山鯨燒肉｜挑戰台中最華麗的A5和牛寶箱，還能免費體驗和服一秒到日本!

各位燒肉控要收藏這家餐廳，在網路擁有高討論度的【山鯨燒肉】，主打超華麗的日本A5和牛寶箱，打開時仙氣飄出充滿視覺效果，還有奢華到不行的海膽和干貝通通有，搭配專人桌邊燒烤完全免動手，只要張嘴就能吃到銷魂滋味，最酷的是用餐後還可以免費體驗和服，無論是味覺或視覺都一秒到日本!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

環境分享

▼【山鯨燒肉】在台中共有兩家分店，這次來到位於北區的漢口店，日式的卡通造型店面相當搶眼，開車來並於用餐時出示停車票卡或磁扣，就能獲得肉品兌換券一張。

▼【山鯨燒肉】用餐環境充滿日式風情，包含櫻花、楓葉、鳥居等各種元素，在每個角落都有不同的感覺，真的讓人彷彿來到日本啦!

▼【山鯨燒肉】的座位數多且舒適，還有提供私密性高的小包廂，適合多人用餐或是包場。

▼【山鯨燒肉】用餐後可以免費體驗日本和服，款式齊全又好看，從大人小孩到男生女生通通有，還有準備髮飾、配件跟木屐，搭配夢幻場景拍起來一秒到日本!

菜單

餐點介紹

逸品雙人套餐💰3780元

開胃三品

▼開胃三品有泡菜、胡麻龍鬚菜和醋溜馬鈴薯絲，吃不夠都可以續用，酸甜滋味配上燒肉很適合。

A5月見松露和牛 金磚燒佐橙香醋 銀魚飯糰

▼油花美麗的日本A5和牛系列，搭配不同吃法更有層次，A5月見松露和牛以薄片方式呈現，燒烤後放入蛋液，再把整顆松露拿起來現刨超霸氣，裹上蛋黃液的和牛口感滑順又軟嫩~

▼另一款外表金黃的金磚燒，使用山形和牛肩背部位，烤後的表面微酥，配上酸酸甜甜的香醋，入口即化卻一點也不油膩~

北海道白老和牛小排 稻燻澳洲和牛排 澳洲和牛小排 伊比利豬梅花 澳洲和牛舌

▼超浮誇~以寶箱承載的頂級食材，共有五款不同的肉品，伴隨著乾冰仙氣登場，這畫面讓人忍不住大拍特拍，每一款肉品的肉質都烤得恰到好處，最愛日本北海道白老和牛小排，軟嫩的和牛牛排咬下會爆汁，滿滿的油脂香氣在口中散發~

▼還有第一次看過的稻燻澳洲和牛排，將牛排烤至約3分熟再以稻草煙燻，口感更加柔軟好咀嚼，吃起來有著獨特的煙燻香!

▼醬汁除了提供基本的日式風味和柚子醬，還有以水果跟紅酒調製的舒芙醬，帶有蔬果的香甜，讓燒肉吃起來更帶出甘甜風味~

季節時蔬 : 太空菇 日本山藥 櫛瓜

▼超特別的太空菇直接整包送上桌，會在桌邊直接剪開馬上烤，烤後保留了蔬菜的水分超多汁，撒點玫瑰鹽就很美味，另外日本山藥跟櫛瓜也會由店員烤到完美熟度!

主食升級 : 海膽和牛握壽司 石燒蒜蝦飯 +199元

▼主食推薦可以升級海膽和牛握壽司和石燒蒜蝦飯，以整片和牛肉包捲赤醋飯，頂頭加上海膽點綴，入口整個奢華滿分，還有香噴噴的石燒蒜蝦飯，每一口都有著濃郁蒜頭香，伴隨著迷人蝦味有夠涮嘴，蝦子還貼心去殼可以直接享用!

松露和牛可頌

▼同樣讓人口水直流的松露和牛可頌，包入整塊和牛漢堡排和生菜，在松露醬汁提味下美味加分!

套餐限定加購 : 海膽干貝一口杯 極上紋甲花枝刺

▼海鮮控不能錯過的這兩道，海膽干貝一口杯將生食級大干貝炙燒後，夾入馬糞海膽及松葉蟹肉，最後再點綴魚子醬，一口吃下鮮美海味爆炸嘴裡太爽啦，還有晶瑩剔透的現流紋甲花枝刺身，口感滑脆彈牙，無論生食或微烤都各有風味!

醋飲 香荔醋冰沙

▼用餐途中會端上香荔醋冰沙開胃解膩，將荔枝醋及蘋果醋做成冰沙，打造出酸中帶甜的清爽感，喝不夠還可以免費續加~

野魂鍋

▼不只有燒肉可以吃還搭配鍋物享用，野魂鍋湯頭以雞白湯為基底，喝起來甘甜順口，裡面用料滿滿有肉有菜，以及小朋友最愛的水果魚板，喝完也可以無限續加超暖心~

飲品 ：火龍果特調 紫嵐Mojito

▼套餐附贈的是山鯨蔬果汁，更換其他飲品可折價50元，火龍果特調以新鮮火龍果加鳳梨打成果汁，酸酸甜甜很開胃消暑，另一杯無酒精調酒紫嵐Mojito，將蝶豆花加上檸檬和雪碧，還能吸到QQ的檸檬荔枝丁，口感和口味都很豐富!

甜點 : 金莎法芙娜 養生銀耳湯

▼連最後的甜點也豪不馬虎，金莎法芙娜擺盤如同法式料理，外表就像放大版的金莎巧克力，榛果外殼內是濃郁的巧克力冰淇淋，苦甜風味非常有層次，完全不輸給甜點店的水準！

用餐心得

不只可以吃美食還能體驗日本文化，【山鯨燒肉】有別於常見的燒肉餐點，以環境和餐點打造出濃濃日式風情，肉質更是毫不馬虎相當講究，在專人燒烤下吃起來真的很有水準，不管是燒肉控或哈日族在這裡一次滿足!

店家資訊

山鯨燒肉

粉絲團 : 山鯨燒肉FB

線上訂位: https://inline.app/booking/-LNEGx4nwDPhMjDAi9dR:inline-live-2a466?language=zh-tw

山鯨燒肉 漢口店

電話 :04-2291-8833

地址：台中市北區漢口路四段70-1號

營業時間： 平日 11:30–14:00(平日 )/17:30–21:20 11:30–21:20(假日 )

山鯨燒肉 西屯店

電話 : 04-2706-3000

地址：台中市西屯區寶慶街67號

營業時間： 17:30–00:00(平日 )/ 11:30-00:00(假日 )

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food