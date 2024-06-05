立吞壽司~物美價廉!市場裡的平價壽司攤!
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位在友愛市場裡的『立吞壽司』
雖然看著小小一攤、但生意可是大大興隆!
最早看到網友分享『鮭魚壽司6貫100元』
居然有這種佛心價格!!!
真是太讓人心動了❤❤❤
但之前要嘛放假對不上
要嘛"下午去沒開"、總是錯過...
最近終於有時間能去嘗鮮一下啦!
然後、吃完才知
每份都又"大"又"厚"又"鮮"、
而且價格也相當實惠
難怪中午就賣完啦!
就想說怎麼每次下午去都沒營業~
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◆［鮭魚壽司6貫150］
雖然比當初漲價50、但依舊實惠!
不過沒有因為價格實惠就縮水，
這鮭魚的"大"眼睛看得出
夾起的手感份量十足❤
魚肉當然也是肉鮮肥嫩、
且壽司飯不錯吃呢!
◆［綜合生魚片］
有「鮪魚、鮭魚、海鱺」
這切的又大又厚、口感是又嫩又脆
鮮度也看得出吃的到！
讓人吃的好滿意"飽足"(厚度很有感!)
◆［炙燒鮭魚、比目魚+海鱺握壽司］
光用看的就很豐腴厚嫩肥美了!
而且、外面用這價格應該也吃不到
炙比目魚加鮭魚的組合吧!
另外單點的海鱺握壽司、脆鮮好食❤
◆［炸蝦壽司捲］
看到第一眼我就放棄整個入口
（impossible!）還是分半咬比較實在~
炸蝦酥脆香氣加上醋飯酸香
還有裡頭小黃瓜的脆爽以及配料，
不只好吃！而且會飽~
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店名：立吞壽司
地址：台南市中西區友愛街117號78號67
時間：10:00–14:00, 17:00–20:00
電話：0913 758 899