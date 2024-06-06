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﹝新北市板橋﹞環南米苔目　米苔目30！滷肉飯20！燙青菜20！肉盤30！總統都說好吃且很棒的在地人氣小吃店　／板橋必吃銅板小吃／月光族必訪／板橋國光路美食

2024-06-06 17:31:00 阿發的簡單幸福 人氣：101
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窩客好文

阿發的簡單幸福

發表篇數：948篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

環南米苔目
place新北市板橋區國光路189-3號
作者本次評價：
4.20
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
5.00
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環南米苔目-all.jpg
物價漲不停的年代，你覺得晚餐的預算若只有100元，在大城市裡的麵攤小吃店中，能吃到什麼?!
如果我跟你說，我100元能吃到：米苔目（或滷肉飯+滷蛋）＋貢丸湯＋燙青菜＋肉盤。而且其份量，對一般食量者也夠外，口感相較不少的麵店小吃攤，也顯得頗佳，你信不信?!會不會心動?!
十多年前，阿發某次接老婆下班後，行經國光路上就發現這樣的一家店。「環南米苔目」這鐵皮屋不起眼的外觀，用餐環境也有點簡陋，但到了晚餐時間，店內總是坐滿著用餐，和排著長長的外帶人潮。
記得當時我們第一次造訪它時，一進到屋內就看到牆上斗大幾個字『純天然口味，不加味精』，再看到各類麵食和魯肉飯只要20元（現在麵食有漲，但也才賣30元），心想在大台北地區還能賣這麼便宜，光看到這誘人的吸引力，就二話不說地坐下來試看看～
吃完後我心想，原來銅板價也能把晚餐吃的美味又豐富，因此曾有一段時間，特別是在靠近月底時，它就往往成為我和老婆，下班後晚餐地點的絕佳選擇…
不過後來因腦麻的兒子上國小高年級，每日傍晚我要開始教他功課，就鮮少接老婆下班了。我和老婆大概已有7年沒造訪過它。上週忽然想起它，就和老婆，一起帶著兒子來回味囉～
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環南米苔目01-店外觀.jpg
店外觀
鐵皮屋的外觀，
上面有著大大的「環南米苔目」字樣。
每到用餐時段，
可是相當有人氣。

環南米苔目02-店環境.jpg
店環境
冷氣開放，
非凡電視台推薦...
店環境雖有點簡陋，
但算是寬敞。
另在炎炎夏日，
用餐地點有沒有冷氣，
也常是怕熱的我，
重要的考量之一。

環南米苔目03-純天然口味不加味精.jpg
斗大幾個字『純天然口味，不加味精』

環南米苔目04-蔡總統造訪.jpg
我們有好幾年沒來了，
沒想到蔡總統，
前些年也曾來這造訪過，
還寫下了「好吃、很棒」的字樣~

環南米苔目05-內用排隊點餐.jpg
內用排隊點餐

環南米苔目07-20元起的銅板價.jpg
20元起的銅板價
餐點價格為：
米苔目、麵，小30、大40
魯肉飯，小20元、大30
燙青菜，小30、大40
小菜類（肝𦟪、三層肉...），小30、大50
湯品20~30
在大台北地區，
還有這種便宜的價位，
是不是很吃驚呢？

環南米苔目06-外帶單.jpg
外帶單
外帶的客人則是填單子，
交給服務人員後，
在一旁等候。

環南米苔目08-逐一點餐.jpg
逐一點餐
內用採半自助點取餐，
料理台前的每位服務人員，
負責處理的東西不同。
客人直接在料理台前，
拿著拖盤逐步點過去。

環南米苔目09-在地人氣銅板小吃上桌.jpg
在地人氣銅板小吃上桌
銅板美食上桌，
猜猜共多少錢?!
乾米苔目()30元＋乾麵()30元＋魯肉飯()20元＋湯青菜()20元＋米苔目()40元＋肝𦟪()30元＋米血糕()30元＋燙豆腐皮()30元＋滷蛋(2) 20=250
餐點是不是很便宜，
又豐富！

環南米苔目10-乾油麵小滷蛋.jpg
乾油麵（小）＋滷蛋
加了黑金的滷肉臊和不少的爆香蝦米，
外觀和香氣就很受阿發的喜愛。

環南米苔目11-乾油麵特寫.jpg
乾油麵，特寫
除價格便宜外，
口感也比一般的路邊攤還優。

環南米苔目12-米血糕小.jpg
米血糕（小）30
份量比坊間一般店家還多

環南米苔目13-燙青菜小份20元.jpg
燙青菜（小）20
還有哪裡吃的到20元的燙青菜？
重點還是看起來乾淨，
且不難吃。

環南米苔目14-肝𦟪.jpg
肝𦟪（小）30
便宜好吃～

環南米苔目15-小菜淋蒜泥醬.jpg
小菜淋蒜泥醬

環南米苔目16-滷肉飯滷蛋.jpg
滷肉飯＋滷蛋

環南米苔目17-滷肉飯特寫.jpg
滷肉飯，特寫
滿滿的肉燥～
外觀油亮脂香十足，
口感則是帶點古早味。

環南米苔目18-滷蛋剖面.jpg
滷蛋，剖面

環南米苔目19-燙豆腐皮.jpg
燙豆腐皮
印象中多年前，
沒這品項，
就點來試試。
小份30元，
份量不少！

環南米苔目20-燙豆腐皮特寫.jpg
燙豆腐皮，特寫
很嫩口，
好吃～

環南米苔目21-乾米苔目.jpg
乾米苔目
加了黑金的滷肉臊和不少的爆香蝦米，
口感滑順Q彈，
充滿油鹹香的芳郁。

環南米苔目22-湯米苔目.jpg
湯米苔目

環南米苔目23-湯米苔目-特寫.jpg
湯米苔目，特寫
這米苔目是屬於比較粗比較大條的類型，
口感Q又紮實。
湯頭不像一般用的是肉燥調味，
用簡單的高湯加入蝦米、油蔥，加上不加味精，
讓湯頭更顯甘甜順口，
喝完也不易產生極渴之感。

十多年前，
因為接老婆下班的動線關係，
還蠻常光顧這家「環南米苔目」。
後來因，
腦麻的兒子上國小高年級，
每日傍晚我要開始教他功課，
就鮮少接老婆下班了。
好多年沒造訪這，
餐點小菜的品項變少，
像是我們之前很愛的骨肉、豆腐...等，
就沒賣了。
店家說，
是因為店員越來越難找，
加上人事與食材成本越來越高，
很難用同樣的價格販售，
只好縮減一些品項。
少部分的品項雖漲了十元，
但這幾年來，
其他坊間大部分店家，
都不知已漲了幾輪，
這的價位還是很便宜，
相當佛心，
且連總統都說好吃！很棒！
在這萬物一直漲的年代，
「環南米苔目」還能幫客人們Hold住荷包，
真是小資族與月光族，
必訪的好店家~

【營業時間】11002000；週一＆週四店休
【地　　址】新北市板橋區國光路1893

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文章標籤
環南米苔目 米苔目 乾麵 油麵 魯肉飯 月光族必訪 板橋必吃銅板小吃 板橋國光路美食 板橋銅板美食
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