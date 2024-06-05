板橋府中高人氣日式建築居酒屋🏮

💡 町燒酒食

👣 新北市板橋區館前西路46巷3-1號

🚇 捷運府中站

🔛 17:30-00:30

⚠️ 10%服務費



町燒酒食位在新北府中捷運站附近🚇

整棟日式建築濃濃日式風情氣氛很好

不論是約會聚會都適合





一入座就開始喝鮮甜雞湯

第一次來的推薦雙人套餐牛豬雞海鮮什麼都有！一次滿足

♡ 雙人套餐 ᴺᵀ2080



第一道黑胡椒生牛肉扣品或胡麻鰻魚沙拉二選一

敢吃生牛肉吃一定要試試這個前菜

生牛肉夾洋蔥甜味更升級



凱薩沙拉解膩 清酒蛤蜊鮮甜暖胃

還有附餐鰻魚茶泡飯和町燒冷烏龍份量十足





使用炭火烤爐最對味

肉品品質不錯都有事先調味過

我自己很喜歡金黃微脆的伊比利豬

油脂豐富板腱牛還有軟嫩牛五花

店員幫忙烤就可以快樂聊天

雞腿肉烤至金黃 蔬菜原味就很好吃

肉的份量也都很大吃起來飽足感很夠



飯後甜點是火烤冰淇淋

吐司烤的脆脆 搭配冰涼香草冰淇淋



和朋友小聚不論是搭配梅酒啤酒

或是可愛日本汽水都很適合

週末和朋友聚餐就選這一家

🔸#遇fun胃#wei吃台北

🔹#鹹食wei





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