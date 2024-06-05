

之前一直都想來吃瀧厚炙燒熟成牛排，上次搭火車回台北到南港下車本來要吃的，結果假日排好多人，所以如果假日要來吃記得一定要先訂位，不然很可能沒有位置。



這次一樣是來南港店，南港店位在南港車站樓上的CITLINK，A棟三樓，雖然只是吃個平價牛排，但是餐廳很氣派，環境舒適，冷氣也很強，雖然是平價系牛排，但吃起排餐來不會熱呼呼，很有質感。



坐定位後，桌上已經有菜單了，最低從炙燒豬排290元起，還能加價139元或109元兩種升級套餐選擇，餐點價格上算是非常平價。

沒想到這麼平價的排餐也有酒單，可以一邊吃著排餐一邊配著葡萄酒是一大享受。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



餐廳不定期也有一些優惠活動，像我們這次就使用鴨力-100，點選老饕菲力牛排只要加價39元就能升級A套餐，非常的划算。

我們這次主餐點了一個老饕菲力牛排與戰斧豬排，使用鴨力-100優惠方案加價39元升級A套餐，包含了酥皮濃湯、日式和風沙拉、甜點-千層蛋糕，另加價39元前菜升級蒜香蛤蠣，單點牛肝菌燉飯、炸物總匯拼盤及一杯紅酒，整套吃下來很滿足金額不到2000元。



首先上菜的日式和風沙拉，沙拉使用的生菜都很新鮮吃起來也很爽脆，沾上和風醬料，酸酸甜甜帶有淡淡的鹹味，整體來說很清爽，擺盤上也不馬虎，有高級感。



單點了一杯金鷹‧卡本內蘇維儂紅酒，紅寶石的酒色喝起來很濃郁不酸澀，酒體飽滿，算是柔和順口搭配老饕牛排一佐餐， 與牛排的香味及肉汁融合，相輔相成。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



如果沒有單點飲料也不用擔心，這邊有自助吧、飲料、湯品喝到飽。飲料有可樂、汽水、果汁也有咖啡，選擇種類也不少。



湯品有兩種，一種是羅宋湯、一種是玉米濃湯，羅宋湯裡面的料跟牛肉也是滿滿的不怕你吃。



玉米濃湯不會太稠，淡淡奶香喝起來很甘甜。



烤大蒜麵包，我覺得這個大蒜麵包烤得很酥脆，一咬下去酥脆的的聲音都跑出來了，也因為太酥了，吃得滿桌都是麵包屑，大蒜的香味也很濃郁。後來吃完一片另外一片我又拿起來吃，越嚼越香。



單點的牛菌菇燉飯，外觀看起來沒甚麼，但這盤燉飯，米飯吸滿了菌菇濃郁的湯汁，咀嚼起來吃的到滿滿的菌菇香氣，米飯也粒粒分明好吃，也可以拿來搭配紅酒一起吃，風味絕佳。(未成年請勿飲酒‧禁止酒駕)



蒜香蛤蠣是加39元升級的，蛤蠣每顆都很飽滿吃起來很鮮嫩配上蒜頭的濃郁香味，吃起來很鮮美涮嘴。



綜合炸物拼盤裡面有四種炸物，花枝丸、雞翅、洋蔥圈、魚柳條，其實我本身沒有很愛炸魚這食物，但是這個炸魚柳條吃起來沒有腥味，外皮很酥脆，魚肉也很鮮嫩沾上醬料，很好吃。炸雞翅也蠻好吃的十三香風味，應該是使用了十三種配方去醃製，雞肉吃起來很嫩有種甘醇的味道。



主餐之一戰斧豬排，朋友點的豬排，豬排很大塊但厚薄度很剛好，肉質吃來很鮮嫩Q彈，不會有豬肉的臭臭味道。沾醬料一起吃很美味，佐菜的玉米筍很新鮮，吃起來有蔬菜自然的甘甜味道，搭配著豬排一起吃罪惡感減少不少，這道朋友很喜歡，最後吃光光!



當然來瀧厚炙燒牛排不能不吃牛排啦!這次點的是老饕菲力，五分熟，五分熟的血水不會太多，剛切下去覺得牛肉肉質很軟嫩，也很有牛肉的天然風味



老饕牛排吃起來肉汁很豐富，也很厚實，剛吃覺得牛肉很軟嫩，不過我這塊有點筋稍有嚼勁，但越吃越有牛肉肉汁鮮美味道，沾上黑胡椒醬一起吃風味更佳，一口牛肉一口紅酒，很搭餐!



最後還有升級甜點是千層蛋糕，千層蛋糕口感扎實，不會太甜，搭配咖啡一起吃也是不錯的選擇。



總結:瀧厚炙燒牛排在餐點上有一定的水準，選擇也非常豐富多樣，用餐環境基本上都有裝潢也很有質感，位置空間也很舒適，南港店的交通也很便利，餐點價格為290元起跳，還有飲料與湯品的自助吧，CP值很高，可以吃很飽又能享受到不錯的用餐環境，帶家人聚餐是不錯的選擇。



看影片點連結>>>>>>>



瀧厚炙燒熟成牛排 台北南港店

02-2652-9292

台北市南港區忠孝東路七段369號3樓（Citylink A棟）

餐廳INLINE訂位:https://reurl.cc/9vx9Gd