彰化溪湖新開一間主打平價宵夜美食「點藝點」，地址就在溪湖福安宮旁邊，從16:30開到凌晨00:00都能吃，雖然 點藝點 開幕三個多月，卻累積了不少熟客，幾乎是夜貓族呷好逗相報！其中最歡迎爆乳系列芋泥三明治，它的芋泥餡有夠驚人，料多到整個快炸開了，重點一份80元超佛心～還有炒泡麵給得量也不手軟，吃完飽到天花板，快呼叫好友一起吃宵夜囉！

超級好找，從員鹿路三段開車前往西環路，就會看見當地最有名的「溪湖福安宮」地標，信善街則是廟前右側那條路，也就是「 點藝點 」的實際地址「溪湖鎮信善街2號」，這裡不難停車，可以前往廟後方停車場，或是店前臨停一台車，基本上停車十分便利，若擔心外帶等太久，建議可以Line提前預訂再取餐，可以節省等候時間。

今年新開宵夜場，從下午16:30開始營業，甚至為夜貓族開到凌晨00:00，不管是晚下班或是夜深肚子餓，想吃宵夜來這裡就對了！

雙腳一踏進店內，兩面大片窗戶設計與木質色系相互交疊堆砌出來頗有質感，因此使整個空間感舒適又不擁擠，此外店內有冷氣開放，炎熱夏天來用餐超加分。

無收服務費，餐具、番茄醬、醬油、蒜蓉醬、胡椒採自助式取用。

吃完後餐具需自行回收。

溪湖只要過了晚上8點，只剩沒幾間店可買，就連溪湖在地青年的老闆，常常想找宵夜吃也覺得困擾，因此決定開一間營業至晚間00:00宵夜食堂，讓大家呷飽卡好睏，現在可以不用擔心晚上肚子餓沒東西吃，有了「溪湖 點藝點 」完全造福夜貓子。

芋泥三明治+起司

就是這個！爆乳吐司系列的芋泥三明治前陣子在抖音爆紅，尤其是三明治抹上爆量芋泥餡，店員完全沒有想停的意思，芋泥的量給得霸氣不手軟，感覺芋泥餡厚到快炸出來，簡直是浮誇經典代表作。

不僅芋泥餡份量多到浮誇，加購15元起司也超有誠意，你看這層蛋液撒上滿滿雙色起司，就知道老闆不怕你吃。

有沒有～Na編沒再臭彈，J個芋泥餡完全是爆量等級，拿在手上厚到無法掌握，接著不顧形象大咬一口，芋泥清香襲擊口腔，那股綿密細緻口感滿到會怕(笑)，幸好有加雙色起司蛋，濃郁鹹香又有牽絲感，讓芋泥不會吃到膩，想嘗試芋泥飽到天靈蓋，這道芋泥三明治絕對必點。

皮蛋肉鬆蛋餅+起司

晚上也吃得到的蛋餅，更棒是口味超過20種，多到每一款都想吃，最後決定先來份皮蛋肉鬆蛋餅+起司甲看麥。從剖面可以看見皮蛋給得不手軟，口感紮實又飽滿，嗯～就是喜歡皮蛋味，不僅皮蛋獨特，尬上滿滿肉鬆與起司、蛋也很合拍，餅皮微酥，內餡鹹香滋味，讓人一塊接著一塊停不下來。

小肉豆淋蛋

你以為他是雞蛋仔嗎? 確實外觀有那麼像(笑)，仔細一看原來是將打散蛋液加入滿滿小肉豆製作，據說是台南吃法，它的蛋皮厚度剛好，一口咬下小肉豆肉香與蛋香融合，小肉豆的扎實感，蛋的柔嫩滋味，吃起來味道夠又不油膩，若平常習慣重口味，可沾番茄醬吃更涮嘴。

起司牛奶鍋燒(日式細烏龍麵)

鍋燒意麵是國民小吃，除了有原味、牛奶鍋燒、泡菜鍋燒、起司牛奶鍋燒、麻奶鍋燒等多種口味可選，此外連麵條品項也豐富，像是日式細烏龍麵、蒸煮麵、冬粉、雞絲、意麵通通有。這次點了起司牛奶鍋燒，加價10元升等日式細烏龍麵，它的份量比我想像中還要多，裡頭有青菜、蛋、肉片、蛤仔、火鍋料..等，吃起來蠻爽的，至於烏龍麵吸收滿滿起司牛奶湯汁，口感Ｑ彈又不會太爛，只不過吃完您會覺得滿嘴濃到不行的雙倍起司與牛奶風味，只能說喜愛起司牛奶會喜歡。

蔥爆沙茶炒泡麵

宵夜有炒泡麵真的會受不了，尤其是 點藝點 口味多達13種，品項多樣化又不用擔心會吃膩。這次點的蔥爆沙茶炒泡麵，不僅有半熟蛋、火腿，給蔥給的很阿莎力，就連炒泡麵也是超大一份，不會覺得吃幾口就沒了，而且泡麵炒得入味又好吃，麵條軟硬度掌控剛剛好，再加上沙茶醬汁濃郁鹹香，好吃到掃盤，重點它的份量讓人飽到天靈蓋。

椒麻雞漢堡+蛋、起司

還有店長推薦必點的椒麻雞漢堡+蛋、起司，必須說點藝點是使用一整隻椒麻雞，份量也沒在客氣，吃起來帶點辣又溫和不刺激充次嘴裡，肉質嫩而不柴，繼續咬第二口爽脆生菜，夾著鹹香柔嫩的起司蛋，多種層次風味讓人一吃上癮，口味獨特推薦給大家。

紅茶、無糖豆漿

飲品則是選擇700CC紅茶和無糖豆漿，喝起來口味很不錯。

整體心得：現在多了「點藝點」宵夜新選擇，再也不怕超過20:00後肚子餓沒東西吃，而且在這裡品項超級多，像是漢堡、蛋餅、炒泡麵、吐司、鍋燒意麵通通有，即便吃一個月也不用擔心會吃膩，而我們這次點的芋泥吐司、炒泡麵它的份量真的有嚇到，不僅料多實在，口味也好吃，CP值頗高的，現在還在煩惱晚上哪兒吃，快把點藝點收藏起來吧！

地址：彰化縣溪湖鎮溪湖鎮信善街2號(福安宮旁)

營業時間：16:30~00:00

電話：04-885 3240

粉絲團：點藝點

消費方式：現金、linepay、街口支付