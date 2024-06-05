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103 串燒、酒飲簡介及用餐環境介紹

103串燒.酒飲才去年開幕網路評價5.0唷!店長很熱情也很健談喔!小幫手很好奇為什麼店名叫103?

這家店是四個從小一起長大的好朋友開的唷!103是他們共同回憶的一個數字,沒想到找店面也找到長春路103號

103串燒地點很好找,可以從捷運松江南京1號出口走過來約5~8分鐘,就在長春路吉林路口(吉林國小對面)

經過門口就可以看到一個六人桌有點網美的,讓我覺得有在台南海安路路邊喝生啤酒的FU,最讚的是現在生啤酒竟然買三送一耶!



進門就看到一個很大的投影屏幕,我覺得這裡好像很適合朋友聚會或小會議包場耶!另外103串燒除了4人桌以外在吧檯還有座位,也很適合一個人下班來小酌吃燒烤喔!

店內的牆面布置很明亮就好像在熱情的島嶼渡假的感覺,~陽光.沙灘.比基尼再來一大桶冰啤酒~讚啦!!好美喔!還沒坐下來我已經拍不完了

店長看我拍不完~~還特別跟我介紹他們店九點以後會有唷!驚喜唷!

哇!~~燈一變換~哇!敲美的啦!瞬間覺得來到海洋了!!超級美的,直接約下次九點後來用餐~~YA

103 串燒、酒飲地址及相關資訊

地址：台北市中山區長春路103號(捷運松江南京站1號出口)

電話：0975920103

營業時間：18:00–02:00

FB粉專: https://www.facebook.com/103bbqbar

IG:https://www.instagram.com/103_bbqbar?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==



103 串燒、酒飲菜單

帶位後點餐很方便，可以線上點餐也有圖片可以參考!!~現點現做但是上菜很快喔!豺狼自己很愛做料理所以去每一家店面都會去看看師傅製作,豺狼說他發現103串燒的廚房很整齊乾淨喔!



現在有一個優惠好康~生啤酒買三送一~~要保握喔!

豺狼小幫手食記分享

看到上面的環境介紹是不是很想衝呀!更厲害的來了先來看看我們今天點些甚麼好料的呢?一一來介紹一下

開胃小菜~~103自製醃蘿蔔這是店長招待的啦!~不是我在說敲好吃的,很開胃解膩,這盤差不多都是小幫手吃的~哈!

明太子炒烏龍麵:這一味我跟豺狼都超愛所以必點!!吃之前記得要攪拌一下,每一口都吃的到明太子咬下去超香,

而且烏龍麵超級Q,重點是奶油炒也不會膩喔!裡面還有很多高麗菜小干貝等等真的很好吃,喝酒前先點這個來墊墊肚子唷!

明太子玉子燒:這一道我們在家也常做(但沒有明太子啦)這道菜很費工,他不只上面有明太子連裡面都是滿滿的裹著明太子喔!每一口咬起來都很香~~好好吃

生蠔(2顆):這生蠔超級大的,沒錯!夠新鮮才敢生食上桌啦!加上金桔一口直接吸食~~哇!滿滿奶香味超級滿足的,這家位很可以來一點要吃看看唷!

蔥爆雞腿肉(2串):雞腿肉燒烤後上面鋪滿滿的蔥花,每一個都是軟嫩跟蔥香味,喜歡蔥的我覺得這樣就健康又有口感很好吃!!

醬烤雞皮(2串):這個我們一致推薦來的朋友一定要點,他們的燒烤醬不會太厚重,燒烤技術超好,雞皮的油脂被烤出來卻帶著醬香及雞皮的Q彈很讚!



經典的串燒一定要有的~醬烤雞心(2串).櫛瓜(2串).香菇(2串),還是說師父烤功很厲害,除了醬香讓每種食材的保水度都保持著沒有流失很讚!

再肉類我們也點了滿滿一盤:牛五花金針菇(2串).豬五花包蟹味棒(2串).豬五花包蔥(2串),這也算是經典款但每一款裡面包的都是滿滿的每一塊都可以大大口滿足的吃,蟹味棒.蔥.金針菇真的是爆多又解膩呀!

串燒記得一定要沾他們秘製的辣椒粉,真的多了不一樣的香氣跟辣勁~~好讚!

酥皮牛肋條串(2串):這個是限量的喔!我第一次吃到這樣的做法很特別,外面的酥皮酥香裡面的牛肋條很Q香,每吃一口我都要說一次好香好好吃喔~~這超推薦一定要點,限量是可遇不可求的喔!

鳳梨蝦球(2串):這一道蠻特別的,印象中的鳳梨蝦球都是快炒的,他們的是串燒,每串有3隻蝦子很大隻,外皮裹著酥炸粉上面有甜甜的煉乳,口感酥脆甜甜的很好吃

醬烤七里香(2串):他們的七里香處裡的很乾淨不會有股味道喔!有的只有香味,很且烤醬不會太厚重卻很Q嫩,

甜不辣:這個我個人覺得還好,可能是我們拍照拍太久有點冷掉所以沒那麼酥脆

當天我們點了KIRIN生啤酒,還有Long IsIand長島冰茶還看了帥帥店長的調酒秀喔~

太開心了~幸福就是來的這麼突然,店長送我們shot杯調酒,分別是綠:哈密瓜+龍舌蘭、紅:紅石榴糖漿+伏特加、藍:藍石榴+琴酒,

豺狼說這酒就是一口灌,但小幫手不勝酒力所以豺狼真的一口灌喔!想看嗎?請看豺狼影片介紹!!

今天整體用餐我覺得很棒!店面裝潢很有特色,餐點好吃,酒好喝,店長還很熱情,

重點是這家店在熱鬧的台北市街頭以這樣的價位真的太平價又划算了~

豺狼說他決定了朋友聚會就選這家,另一位小幫手還說下次同學聚會他要介紹這家!!

我們給五星好評,非常推薦喔!

103串燒6月份周年慶為期兩個禮拜只要來店就會招待一份食物或shot，詳情請上官網~~~~

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大家可以許願唷~想看我們去哪裡吃?哪裡玩?可以告訴我們唷~



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