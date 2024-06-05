2024最新 台南美食必吃推薦》丹瓦樓 – 老屋改造東北老滷，位於台南海安路上的滷味專賣店

說到台南美食推薦，那些知名地標景點理智派想想已經被寫爛了吧，像是神農街美食、海安路美食或安平老街美食等。各大部落客都介紹那些大同小異的美食，只能說探訪美食的技術要再加油(?，開開小玩笑，不要戰小弟。今天理智派特別花一篇來介紹的，是一家吃到完全沒有懸念、位於海安路上的台南美食「丹瓦樓 – 東北老滷 滷味專賣」。

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【初訪心得】

身為美食旅遊部落客，最常會被問到的有兩種問題；「知名的美食」或「口袋名單」。說真的，理智派要介紹口袋名單的時候，壓力都會超大，因為雖然大部分美食都還不錯，但需要到我為他背書，就有點壓力了XD。

今天介紹的這家主打東北老滷的店家，就是最近進入口袋名單中的一員。先說結論的話，只能用「X的，有夠好吃」，簡單明瞭吧。

如果要來吃台南美食，位於海安路這間「丹瓦樓」真的是理智派第一個會推薦的。

【特色一覽】隱身台南的東北老滷好滋味

齁齁，看到特色一覽就知道了吧，有這個類別代表這家強到理智派願意多花時間與心力整理他的特色幫助讀著快速認識一家店。

特色01：老屋改造，彷彿穿梭時光屋

說真的，台南人好幸福。台南的時空背景讓老屋改造的店家好多，而且都裝潢的好用心，丹瓦樓就是其中之一。一樓看起來很現代感的裝潢，上樓則是出現在記憶中的老屋磁磚，連窗戶也是保有老屋的感覺。中間有一個打掉牆壁的痕跡，感覺可以靜靜地回到當時生活的感覺，很舒服的空間。

特色02：滷汁濃郁，清爽舒適的入味

其實理智派沒去過中國東北，不確定所謂的東北老滷應該呈現怎樣的口感。但只能說，以滷味的視角來看，大部分的店家吃完身體都有種厚重感，感覺是化學調味有點過，而丹瓦樓完全相反。還真的很少吃到這麼清爽且入味的滷味，搭配他們可以自由選擇辣度的醬汁，真的爽到一個難以言喻。

這也難怪，當天我們即便剛開店就來，還是一堆人都已經入座了，有夠好吃(是要說幾次XD)。

特色03：品項繁多，這裡「應該」都點的到

丹瓦樓的品項多到，借用Ubereat的Slogan也不為過。除了一般常見的蔡品之外，包含了絲瓜、袖珍菇、青江菜、地瓜葉、秋葵、青龍、水蓮等高達20種以上的菜品。肉類的部分，真的也是多到令人難以置信，還有鴨舌、天梯、脆腸、腱子肉、豬大堂與菊花肉等。

不知道要怎麼形容丹瓦樓的品項嗎，這裡「應該」都點的到最合適吧。

特色04：超強熟食隱身加熱滷味，錯過可惜

理智派在看評論的時候，超多則都提到他們家的熟食，雞翅與炸脆肉。要理智派推薦的話，推薦你兩個都點XD。雞翅和炸脆肉雖然都是炸物，調味大相逕庭。雞翅一口咬下酥脆之餘，裡面的肉汁多且雞肉非常嫩；炸脆肉則是Q彈有勁，調味十足。這兩道好吃到要不是當天太飽，很想直接在外帶回去飯店配酒欸。

【餐點介紹】

只能說理智派在寫丹瓦樓時候，一氣呵成到直接在特色一覽把他們家的口味大多都寫在裡面了。很難得有一家餐廳的特色，都是在餐點上用心到不行(?。這樣說好怪，但還真的是如此。大部分餐廳餐點都是中間水準，靠其他特色做出差異。丹瓦樓大概就是實打實的用餐點味道跟你硬幹XD，很暴力但很有用，至少對理智派來說有用。

好啦都說成這樣了，就再來簡單提幾個令理智派印象深刻的口感吧。

首先先說說熟食吧，熟食一口咬下真的超後悔當下沒有點酒。你完全可以想像如果這樣的味道搭配一口生啤會有多過癮。脆肉有撒上蔥與蒜，搭配起來吃真的爽度點滿。雞翅則是原味椒鹽，看似簡單卻毫不馬虎的口感。

再來說一下他們家的滷味吧，他們家的滷味可以用茶裏王的名言，「喝了會回甘」來形容。不是叫你喝他們滷汁，而是吃了滷味會回甘的那種。回甘的甜很像是醬汁本身的甜，清爽不膩的那種，不會讓你身體不舒服。很多人會說他們家的滷味味道不夠重，理智派完全不同意，因為化學調味的重口味不是真正應該有的滷味味道，不要拿吃習慣的東西來跟這個比…，根本懶覺比雞腿XD。

最後說一下它們家的飲料，理智派點了一杯純茶和一杯新品「鐵觀音仙草凍奶」。純茶的茶香十足，尾韻不苦澀，喝完身體非常舒服。看來單瓦樓除了餐點用心之外，飲料選擇也是非常重本。而鐵觀音調製的奶茶就真的讓理智派經艷了。第一口瞬間感受的到鐵觀音茶味與奶味真心完美，十足的茶香搭配淡淡的奶香，真心印象深刻，奶凍QQ的口感讓層次感更上一層樓。整體喝起來甜度感覺有精心設計過，不是台南人的甜，而是理智派可以接受的微糖，有點好喝。

真心話時間，在寫這篇之前理智派掙扎了好久。店家生意本就不錯，如果因為開箱介紹立刻火起來，以後就吃不到是不是會暈倒XD。但基於當美食旅遊部落客的初衷，是分享自己喜愛的東西原則，還是把自己的口袋名單拿出來分享了XD。

P.S. 不要再問我口袋名單了XD，我是打算慢慢存，慢慢寫XD。畢竟如果每家都爆紅，理智派怎麼辦QQ。

【店家資訊】

名稱：丹瓦樓 – 東北老滷 滷味專賣

時間：周一至周日17:00-02:00

電話：06-2220707

地點：704台南市北區海安路三段51號

【菜單一覽】