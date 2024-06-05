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立吞壽司~物美價廉!市場裡的平價壽司攤!

2024-06-05 17:26:00 沾墨點落 人氣：109
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窩客好文

沾墨點落

發表篇數：670篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

友愛市場立吞壽司
phone-0913758899
place台南市中西區友愛街117號（友愛市場內）
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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/tmp/php9RhMBZ

立吞壽司~物美價廉!市場裡的平價壽司攤!

位在友愛市場裡的『立吞壽司』

雖然看著小小一攤、但生意可是大大興隆!

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最早看到網友分享『鮭魚壽司6貫100元』
居然有這種佛心價格!!!
真是太讓人心動了❤❤❤

但之前要嘛放假對不上
要嘛"下午去沒開"、總是錯過...
最近終於有時間能去嘗鮮一下啦!

然後、吃完才知
每份都又"大""厚""鮮"
而且價格也相當實惠

難怪中午就賣完啦!
就想說怎麼每次下午去都沒營業~

/tmp/phpAEfpQs  

◆［鮭魚壽司6貫150］

雖然比當初漲價50、但依舊實惠!

/tmp/phpMD84aT

不過沒有因為價格實惠就縮水，
這鮭魚的"大"眼睛看得出
夾起的手感份量十足

魚肉當然也是肉鮮肥嫩、
且壽司飯不錯吃呢!

/tmp/phplOTKWp

 

◆［綜合生魚片］
「鮪魚、鮭魚、海鱺」

/tmp/phpRkwk81

這切的又大又厚、口感是又嫩又脆
鮮度也看得出吃的到！

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/tmp/php4yShpy

/tmp/phpnmPH9c  

讓人吃的好滿意"飽足"(厚度很有感!)

/tmp/phpvUnwCC

 

◆［炙燒鮭魚、比目魚+海鱺握壽司］

光用看的就很豐腴厚嫩肥美了!

/tmp/phpelC5kj

而且、外面用這價格應該也吃不到
炙比目魚加鮭魚的組合吧!

/tmp/phpllUJeC

/tmp/phpFzOsKB

另外單點的海鱺握壽司、脆鮮好食❤

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◆［炸蝦壽司捲］

看到第一眼我就放棄整個入口
（impossible!）還是分半咬比較實在~

炸蝦酥脆香氣加上醋飯酸香
還有裡頭小黃瓜的脆爽以及配料，
不只好吃！而且會飽~

/tmp/phplUXbGu

店名：立吞壽司

地址：台南市中西區友愛街117號78號67

時間：10:00–14:00, 17:00–20:00

電話：0913 758 899

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