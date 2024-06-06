一起進入夜晚的魔法森林，來尋找魔幻蘑菇吧～桃園最新蘆竹炫YA農遊季將大古山點亮了，今年以夏日繽紛派對為主題，夜晚點燈後絢麗奪目，配合音樂燈光變幻多端，讓人彷佛進入一個AI的魔法世界，有蝴蝶翩翩飛舞、還有魔力駿馬、老鷹翱翔、魔幻光樹、靈動光塔等都每個場景都超美超好拍的，至高點還有"框起大古"藝術造景，可以和心愛的人坐在裡面一起看夜景，超浪漫的，白天則可以在大古山周邊餐廳喝咖啡、看飛機，展期長達至2024/7/28，喜歡的朋友可以把握時間前往，成為桃園夜晚約會最佳去處～

至高點為大古山觀景台，可以居高臨下欣賞桃園巿區美景，旁邊有會發亮的紅色巨大魔菇，超吸睛的～

大古山必拍場景：框起大古，可以和心愛的人坐在裡面一起看夜景，超浪漫的～影片分享

夜晚點燈後進入一個超現實的綺麗之旅，最昅睛的就是走到頂端的魔力駿馬，彷佛來到魔法世界城堡。

從入口到觀景台約5分鐘，遊走在森林間享受芬多精負離子，超紓壓的，這條無障礙步道對於行動不便、輪椅、娃娃車都能行走，適合全家大小健行。

蘆竹炫YA農遊季將整條步道用燈飾浪漫點綴，星光閃閃，成為夜晚最美的風景。

大古山必拍場景：彩蝶起舞

2024年蘆竹炫YA農遊季：展期：2024/6/1-7/28，點燈時間：18:00~22:00，影片分享

大古山必拍場景：靈動光塔

大古山必拍場景：蘑菇蘑菇，小朋友超愛的，讓我想起最近超夯的兒歌"蘑菇濃湯"，"蘑菇蘑菇，躲在市場的角落"，超應景的。

大古山必拍場景：魔力駿馬

大古山必拍場景：老鷹翱翔

大古山必拍場景：魔幻光樹

大古山洗手間也煥然一新。

大古山上有151高地、天空之籟、古山星辰、星海之戀等可以休憩用餐。

星海之戀璀璨星光～

走路不用2分鐘就可以到大古山步道，為大古山最佳的休憩餐廳。

這裡的視野極好，白天可以看風景、看飛機，天氣好還可以看到海，夜晚還可以看夜景，度過浪漫的星光夜晚。

星海之戀咖啡館：桃園市蘆竹區大古路228號；營業時間：15:00-02:00

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