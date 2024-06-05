



立吞壽司~物美價廉!市場裡的平價壽司攤!

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位在友愛市場裡的『立吞壽司』

雖然看著小小一攤、但生意可是大大興隆!





最早看到網友分享『鮭魚壽司6貫100元』

居然有這種佛心價格!!!

真是太讓人心動了❤❤❤

但之前要嘛放假對不上

要嘛"下午去沒開"、總是錯過...

最近終於有時間能去嘗鮮一下啦!

然後、吃完才知

每份都又"大"又"厚"又"鮮"、

而且價格也相當實惠

難怪中午就賣完啦!

就想說怎麼每次下午去都沒營業~

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◆［鮭魚壽司6貫150］

雖然比當初漲價50、但依舊實惠!





不過沒有因為價格實惠就縮水，

這鮭魚的"大"眼睛看得出

夾起的手感份量十足❤

魚肉當然也是肉鮮肥嫩、

且壽司飯不錯吃呢!





◆［綜合生魚片］

有「鮪魚、鮭魚、海鱺」





這切的又大又厚、口感是又嫩又脆

鮮度也看得出吃的到！

讓人吃的好滿意"飽足"(厚度很有感!)





◆［炙燒鮭魚、比目魚+海鱺握壽司］

光用看的就很豐腴厚嫩肥美了!





而且、外面用這價格應該也吃不到

炙比目魚加鮭魚的組合吧!





另外單點的海鱺握壽司、脆鮮好食❤





◆［炸蝦壽司捲］

看到第一眼我就放棄整個入口

（impossible!）還是分半咬比較實在~

炸蝦酥脆香氣加上醋飯酸香

還有裡頭小黃瓜的脆爽以及配料，

不只好吃！而且會飽~





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店名：立吞壽司

地址：台南市中西區友愛街117號78號67

時間：10:00–14:00, 17:00–20:00

電話：0913 758 899