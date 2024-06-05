2024 最新 台北火鍋推薦 》 侯黑鍋物 – 市場唯一酸菜白肉鍋主打的個人鍋物，蔥油餅更是令人驚艷到難以忘懷

說到台北個人鍋物，除了市面上常見的百元火鍋外、就屬王品集團的「石二鍋」最知名了吧。今天理智派要來介紹的，大概是市面上唯一的主打酸菜白肉的個人鍋物，「侯黑鍋物」。

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【初訪心得】侯黑鍋物

出差到各地除了工作，理智派最愛的就是找附近有甚麼美食了。這次回到台北總部開會，假日的時候剛好還待在台北，就找了一間新開、主打酸菜白肉個人鍋物的「侯黑鍋物」。

侯黑鍋物的服務，堪比飯店自助餐，空盤店員都會隨時注意並且整理，態度從上到下也是完美到令人驚豔，更令人驚豔的是，沒有收取服務費。

餐點內容真的好吃到令人印象深刻，特別的酸菜白肉湯底好吃回甘，麻辣湯底也是麻到心坎卻帶點清爽。侯黑鍋物這個月開始也有推出小朋友喜歡的原味昆布鍋，非常適合一家大小來吃。

理智派科普01

侯黑鍋物的名字取名，來自於創辦人爺爺，就叫做侯黑。而侯黑的音同於英文中的加油、打氣聲，也是另一種為自己打氣的感覺。

【特色一覽】侯黑不為人知的一面

要理智派寫特色一覽的類別，代表店家的細節多到令理智派難以忘懷。目前有寫的特色一覽，最知名的大概就是最近母親節理智派買的「一刻醺甜」吧。

特色01：高麗菜的發酵，讓好菌從餐飲中自然攝取

不同於市面上常見的酸菜白肉都使用大白菜，侯黑鍋物使用高麗菜進行發酵，讓整體好菌來說，遠遠超過大白菜。問了一下老闆，他們的高麗菜製成的酸菜白肉，已經在申請專利了。

特色02：透如白紙的脆皮豬肉，涮起後酥脆層次足

侯黑鍋物的脆皮豬肉，每一片刀工都看得出非常厲害，光線透的過去那種。涮入鍋中約10秒即可，入口令人驚豔的是皮依舊保持微脆，搭配軟嫩的肉質實在令人難忘，層次感十足。

特色03：中國東北熟食，改良台灣口味

除了湯底、肉品與菜盤之外，侯黑鍋物的熟食也是令人驚艷。直到理智派現在在寫這篇的同時，嘴裡依稀還可以感受到蔥油餅的味道。酥脆的外皮搭配毫不油膩的香氣，淡淡的餅皮香與蔥的甜味恣意的在入口後散開，真的是MVP。

理智派科普02

侯黑鍋物的熟食，都是店家自行前往中國學習後，回來台灣自行再做改良。他們家的蔥油餅只需高溫炸約10秒即可，讓餐點不會吸入過多油，確保酥脆口感。

【餐點介紹】

理智派這次和同事來吃，我們僅點了兩鍋而已。蔥油餅的部分則是店家招待(只要點任一鍋都有招待，並不是因為我們在那邊拍照店家才招待XD)。

。湯底。

湯底只能說，理智派給到近乎滿分的成績。好不好吃大多是看自己是否喜歡這樣的味道，而平價一道餐點是否有做到他應該有的風貌，則是理智派給分的重點。無論是酸菜白肉還是清麻湯底，都是令人印象深刻。不同於印象中的麻辣湯底有的紅色，侯黑的青麻則保留了最原始的顏色，用青花椒與13香調製。麻香真心令人難以忘懷，涮起肉來只能說過癮。昆布湯底則是保留了最簡單的味道，搭配他們招牌的醬汁也是不同風味。

如果吃辣的朋友，非常推薦他們家的青麻湯底，不是那種常見、很直接的辣，而是令人舒服的麻，不會身體覺得很重的那種感覺。

。肉品。

肉品我想前面特別誇了脆皮豬五花，理智派這邊就不再贅述一次，評價一下他們家的海陸吧。海陸肉品使用的豬肉、蝦子、魚肉等，新鮮回甘，完全沒有過分冷凍味道。我想大家應該都知道，一旦肉品冷凍過久，下鍋後會有種冷凍櫃的味道，有種冰箱悶悶的感覺。侯黑鍋物的肉品新鮮，即便連海鮮都是如此。

。熟食。

熟食中的蔥油餅，也是理智派拿去前面當作特色一覽介紹過的。我們還點了一個豆沙鍋餅，店家很貼心的餐後上。上菜時外表看似簡單的紅豆酥餅，口感細緻程度令人稱讚。外皮不同於一般大餅有點乾，吃起來是酥脆，有點燒餅剛出爐的感覺。紅豆餡令人驚豔、剛剛好的甜與濕度，恰巧搭配了外皮一起入口，令人回味無窮。侯黑鍋物的熟食感覺可以自立品牌了，用心到感覺可以叫自己「經典東北味」，無論在哪裡賣感覺都會賣翻的那種XD。

【店家資訊】台北鍋物推薦

名稱：侯黑鍋物

時間：11:30-15:00, 17:30-21:30

電話：02-82858097

地點： 247新北市蘆洲區民權路54號

。交通方式。

捷運：

三民高中捷運站2號出口步行3分鐘

停車場：

蘆洲區鷺江停車場

蘆洲區民權路26號

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