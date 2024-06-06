來基隆就是要慢活，來正濱漁港緩漫小旅行吧～發現一間可以看海的緩漫小島，就位在正濱漁港旁海景第一排，擁有大片的玻璃窗，可以欣賞台版威尼斯無敵海景，另一面還可以看阿根納造船廠，CP值超高，到處都是網美打卡點，拜訪基隆最新打卡點-熱狗堡公車站，可以一邊看海一邊喝咖啡、吃冰，享受超Chill悠閒時光。

這是窗外看出去的美景，可以將整個正濱漁港彩虹屋盡收眼底。影片分享

2024基隆最新打卡點：熱狗堡公車站

這裡的座位相當舒適，可以待在冷氣房裡一邊賞景一邊吃美食，超愜意的～

台版威尼斯之稱正濱漁港是基隆最夯的熱門景點。

緩漫小島就位基隆正濱漁港彩色屋旁，擁有大片的落地窗，可欣賞台版威尼斯無敵海景，價格親民，不收服務費，有手工咖啡、各式飲品、精緻甜點、冰品、蛋糕等多樣化供選擇，可以一邊喝咖啡，一邊欣賞著海景，享受午後悠閒時光。

緩漫小島，店如其名，店內給人一種緩慢超Chill的感覺。

正門在後面，進來就是二樓餐廳。

緩漫小島slow island：正濱漁港旁海景第一排

到處都可以感受到闆娘的精心設計和巧思佈置。

座位乾淨舒適，超美的用餐環境，另一面窗景正對著阿根納造船廠。

一杯冰咖啡＋一碗芒果雪花冰，搭配著窗外的景色，享受生活中的小確幸。

炎炎夏日好想來碗清冰消暑一下，來碗冰涼涼的剉冰，真是人生一大享受～

芒果雪花冰150元，新鮮芒果搭配軟綿綿的雪花冰，尤其裡面還有像珍珠般的椰果，超好吃的～

冰咖啡90元，順口好喝，重點是美景無價～

二樓出入門口，可直接通往阿根納遺址。一樓有米魯廚房泰式料理供選擇。

走一趟正濱漁港可同時欣賞藝術作品還可品嚐當地美食。

基隆最新打卡點：正濱漁港熱狗公車亭，夜晚還會點燈，相當特別～

地點就在正濱漁港觀景台旁，原是和平橋頭老舊站牌，經全新改造成熱狗堡公車站。

緩漫小島slow island：基隆市中正區正濱路102號；營業時間：12：00-18:00（周一二公休）

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