板橋府中高人氣日式建築居酒屋🏮
💡 町燒酒食
👣 新北市板橋區館前西路46巷3-1號
🚇 捷運府中站
🔛 17:30-00:30
⚠️ 10%服務費
町燒酒食位在新北府中捷運站附近🚇
整棟日式建築濃濃日式風情氣氛很好
不論是約會聚會都適合
一入座就開始喝鮮甜雞湯
第一次來的推薦雙人套餐牛豬雞海鮮什麼都有！一次滿足
♡ 雙人套餐 ᴺᵀ2080
第一道黑胡椒生牛肉扣品或胡麻鰻魚沙拉二選一
敢吃生牛肉吃一定要試試這個前菜
生牛肉夾洋蔥甜味更升級
凱薩沙拉解膩 清酒蛤蜊鮮甜暖胃
還有附餐鰻魚茶泡飯和町燒冷烏龍份量十足
使用炭火烤爐最對味
肉品品質不錯都有事先調味過
我自己很喜歡金黃微脆的伊比利豬
油脂豐富板腱牛還有軟嫩牛五花
店員幫忙烤就可以快樂聊天
雞腿肉烤至金黃 蔬菜原味就很好吃
肉的份量也都很大吃起來飽足感很夠
飯後甜點是火烤冰淇淋
吐司烤的脆脆 搭配冰涼香草冰淇淋
和朋友小聚不論是搭配梅酒啤酒
或是可愛日本汽水都很適合
週末和朋友聚餐就選這一家
🔸#遇fun胃#wei吃台北
🔹#鹹食wei
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