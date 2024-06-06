

物價漲不停的年代，你覺得晚餐的預算若只有100元，在大城市裡的麵攤小吃店中，能吃到什麼?!

如果我跟你說，我100元能吃到：米苔目（或滷肉飯+滷蛋）＋貢丸湯＋燙青菜＋肉盤。而且其份量，對一般食量者也夠外，口感相較不少的麵店小吃攤，也顯得頗佳，你信不信?!會不會心動?!

十多年前，阿發某次接老婆下班後，行經國光路上就發現這樣的一家店。「環南米苔目」這鐵皮屋不起眼的外觀，用餐環境也有點簡陋，但到了晚餐時間，店內總是坐滿著用餐，和排著長長的外帶人潮。

記得當時我們第一次造訪它時，一進到屋內就看到牆上斗大幾個字『純天然口味，不加味精』，再看到各類麵食和魯肉飯只要20元（現在麵食有漲，但也才賣30元），心想在大台北地區還能賣這麼便宜，光看到這誘人的吸引力，就二話不說地坐下來試看看～

吃完後我心想，原來銅板價也能把晚餐吃的美味又豐富，因此曾有一段時間，特別是在靠近月底時，它就往往成為我和老婆，下班後晚餐地點的絕佳選擇…

不過，後來因腦麻的兒子上國小高年級，每日傍晚我要開始教他功課，就鮮少接老婆下班了。我和老婆大概已有7年沒造訪過它。上週忽然想起它，就和老婆，一起帶著兒子來回味囉～

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▲店外觀

鐵皮屋的外觀，

上面有著大大的「環南米苔目」字樣。

每到用餐時段，

可是相當有人氣。







▲店環境

冷氣開放，

非凡電視台推薦...。

店環境雖有點簡陋，

但算是寬敞。

另在炎炎夏日，

用餐地點有沒有冷氣，

也常是怕熱的我，

重要的考量之一。







▲斗大幾個字『純天然口味，不加味精』







▲我們有好幾年沒來了，

沒想到蔡總統，

前些年也曾來這造訪過，

還寫下了「好吃、很棒」的字樣~







▲內用排隊點餐





▲20元起的銅板價

餐點價格為：

米苔目、麵，小30、大40；

魯肉飯，小20元、大30；

燙青菜，小30、大40；

小菜類（肝𦟪、三層肉...），小30、大50；

湯品20~30；

在大台北地區，

還有這種便宜的價位，

是不是很吃驚呢？







▲外帶單

外帶的客人則是填單子，

交給服務人員後，

在一旁等候。







▲逐一點餐

內用採半自助點取餐，

料理台前的每位服務人員，

負責處理的東西不同。

客人直接在料理台前，

拿著拖盤逐步點過去。







▲在地人氣銅板小吃上桌

銅板美食上桌，

猜猜共多少錢?!

乾米苔目(小)30元＋乾麵(小)30元＋魯肉飯(小)20元＋湯青菜(小)20元＋米苔目(大)40元＋肝𦟪(小)30元＋米血糕(小)30元＋燙豆腐皮(小)30元＋滷蛋(2個) 20元=250元

餐點是不是很便宜，

又豐富！







▲乾油麵（小）＋滷蛋

加了黑金的滷肉臊和不少的爆香蝦米，

外觀和香氣就很受阿發的喜愛。





▲乾油麵，特寫

除價格便宜外，

口感也比一般的路邊攤還優。







▲米血糕（小）30元

份量比坊間一般店家還多







▲燙青菜（小）20元

還有哪裡吃的到20元的燙青菜？

重點還是看起來乾淨，

且不難吃。







▲肝𦟪（小）30元

便宜好吃～







▲小菜淋蒜泥醬







▲滷肉飯＋滷蛋







▲滷肉飯，特寫

滿滿的肉燥～

外觀油亮脂香十足，

口感則是帶點古早味。







▲滷蛋，剖面







▲燙豆腐皮

印象中多年前，

沒這品項，

就點來試試。

小份30元，

份量不少！







▲燙豆腐皮，特寫

很嫩口，

好吃～







▲乾米苔目

加了黑金的滷肉臊和不少的爆香蝦米，

口感滑順Q彈，

充滿油鹹香的芳郁。







▲湯米苔目







▲湯米苔目，特寫

這米苔目是屬於比較粗比較大條的類型，

口感Q又紮實。

湯頭不像一般用的是肉燥調味，

用簡單的高湯加入蝦米、油蔥，加上不加味精，

讓湯頭更顯甘甜順口，

喝完也不易產生極渴之感。



十多年前，

因為接老婆下班的動線關係，

還蠻常光顧這家「環南米苔目」。

後來因，

腦麻的兒子上國小高年級，

每日傍晚我要開始教他功課，

就鮮少接老婆下班了。

好多年沒造訪這，

餐點小菜的品項變少，

像是我們之前很愛的骨肉、豆腐...等，

就沒賣了。

店家說，

是因為店員越來越難找，

加上人事與食材成本越來越高，

很難用同樣的價格販售，

只好縮減一些品項。

少部分的品項雖漲了十元，

但這幾年來，

其他坊間大部分店家，

都不知已漲了幾輪，

這的價位還是很便宜，

相當佛心，

且連總統都說好吃！很棒！

在這萬物一直漲的年代，

「環南米苔目」還能幫客人們Hold住荷包，

真是小資族與月光族，

必訪的好店家~



【營業時間】11：00～20：00；週一＆週四店休

【地 址】新北市板橋區國光路189之3號

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