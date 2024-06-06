南崁火鍋推薦吃哪家?這家《大明星頂流涮涮鍋》才開幕試營運沒多久的桃園火鍋店，樹小編搜尋桃園火鍋dcard上面看到有鄉民分享，《大明星頂流涮涮鍋》主打單點式火鍋，有活龍蝦、日本A5和牛、活鮑魚等海陸食材，用餐環境奢華氣派佔地250坪，有16人、20人、26人包廂，會有專人服務，根本就是台北私人招待所餐廳，《大明星頂流涮涮鍋》都是媒體界老闆開店，所以三不五時會有明星出沒，以及會舉辦明星見面會等活動，來跟大家開箱有點神祕的大明星頂流涮涮鍋。

原文出處食記：大明星頂流涮涮鍋 》桃園火鍋推薦，活龍蝦日本A5和牛活鮑魚南崁美食

大明星頂流涮涮鍋在哪裡

大明星頂流涮涮鍋交通怎麼去?桃園新開火鍋店《大明星頂流涮涮鍋》就在南崁路商業大樓的3樓，鄰近台茂購物中心也不遠，google導航設定南崁錢櫃，在南崁商業大樓地下室有收費停車場，如果客滿可以停到附近的公一停車場，或旁邊的佳瑪進口精品生活館的地下收費停車場。

大明星頂流涮涮鍋店家資訊

大明星頂流涮涮鍋

地址：桃園市蘆竹區南崁路265號3樓

電話：03 311-5999

營業時間：11:30-14:30、17:00-21:00

線上訂位：大明星頂流涮涮鍋

FB：大明星頂流涮涮鍋

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桃園火鍋懶人包攻略

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大明星頂流涮涮鍋營業時間

嗨大明星頂流涮涮鍋營業時間分成中午11:30-14:30，以及晚上17:00-21:00，這兩個時段，話說樹小編以前有來過這裡的錢櫃唱歌，唱完都會跑去吃南崁香雞排蚵仔煎花枝羹，沒想到這裡還有餐廳，這下K歌完只要來吃火鍋就方便。

大明星頂流涮涮鍋用餐環境

走進《大明星頂流涮涮鍋》用餐環境，在門口完全看不出來裡面的空間那麼大，大明星頂流涮涮鍋光是佔地就250坪，座位共有116席，裝潢氣派又時尚。

大明星頂流涮涮鍋包廂空間

《大明星頂流涮涮鍋》 用餐空間也有隱密較高的包廂，分別可以容納16人、20人、26人，像是親朋好友聚會，公司春酒尾牙包場等等都很適合。

大明星頂流涮涮鍋高級衛浴用品

樹小編後來去《大明星頂流涮涮鍋》的洗手間，想說用餐前洗個手，沒想到廁所有夠大間，根本就是五星級廁所，然後洗手台上面放著BVLGARI洗手乳和身體乳、DIOR香皂以及香氛噴霧，讓你吃完火鍋還能香香，不用擔心火鍋味，香噴噴的洗手間還擺放著Miss Paula香氛擴香瓶、2s Candle香薰蠟燭。

大明星頂流涮涮鍋菜單

大明星頂流涮涮鍋菜單頁面有點多，大家有興趣可以點大明星頂流涮涮鍋菜單連結，大明星頂流涮涮鍋菜單內容有單點以及套餐，有大明星套餐組合以及單人套餐，單點選項、飲料、酒品等等，建議來到這裡可以選擇套餐，有肉品、海鮮、蔬食3選1，每人低消500元，開瓶費500元，另收10%服務費。

選擇好餐點，會有開胃小品，大明星頂流涮涮鍋準備3道開胃小品，有北港日香珍的花生以及蠶豆，以及爽香開胃的百香醃大根，搭配熱茶香片坐等火鍋上桌。

人蔘熬雞精

這一小杯是人蔘熬雞精，店家老母雞加入人蔘以及多種藥材，自製熬煮3天3夜人蔘雞精，喝起來沒有腥味，也沒有濃厚中藥味還挺順口，感覺吃火鍋前先來補一下元氣。

《大明星頂流涮涮鍋》也有像是啤酒、紅酒、白酒、威士忌等等酒類，這天選擇的白酒不會苦澀帶點微酸度很耐喝，喝酒不開車，未成年請勿飲酒。

前菜沙拉

套餐前菜沙拉有洋漬鮑魚沙拉以及日曜鮭魚卵豆腐，剛好跟朋友一人點一樣，我吃的是洋漬鮑魚沙拉，洋漬鮑魚很入味，咬起來彈嫩多汁，生菜搭配的是胡麻醬，推薦可以點。

火鍋沾醬

火鍋沾醬上桌，大明星名廚三格沾醬有星星麻醬、鮮榨青檸醬、明星夢幻沙茶醬，星星麻醬帶有芝麻香氣，很適合沾肉品，鮮榨青檸醬就是日式淡醬油加入金桔、檸檬，我個人喜歡這個沾醬，不論是沾肉或海鮮都不錯，沙茶醬則是店家特製沙茶醬，喜歡沙茶味的朋友可以試試，沾醬料都會提供蔥花、辣椒、玫瑰鹽，我則是把鮮榨青檸醬加辣椒。

迎賓松露干貝

迎賓松露干貝，擺盤上面有松露醬以及黃芥末，然後主角就是煎到略帶焦香的干貝，我只有搭配松露醬就不錯吃了。

日光花園盛合

日光花園盛合，菜盤端上桌看起來有先擺飾過，菜盤裡面都是當季新鮮蔬菜，話說我以前都不太愛吃菜盤，都是直接攻主餐，後來真的要均勻一下，菜盤就很重要，一開始我都會先煮菜盤，讓湯頭帶點蔬菜自然甜味。

巨星鮭魚卵越光飯

巨星鮭魚卵越光飯使用日本越光米，上面還有北海道鮭魚卵，搭配白飯入口會有滿滿鮮味。

星曜讚岐烏龍麵

星曜讚岐烏龍麵，加入店家特製明星夢幻沙茶醬，烏龍麵入口Q彈整體調味鹹香涮嘴。

蟲草滋潤湯

火鍋湯底我選擇蟲草滋潤湯，現在聽到有中藥我都會先選擇中藥，火鍋裡面的蟲草也不便宜，湯頭喝起來爽口幾乎沒有中藥味。

來到《大明星頂流涮涮鍋》一定要點海鮮，他們家主打漁港新鮮直送現流海鮮，這在桃園比較少見，主餐食材上桌會秀菜，可以看到活跳跳的海鮮，就連牛肉都美到像山水畫。

龍蝦整個生龍活虎活跳跳，就連鮑魚也是充滿活力，足以證明食材新鮮度沒話說，然後原塊牛肉食材，放在盤子上面陳列，感覺就像藝術品般有美感。

A5日本和牛肋眼

A5日本和牛肋眼光是色澤上就很迷人，下鍋千萬不要涮太久，只要輕涮個3到5秒，A5日本和牛肋眼入口滑嫩多汁，會在口中散發出脂香不油膩有夠享受。

M9澳洲和牛沙朗

另外這個部位則是M9澳洲和牛沙朗，外觀嫩紅色澤均勻佈滿油花，相較於A5日本和牛肋眼的豐潤脂香，M9澳洲和牛沙朗則是口感更加扎實，入口鮮嫩香甜。

亮晶晶膠原蛋白醋飲

吃完肉品可以來杯亮晶晶膠原蛋白醋飲，轉換一下口中的滋味，還可以無限續杯，喝起來帶點微微酸度順口不會太過甜膩。

大師手工滑

我喜歡的大師手工滑，手工製作花枝滑以及蝦仁滑，可以直接掛在鍋邊，入口可以吃到脆彈花枝塊很實在，就連蝦仁也很飽滿入口滿滿鮮味。

日本空運大生蠔

單點日本空運大生蠔，跟手掌一樣大的肥美生蠔，只要淋上少許的檸檬汁，入口就能感受到生蠔滑嫩，帶點牛奶鮮甜海味超讚的。

頂流海鮮大賞

喜歡吃海鮮的朋友一定不要錯過這裡的海鮮，頂流海鮮大賞精選新鮮當季海鮮，端上桌整個充滿氣勢，有草蝦、明蝦、生食級干貝、鮭魚菲力、大扇貝、東石鮮蚵、蛤蜊、澎湖小卷、花枝、石斑、活鮑魚等等，拍照時活鮑還會不停扭動。

整盤海鮮盤讓喜歡吃海鮮的樹小編嗨翻了，對於我而言這個才是嗨大明星，鮮蝦超大隻入口鮮脆，小卷爽口鮮甜，蚵仔飽滿大顆入口超過癮，鮭魚菲力肉質細嫩好吃，整體海鮮新鮮程度沒話說，下鍋煮後湯頭也呈現出滿滿海味精華。

活龍蝦套餐

秀菜新鮮活龍蝦現在上桌，活龍蝦套餐也是誠意滿滿，除了有整隻活跳跳的活龍蝦之外，另外也有鮮蚵、鮑魚、蛤蜊、生食級干貝等等，龍蝦下鍋煮記得也不要煮太久，只要轉紅沒多久就可以吃。

活龍蝦新鮮度無可挑剔，只要輕鬆一轉就可以讓龍蝦肉跟蝦殼分開，蝦肉吃起來彈嫩，入口整個幸福感提升，有夠好吃的啦，另外龍蝦殼不太好剝殼，這裡還有提供剝殼的服務。

人蔘雞湯海鮮雜炊粥

人蔘雞湯海鮮雜炊粥，只要點活龍蝦套餐，就會附贈人蔘雞湯海鮮雜炊粥，九宮格裡面會有龍蝦膏、活鮑魚切片、鮮蚵、蛤蜊、越光米、蔥花、海苔絲、雞蛋、豆棗等等，店家不是用煮過火鍋湯底來煮粥，而是使用人蔘雞湯底，然後用龍蝦頭來熬煮，再依序加入配料。

煮好的人蔘雞湯海鮮雜炊粥，說真的光看這些食材來熬煮，不可能不好吃，吃起來整個超暖胃，就算已經很有飽足感，再來碗雜炊粥簡直就是完美。

棉花糖紫米紅豆&杏桃杏仁露豆腐

最後甜點有棉花糖紫米紅豆以及杏桃杏仁露豆腐，兩樣我個人都很喜歡，紫米紅豆吃了暖胃，杏桃杏仁露豆腐淡雅杏仁香，口感滑順好吃。

最後還有圓滿季節水果，當季水果拼盤，《大明星頂流涮涮鍋》主打現流活海鮮以及頂級肉品食材，用餐環境寬敞舒適，來吃搞不好還會遇到藝人出沒，推薦給大家可以來吃看看。