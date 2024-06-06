喜歡吃酸菜魚的朋友們，糖糖今天推薦給大家的這間贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜你一定要筆記！在地人才知道的隱藏版美食，網評超高，不只口味道地，用料也非常實在，除了個人套餐，也有大份量餐點，非常適合多人來聚餐呢

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜位置

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜位在台中東區建成路靠近東光路，距離樂成宮不遠，紅色扛棒相當顯眼，去年10月開幕至今一直深受在地人的喜愛，擁有好口碑也吸引了不少外地客前來用餐

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜環境

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜的用餐空間不算大，環境乾淨，燈光明亮，沒有過多華麗裝潢，比較居家風，讓人有賓至如歸的感覺

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜菜單

贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜除了招牌酸菜魚、水煮魚、番茄魚、麻辣紙包魚，還有豬、雞料理，各式各樣的飯食、麵食、水餃及螺螄粉，餐點都相當有特色

香脆手撕雞 半隻 300元

身為芋頭控的糖糖大推贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜這道香脆手撕雞，採用當天新鮮採買的生鮮雞肉，先用雞骨與大骨熬製而成的高湯下去煮雞，接著急速冷凍再手工撕肉，再撒上花生、白芝麻下去涼拌，最後加入大量手工現刨的炸芋頭絲

入口除了吃到雞肉的鮮嫩，還多了炸芋頭絲及花生的爽脆口感，層次相當豐富，糖糖吃了第一口就愛上

蒜泥白肉 100元

這裡的蒜泥白肉一盤100元還挺大盤的，採用軟嫩的豬五花，淋上醬油膏及蒜泥，再撒上大量蔥花，簡單美味，是道非常下飯的料理呢

酸辣土豆絲 160元

糖糖最愛的酸辣土豆絲，在贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜也吃的到，採用整顆馬鈴薯手工切成絲狀，而不是用刨刀，拌入特製酸辣醬，口感爽脆鮮甜，辣度約小辣至中辣，會讓人越吃越涮嘴

海南雞飯 160元

來到贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜除了可以吃到酸菜魚，還可以吃到海南雞飯，海南雞飯是使用泰國香米，加入薑黃及雞汁下去煮，米飯煮的相當透徹，口感粒粒分明，香氣更加迷人，旁邊還搭配現炒青江菜及荷包蛋

海南雞飯裡頭的雞肉是採用當天現殺的雞腿肉，肉質相當軟嫩，吃起來沒有腥味，單吃美味，沾醬更讚

韭黃水餃 70元

榮獲大家好評的韭黃水餃，有別於一般的韭菜水餃，水餃個頭不小，一份有十顆，裡頭採用溫體豬肉搭配韭黃，外皮非常Q彈，內餡更是飽滿鮮美

夏威夷炒飯 100元

小朋友們非常喜愛的夏威夷炒飯，炒飯口感粒粒分明，吃起來不會太油或太鹹，裡頭配料有火腿、蝦仁、鳳梨及肉鬆，屬於比較偏清爽口味的炒飯

麻辣肥腸雞 500元

這道麻辣肥腸雞，如果本身不太吃辣的朋友要做好心理準備，因為吃了可能會噴火！這辣度對糖糖來說應該有中辣以上了，雖然很辣但很好吃，裡頭的雞肉是採用溫體雞，將雞肉剁成塊狀後加入辛香料下去燉煮40分鐘，搭配肥腸及馬鈴薯，不僅燉煮入味，肉質也相當軟嫩，裡頭的肥腸也好好吃，口感Q軟無腥味

酸菜魚 套餐 290元

自己一個人來也能吃到厲害的酸菜魚，贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜的套餐是個人份量，湯底採用魚骨頭及20多種香料及酸菜下去熬製而成的高湯，搭配當天新鮮現殺鱸魚，魚肉經過手工挑刺，不過吃的時候還是要稍微注意一下

裡頭的鱸魚肉質細緻鮮嫩，吸附著酸菜高湯的精華，裡頭配料也相當豐富，有豆皮、百頁豆腐、豆芽菜、黑木耳、白精靈等，一般都是小辣，辣度皆可調整

水煮魚 小 590元

如果是兩到三人，可以點小份一起分食，裡頭採用一整隻新鮮現殺鱸魚，一樣經過手工挑刺，這次湯頭多了乾辣椒、二荊條、花椒及大紅袍下去熬煮，辣度更加提升，香氣更迷人，糖糖點的是小辣，辣度不會太過強烈，平時不辣吃辣的朋友也可以接受

番茄魚 小 590元

如果不吃辣的朋友，推薦贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜的番茄魚，小朋友及長輩也可以享用，採用高湯及新鮮蕃茄下去熬煮，湯頭喝的到番茄的清甜，裡頭的鱸魚肉質一樣很嫩很新鮮，配料也相當豐富

麻辣紙包魚 500元

這道麻辣紙包魚也很厲害，有別於剛剛的酸菜魚、水煮魚及番茄魚，上桌時是一整隻完整的新鮮鱸魚，配料一樣有百頁豆腐、豆皮、馬鈴薯、黑木耳、豆芽菜及白精靈，搭配辛香料下去悶煮，香氣十足，肉質真的是嫩到不行，這道麻辣紙包魚糖糖也超推

螺螄粉 150元

愛吃螺螄粉的朋友，在贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜也吃得到，一上桌就能聞到螺螄粉的獨特香氣，裡頭配料有黑木耳、叉燒、花生、筍絲、豆皮、炸蛋、酸豆角及螺螄粉，其中最特別的就是裡頭的叉燒肉，一般都是用肉片，這裡的叉燒肉有先醃過再煎，肉質紮實不乾柴

螺螄粉相當Q彈，吸附著濃郁湯頭，讓人吮指回味

這間贏到鮮水煮魚螺螄粉海南美食私房菜外觀看起來雖然不起眼，料理可是讓大家驚豔不已，招牌酸菜魚、水煮魚、麻辣紙包魚、海南雞飯及特色料理都超推，不管是一人來用餐，還是多人聚餐都相當適合，難怪在地人會推到爆不是沒有原因的，道地又有特色的隱藏版美食，推薦給大家～