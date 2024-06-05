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【台北美食】町燒酒食 府中捷運站附近高人氣日式建築居酒屋 炭火燒烤 專人代烤 約會聚餐

2024-06-05 22:01:00 遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃 人氣：103
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窩客好文

遇fun胃wei2的甜食胃&鹹食胃

發表篇數：394篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：新北市 > 板橋區

造訪商家：

町燒酒食
phone-02-89511066
place新北市板橋區館前西路46巷3-1號
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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板橋府中高人氣日式建築居酒屋🏮
💡  町燒酒食
👣 新北市板橋區館前西路46巷3-1號
🚇 捷運府中站
🔛 17:30-00:30
⚠️ 10%服務費

【台北美食】町燒酒食 府中捷運站附近高人氣日式建築居酒屋 炭火燒烤 專人代烤 約會聚餐
町燒酒食位在新北府中捷運站附近🚇
整棟日式建築濃濃日式風情氣氛很好
不論是約會聚會都適合
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一入座就開始喝鮮甜雞湯

第一次來的推薦雙人套餐牛豬雞海鮮什麼都有！一次滿足
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第一道黑胡椒生牛肉扣品或胡麻鰻魚沙拉二選一

敢吃生牛肉吃一定要試試這個前菜
生牛肉夾洋蔥甜味更升級
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凱薩沙拉解膩 清酒蛤蜊鮮甜暖胃
還有附餐鰻魚茶泡飯和町燒冷烏龍份量十足

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使用炭火烤爐最對味
肉品品質不錯都有事先調味過 
我自己很喜歡金黃微脆的伊比利豬
油脂豐富板腱牛還有軟嫩牛五花

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【台北美食】町燒酒食 府中捷運站附近高人氣日式建築居酒屋 炭火燒烤 專人代烤 約會聚餐 (9)

店員幫忙烤就可以快樂聊天
雞腿肉烤至金黃 蔬菜原味就很好吃
肉的份量也都很大吃起來飽足感很夠

飯後甜點是火烤冰淇淋
吐司烤的脆脆 搭配冰涼香草冰淇淋 

【台北美食】町燒酒食 府中捷運站附近高人氣日式建築居酒屋 炭火燒烤 專人代烤 約會聚餐 (10)
和朋友小聚不論是搭配梅酒啤酒
或是可愛日本汽水都很適合
週末和朋友聚餐就選這一家

 

🔸#遇fun胃#wei吃台北
🔹#鹹食wei


 

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台北美食 新北美食 板橋美食 居酒屋 板橋 板橋晚餐 府中美食 日式居酒屋 烤肉 燒烤 台北炭烤
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