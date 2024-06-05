為了造訪朱雀咖哩才讓我發現原來離台北車站很近的地方隱藏了城隍廟與很有歷史的城中市場

香火鼎盛的城隍廟旁轉進巷弄中別有洞天

這幾年興起的新型態的空間品牌Alife在這一處打造了住商混合的Alife WCH

一樓的APlace是Alife稱為與整座城市產生對話的空間對外開放

一打開門就像來到秘密基地一樣

最靠近大門處展示了許多書籍雜誌的閱讀空間a reader

以選書為主軸融入許多活動訴求給自己30分鐘的獨處

用了淺木紋家具與長椅十分有日系清新風格

另一側則有著這次造訪的朱雀咖哩與植蘊Planté手搖飲

兩間店風格乍看很衝突卻在此處相處甚好

沿著窗邊有大約4到5桌內用座位優先提供朱雀咖哩的客人內用

但如果有空位的話也是完全開放大家隨意坐著看書喝飲料

朱雀咖哩用了橘紅色系強烈奔放感

定義新東方風味強調非日也非印度很令人好奇

吧台區也有幾個座位可以用餐

菜單同樣也非常有設計感時尚摩登

造訪的時候還有三種套餐可以加價

但最近看店家資訊似乎只剩下兩種組合

朱雀咖哩以醬汁分成辛口與甘口兩大系列

不論哪一種醬的咖哩主食都是同樣選項

雖然說是甘口不過實際上還是會有小辣喔

朱雀咖哩的辛口辣度據店員說有中到大辣程度

適合平常喜歡吃辣也能吃辣的人

晚間限定的香菜酪梨咖哩實在太神祕

外帶的話餐點都有折扣優惠

也可以加價單品菜色

綜合牛雞咖哩‧甘口 260元

大人不做選擇的我直接選了牛雞綜合一次滿足

餐盤也是特別客製設計有著神聖的朱雀環繞

咖哩飯每份都會搭配些許蔬菜與半顆溏心蛋

糖心蛋經過花椒調味有著獨特的香氣冰涼滑嫩

米飯本身粒粒分明不會太乾

搭配巧克力色澤的濃稠咖哩醬汁微辣開胃下飯

辣感不會太刺激有點像讓身體發熱的些許暖和效果

尾韻有股酸感爽口帶著甘甜留香

醬料用大量新鮮洋蔥翻炒6小時後又加入許多辛香料靜置熟成

據說用了超過10種以上香料打造複雜又細膩的風味變化

牛肉選用的是牛筋部位油花的確比較豐富

雞肉除了選用雞腿部位更經過舒肥處理非常軟嫩入口即化

雪花布丁 200元

與NUTS烤肉飯專賣合作的雪花布丁非常華麗炫技

點餐上菜時會有專人到桌邊服務

如同白雪落下的不是白巧克力而是起司覆蓋整顆布丁

鹹甜濃厚的起司與焦糖味組合獨特新穎

焦糖醬汁不多而相較之下起司的鹹感比較有記憶點

布丁屬於質地比較紮實的類型

吃起來鮮奶油的比例感覺偏高奶味很馥郁

只是我覺得一個人吃完有點Heavy

如果是兩個人對分的話比較剛好

總算在平日時段不用排隊就能吃到轟動一時的朱雀咖哩

下次打算挑戰晚上的香菜酪梨

雖然我很愛香菜也很愛酪梨但真的想像不出碰撞的火花

覺得可以給朱雀一次機會嘗鮮看看電波能不能對上

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2024/05/13

花費: NTD420(綜合牛雞咖哩B套餐x1)

朱雀 𝙎𝙐𝙕𝘼𝙆𝙐 𝘾𝙐𝙍𝙍𝙔 𝙎𝙃𝙊𝙋

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Lunch: 11:00-14:00

Dinner: 17:00-20:00

公休日: 不定休

有無服務費: No

有無Wifi: No

有無插座: No

有無限時: Yes (50分鐘)

多元支付: 否

可否訂位: 否

地址: 〒100 台北市中正區武昌街一段16巷2號



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