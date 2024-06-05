桃園超人氣吃到飽【赤富士日式無煙燒肉鍋物】插旗西門啦！

主打千元內就能大啖和牛，平日最低只要668就能燒肉吃到飽啦〜

【赤富士日式無煙燒肉鍋物 - 西門店】和牛、啤酒、火鍋、酷聖石冰淇淋吃起來！

真的只要998！美、澳和牛一網打盡，啤酒＂不限價位＂喝到飽

百種食材平板點餐不吃單、高級肉肉 (ex :美澳雙和牛、牛舌 、伊比利豬)、

高級海鮮 (ex :大干貝、生蠔、鮑魚、四種蝦、蛤蜊、

健康蔬食火鍋自助吧、熟食區、冰品區、水果區

不囉嗦讓大家看看我們吃了哪些好料！

赤富士西門店位於峨眉街，近西門峨嵋停車場，捷運西門站6號出口步行約8分鐘

藍底白字的招牌與日式木窗的外觀，顯眼招牌不會難找

用餐空間座位數還不少，最多可以八人共桌，各桌間距也算很寬敞，以屏幕間隔半開放式的空間

，保有盡情談話、享受聚餐時光的隱私空間，無論是家庭來用餐或是公司行號聚餐都非常適合

還好我有事先訂位，一進店裡幾乎座無虛席，用餐人潮這麼多想來吃的朋友記得先預約唷！

最低$668起，快手刀訂位：https://booking.menushop.tw/akafuji84

主打精緻的燒肉吃到飽＋日式鍋物，提供平日限定$668(不含五晚上)、極品美饌$858

、和牛定番$998共3種價位(假日僅提供858$/998$兩種價位)

小編覺得CP值最高的是$998方案，除了兩個低價位的肉品都能點之外

，還多了美澳和牛、蔥鹽牛舌、伊比利豬和松阪豬！

用平板點餐方便又快速，而且上菜快又不漏單，簡直不可思議

服務人員除了送餐快，碗盤也收的很勤，還會主動跑來問說需不需換烤網之類的服務

，整個用餐過程小編覺得服務真的不錯，我們今天就是直接上998吃爆和牛！

接著我們來介紹自助吧的部份，自助吧位於餐廳的正中間

自助吧有炸物、副食、飲料、冰淇淋可以無限享用，想吃火鍋、咖哩飯、牛肉燉飯都有

【新鮮蔬菜區】燒肉吃到飽還有附火鍋，火鍋料跟蔬菜這裡都有，超過20種蔬食

、火鍋料任你夾，可以火烤兩吃超滿足

【副食區+炸物區】咖哩醬可以搭配旁邊的白飯就是香噴噴的咖哩飯了

【飲料區】飲料種類也是數十種任你選，就連飲料吧也不馬虎，每款飲品都是香醇濃郁

【醬料區】比較適合燒烤的有：胡椒鹽、檸檬汁、照燒醬、燒肉醬

、七味粉等等可以依喜好自己調整

【冰淇淋區】比較特別的是他們家的冰淇淋是COLD STONE聖酷石還有泰國明果

，簡直是冰淇淋愛好者的夢幻樂園

【火鍋】火鍋湯底有：昆布/藥膳/麻辣3種擇1，我們選藥膳湯，藥膳香氣濃郁

，湯頭順口好喝且非常地清爽呢

吃到飽這種分秒必爭的用餐時間中，他們的上菜速度真的很快

，一下就擺上滿滿一整桌，整個很澎拜豐盛

口水要流下來了 …….開！烤！

【和風甘醬牛五花】

牛五花油脂較多，再配上不同醃漬醬料，獨家和風甘醬微甜，享受油脂豐富卻不膩口的香甜好滋味

油花均勻鮮美，也不會膩口，吃起來非常軟嫩香滑，完全是剛剛好的口感

【經典紐約客】

紐約客肉質扎實有彈性、油花分布均勻，特別有嚼勁

紐約客吃三到五分熟，品嘗豐富的口感與鮮嫩的肉感

【富士牛舌】

剛剛好厚度的牛舌，放在高溫的鐵網上，獨有風味都鎖在一塊一口大小的牛舌裡

一定要搭配上特製的蔥鹽，牛舌的口感爽脆加上蔥鹽的清脆爽口

，豐富濃郁的口感、融合蔥的香氣，絕對是完美組合

【極品松阪豚】

松阪豬油脂雖豐富卻不膩，口感香脆有嚼勁，香氣在口中餘韻不絕

入口時清爽無比肉質還保有脆度多汁，多種層次口感，比以前吃過的一般燒肉真的好吃很多

【和牛橫膈膜】

凡吃必上癮的燒肉部位！！

烤到5-7分熟的口感，肉質多汁且風味濃厚，吃到一定會讚不絕口的極品肉，非常美味！

【帶骨牛小排】

烤熟一點，可以嚐到酥脆外皮的口感，且肉質鮮嫩多汁並帶有骨頭的香氣

滿滿的香濃牛肉的香氣，越嚼越香、越吃越上癮！

【富士角切牛肋條】

牛肉最愛吃的部位，無疑就是牛肋條，不論是烤還是煮湯都是我的首選

口感特別的軟Q，同時肉質又帶有那麼一點點的嚼勁

【伊比利豚梅花】

伊比利豬有豬肉界勞斯萊斯之美譽，是來自西班牙伊比利豬最珍貴的豬種

油花平均分布且肥瘦分明，而且無豬腥味，擁有獨特的清香鮮味

一入口即散發誘人的清甜味，香味十足帶有濃郁的肉汁，吃起來口感那麼嫩！！

【美國見島和牛】

美國和牛也蘊含了豐富油脂，但口感與日本和牛相當不同，口感更為軟嫩，風味較日本和牛清爽

頂級肉質咬下口感果然不得了！！

肉質柔軟多汁，不會有油膩感，入口即化且有著獨特的口感，也更能表現出牛肉的肉香〜

【M9 PLUS 極上澳和】

澳洲M9級別牛肉油花最豐富，而且分布最均勻，口感也最好

5分熟左右最佳，甜美油脂讓肉片多汁，單純的濃厚牛味、甘甜油汁在齒頰留香！

能品嘗到那油花融在口中的香氣與幸福感〜

【蔥鹽醬/韓式泡菜/脆醃蘿蔔】

蔥鹽醬給驚艷到，不論是配肉烤、配牛舌烤、配雞翅烤， 真的是烤啥啥好吃來著

韓式泡菜很好吃，搭配肉一起吃超開胃，脆口多汁，解膩功效一流

【小雞翅/珍品雞心/椒鹽雞軟骨/椒香胡麻雞腿肉】

另外如果同行者不吃牛，其他肉品感覺也很不隨便哦

香烤雞軟骨，好吃到停不下來的美味，一口一個香脆！

雞心烤得外焦裡嫩一口一個，超香，一杯啤酒嘴不停

【黑豚戰斧排】

戰斧豬排的部位是整個豬肋骨+排骨，這塊肉同時可以吃到豬小排、豬里肌、上蓋肋眼的口感

吃起來不輸牛肉耶，有嚼勁的、嫩的、跟緊實的三種口感一次品嚐，蠻香的

【醬燒孜然豚梅花】

多添加孜然更有草原的獨特風味，讓梅花肉片風味更加鮮甜

盡情吃肉的同時別忘了也要補充點蔬菜XD

【帶皮玉米筍】

玉米筍帶著皮烤，可以保住水分、留住鮮甜，烤到玉米筍外皮微焦就可行了

吃得到淡淡玉米香氣還帶著清甜呢！

【櫛瓜】

小編除了最愛吃花椰菜之外，也很喜歡吃櫛瓜

烤過以後的櫛瓜脆嫩多汁，滋味清甜，口感爽脆同時保有水分

你以為只有肉是亮點？

海鮮吃到飽也是他們的強項！

美國大干貝、藍鑽蝦、泰國蝦、深海鮮魷魚等等，生猛鮮甜的海鮮都在這！

【阿根廷天使紅蝦】

天使紅蝦最怕吃到冷凍太久，烤完肉都爛爛散開，吃下去口感粉粉沙沙的，完全沒有Q彈鮮甜度

你有吃過整盤不沙、Q彈又鮮甜的天使紅蝦嗎？

就在赤富士，特選優質天使紅蝦，以超低溫急速冷凍，保留最原始的新鮮

天使紅蝦烤出濃郁蝦殼香氣，肉質鮮甜口感彈牙，而且完全沒有泥腸，吃起來滋味更加鮮甜嫩口！

吸起來有夠香有夠好吃耶！ 這天我至少吃了20大隻天使紅蝦哈哈

【藍鑽蝦】

烤藍鑽蝦 新鮮、美味、肉質又有彈性的蝦子就在這！

喜歡吃海鮮燒烤的朋友們千萬不要錯過了〜

藍鑽蝦每一隻都很大隻，肉質飽滿蝦殼也超好剝

吃起來鮮美爽脆有Q度，而且甘甜爽口無腥味，讓人吮指回味…….

【泰國蝦】

吃過不少燒烤吃到飽，赤富士有泰國蝦唷，大概吃30隻蝦就夠回本了XD

認真評一下口感，蝦肉很扎實，肉質彈牙，咬勁口感一流

生日禮送龍蝦？是哪家店這麼大方？

【波士頓龍蝦】

－活動訊息－

［生日活動］

二~四人來幾個人就送幾隻野生大草蝦

五人同行送波士頓龍蝦、六人同行(含以上)送青殼龍蝦

(限定 998 & 858 方案)

［打卡活動］

日本大扇貝 or 頂級西班牙伊比利豬肋條

［集點活動］

滿三點贈送貴賓卡，出示免服務費(恕不與生日優惠併用)

壽星來這讓你不用多花一毛錢一整隻波士頓龍蝦免費吃！！

想跟朋友家人一起慶生，來赤富士就行啦〜

無論是放火鍋煮或是用火烤的都很棒，肉質很彈牙，非常新鮮！

【美國大干貝】

微烤一下，吃起來有纖維感，清甜回甘的好滋味，咬下去還有湯汁溢出，每口都是享受〜

【極鮮生蠔】

生蠔也都是挑選過大小，微微烤一下，很快就開小縫再把殼扳開，烤到自己喜歡的熟度

新鮮順口的滋味，再配上一口啤酒，整個要融化餒〜

鮮甜的生蠔讓大家吃得合不攏嘴！

【深海鮮魷魚】

超大一隻魷魚！！

魷魚還大到快放不進餐盒裡看起來非常澎派

魷魚烤到表面微焦變黃，飄出陣陣魷魚香味，接著再灑上些許胡椒鹽調味，完美〜

保留魷魚原有的鮮甜，口感軟韌有嚼勁，令人驚豔不已的絕佳美味！

【蛤蜊】

用鋁箔紙將整個蛤蜊都包覆住，完全以原味呈現

鮮甜湯汁都能完整保存，直接品嘗最純粹的鮮味，顆顆飽滿超級新鮮好吃

【優選鮑魚】

貼心的將鮑魚已經鮮處理過了

鮑魚鮮脆緊緻富有嚼勁，口感Q彈每一口咬下，都是滿滿鮮甜的海味

【墨魚香腸】

看起來黑嚕嚕不起眼猶如黑炭的香腸，裹滿爆漿Q脆的花枝！！

有香脆的天然腸衣，新鮮的花枝塊，每一口都能吃到紮實的餡料

一口咬下去，Q彈的花枝在口中啵啵彈跳，真的超好吃的啦〜

100分鐘，最後一輪點餐時間，趕緊點甜點來吃吃

酥皮、和風麻糬，完全是來吃赤富士必點！

【烤酥皮】

毫不起眼的酥皮，烤到膨脹後立刻夾起，沾上煉乳和花生粉，要命的好吃！！！

【和風麻糬】

麻糬烤到膨起來後就可以吃了

吃起來口感特別Q軟耶，搭配濃郁的煉乳和香甜花生粉，外酥內軟，真的的很好吃！

【酷聖石冰淇淋】

最後當然要來幾球酷聖石的冰淇淋作為完美的Ending囉

冰淇淋意外的很不甜膩，法式香草派裡頭竟然還有法式派皮碎片，藍莓起司裡可以吃到藍莓果粒

甜點中的完美結合，每一口都是一場味覺盛宴

小珊珊碎碎念：

以台北價位來說，赤富士的CP值真的很高

無論服務、食材、環境皆有高水準表現，百款肉品上等海鮮，還有啤酒喝到飽！

而且他們最棒的地方就是上餐速度超快，不怕你吃，是根本吃不完啊……

燒肉控，一定要收藏！

【Info】

【赤富士日式無煙燒肉鍋物 - 西門店】

地址：台北市萬華區峨眉街84號

營業時間：11:30 ~ 23:00 (全日營業)

預約電話：（02）2311-5252

手刀訂位：https://booking.menushop.tw/akafuji84

官方粉絲團：赤富士日式無煙燒肉鍋物-西門店

X提供WIFI V一成服務費 X寵物入內

文章標籤