蛋酥以及小卷，再霸氣放上一大塊芋頭，料多到看不到米粉啦！

混濁的湯頭融合芋頭、大骨高湯的甘甜、小卷的鮮味以及佐料的香氣，真的很香又有層次，重點是完全不油膩。

「芋頭海鮮米粉湯」裡面有炸爐魚肉、花枝圈、鮮蝦、丸子、芋頭塊以及滿滿的佐料，海鮮種類更多，豐富又有飽足感，鱸魚肉質細嫩且無骨、無腥味，花枝、鮮蝦都很脆甜，這碗是點大碗，至少有小碗的1.5倍大，這份量女生可能會吃不完，小碗吃得巧，大碗超級飽！

芋頭輕輕一夾就會散開來，放入嘴裡更是入口即化，粗米粉軟Q滑順，仔細品嘗帶有甜甜的米香，吸飽湯頭後，更是會讓你一口接一口停不來，如果不吃香菜、芹菜、油蔥酥記得提早告知！

「芋頭松阪豬米粉湯」松板豬醃漬的很入味，裹粉川燙口感又嫩又脆彈，不吃海鮮的朋友，這碗很推薦給你。

不想吃芋頭米粉，也有「蔥油雞腿拌麵」、「松露豬五花丼飯」可以選擇，這兩碗是竹北「厝米東門米粉攤」限定販售，新竹「東門米粉攤」可是吃不到的喔！

「蔥油雞腿拌麵」就是道簡單的蔥油拌麵，上頭擺上去骨切片雞腿排，整碗肉量十足，如果能再加顆半熟蛋就更完美啦！

吸飽醬汁的麵條，真的又香又彈牙。

不吃麵，「厝米東門米粉攤」也有「松露豬五花丼飯」可以選擇，鹹鹹甜甜的洋蔥豬五花淋在白飯上，再加上廚房裡的寶石松露醬，根本是中西合併的異國料理。

「厝米東門米粉攤」在竹北開幕後，竹北人就不用跑新竹東門市場吃芋頭米粉湯啦！而且還有免費冷氣吹、免費氣泡水可以喝，用餐空間更是寬敞舒適，口味方面還是有一定水準，香氣十足且不油膩的湯頭，融入芋頭的大骨高湯，讓吸飽湯頭的粗米粉更香更好吃！「厝米東門米粉攤」絕對可以稱上新竹最強芋頭米粉湯，也是竹北地區麵食的新選擇，芋頭控不要錯過啦！