▼即使離開大學生活已經十多年了，姊妹還是很懷念學校......附近的美食XD，尤其是這家〝傳香麵食館〞。

外觀看似普通的鴨肉小吃店，分為用餐區和廚房兩個獨立空間。店內空間明亮、寬敞又有冷氣吹，就算是平日中午也仍舊高朋滿座，清一色都是大學生和在地人，外帶的也不少。

說到這就不禁想到一件很丟臉的事，我和姊妹第一次來這家店的時候，遠遠地只注意用餐區上面的招牌，沒發現隔壁的招牌也是傳香。

停好機車要進去的時候，看著面前的大片落地窗，完全認不出來哪裡是門？

伸手拉了拉也動不了，先進去店裡的姊妹看到了連忙出來說：「門口在這裡啦」，我這才發現這兩間店是同一家(羞~

雖然丟了臉，卻沒有影響我吃美食的興致。

▼《傳香麵食館》以各種鴨肉飯麵和滷味為主，菜單就放在入口處，內用的話拿菜單入內找位置，再到櫃檯處點餐。

▼餐點採現點現做，不過上桌的效率很快，姊妹每次來都必吃「懷舊鴨香飯」。

鮮嫩的鴨肉絲鋪滿在白米飯上，淋上特製的醬汁，這樣簡單的一碗飯，卻是好吃到令人難以抗拒的懷舊古早味。

懷舊鴨香飯 NT$55元

▼我則偏愛「獨特麻醬鴨肉麵」，既然名字都說是獨特了，那當然要來吃吃看囉！

鴨肉絲灑在麻醬麵上，然後充分地攪拌，讓又香又濃的麻醬可以均勻地巴在每一根麵條上，老實說，光是麻醬麵就已經很好吃了。

獨特麻醬鴨肉麵 NT$70元

咬到鴨肉絲的時候，那鴨香和鮮嫩融合麻醬更加分，香上加香的獨特美味絕對值得一嚐，好吃！

▼再配個小菜，無論這飯和麵都沒有蔬菜，連姊妹點的小菜都是紅油抄手，就點份「燙青菜」均衡一下。

燙青菜 NT40元

▲大大一盤的當季時蔬，口感鮮而清脆，這份量很實在耶！

▼還想說「紅油抄手」怎麼算小菜呢？上桌以後才發現.....這份量的確是不能當主食沒錯，不過這裡面有抄手也有蔬菜，感覺好豐盛。

紅油抄手 NT55元

皮薄餡嫩的抄手吃起來雖然不辣，可是這味道有魚鮮鮮味，很鮮很好吃耶！

▲▼不過，天氣太熱了還是想來點辣的開個胃，自助區有醬油、自製辣椒醬可以自己加，居然還有知名的台中東泉耶！

他們家的自製辣椒醬辣而不嗆，沾上抄手一起吃味道更加分。

《傳香麵食館》就鄰近苗栗車站、聯合大學、苗栗客運，吃飽喝足順道去頭屋的雅聞七里香玫瑰森林、橙香森林、葛瑞絲香草田走走逛逛，來個輕旅行也不錯~

傳香麵食館

營業時間： 11:00~16:00、17:00~21:30

（每月公休1天，詳見粉專）

電話： 03 736 5388

地址： 苗栗縣苗栗市光復路58號

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