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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 【苗栗大學美食推薦｜古早味鴨肉小吃】傳香麵食館：大學生最愛的學區美食，銅板價、好吃又有冷氣吹的古早味小吃店，最推鴨香飯和麻醬鴨肉麵～

【苗栗大學美食推薦｜古早味鴨肉小吃】傳香麵食館：大學生最愛的學區美食，銅板價、好吃又有冷氣吹的古早味小吃店，最推鴨香飯和麻醬鴨肉麵～

2024-06-05 22:07:00 黃嘉慧 人氣：120
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窩客好文

黃嘉慧

發表篇數：26篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：苗栗縣 > 苗栗市

造訪商家：

傳香麵食館
place苗栗縣苗栗市光復路58號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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即使離開大學生活已經十多年了，姊妹還是很懷念學校......附近的美食XD，尤其是這家〝傳香麵食館〞

外觀看似普通的鴨肉小吃店，分為用餐區和廚房兩個獨立空間。店內空間明亮、寬敞又有冷氣吹，就算是平日中午也仍舊高朋滿座，清一色都是大學生和在地人，外帶的也不少。

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說到這就不禁想到一件很丟臉的事，我和姊妹第一次來這家店的時候，遠遠地只注意用餐區上面的招牌，沒發現隔壁的招牌也是傳香。

停好機車要進去的時候，看著面前的大片落地窗，完全認不出來哪裡是門？

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伸手拉了拉也動不了，先進去店裡的姊妹看到了連忙出來說：「門口在這裡啦」，我這才發現這兩間店是同一家(羞~

雖然丟了臉，卻沒有影響我吃美食的興致。

《傳香麵食館》以各種鴨肉飯麵滷味為主，菜單就放在入口處，內用的話拿菜單入內找位置，再到櫃檯處點餐。

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餐點採現點現做，不過上桌的效率很快，姊妹每次來都必吃「懷舊鴨香飯」

鮮嫩的鴨肉絲鋪滿在白米飯上，淋上特製的醬汁，這樣簡單的一碗飯，卻是好吃到令人難以抗拒的懷舊古早味。

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懷舊鴨香飯  NT$55元

▼我則偏愛「獨特麻醬鴨肉麵」，既然名字都說是獨特了，那當然要來吃吃看囉！

鴨肉絲灑在麻醬麵上，然後充分地攪拌，讓又香又濃的麻醬可以均勻地巴在每一根麵條上，老實說，光是麻醬麵就已經很好吃了。

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獨特麻醬鴨肉麵  NT$70元

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咬到鴨肉絲的時候，那鴨香和鮮嫩融合麻醬更加分，香上加香的獨特美味絕對值得一嚐，好吃！

再配個小菜，無論這飯和麵都沒有蔬菜，連姊妹點的小菜都是紅油抄手，就點份「燙青菜」均衡一下。

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燙青菜  NT40元

大大一盤的當季時蔬，口感鮮而清脆，這份量很實在耶！

還想說「紅油抄手」怎麼算小菜呢？上桌以後才發現.....這份量的確是不能當主食沒錯，不過這裡面有抄手也有蔬菜，感覺好豐盛。

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紅油抄手  NT55元

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皮薄餡嫩的抄手吃起來雖然不辣，可是這味道有魚鮮鮮味，很鮮很好吃耶！

▲▼不過，天氣太熱了還是想來點辣的開個胃，自助區有醬油、自製辣椒醬可以自己加，居然還有知名的台中東泉耶！

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他們家的自製辣椒醬辣而不嗆，沾上抄手一起吃味道更加分。

《傳香麵食館》就鄰近苗栗車站、聯合大學、苗栗客運，吃飽喝足順道去頭屋的雅聞七里香玫瑰森林橙香森林葛瑞絲香草田走走逛逛，來個輕旅行也不錯~

傳香麵食館

營業時間： 11:00~16:00、17:00~21:30

（每月公休1天，詳見粉專

電話： 03  736   5388

地址： 苗栗縣苗栗市光復路58號

IG：@miaoliˍ6789

 

 
文章標籤
苗栗傳香麵食館 苗栗市麵食 苗栗美食推薦 聯合大學美食 苗栗車站 聯合大學 苗栗必吃麵店 苗栗小吃 苗栗鵝肉小吃
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