今天要分享的是位於台中精誠路

隱藏在老宅中的高級燒肉店【精誠壹山】

精誠壹山大約在2022年的時候開幕

算是蠻新的一間餐廳

其實之前在2022年的時候就分享過了，回顧請按我

那時候本來是衝著帝王蟹來的

但是因為沒有提前預約所以沒有成功吃到

這次終於!終於!帝王蟹我來了!!!

因為是二訪了~環境介紹這些就省略囉~

一樣的懷舊老宅裝潢~一樣的舒適環境跟友善充電座~

餐點的部分套餐從2980雙人套餐到10張小朋友左右的高級帝王蟹套餐都有(價錢可能會因季節等因數隨時價變動)

也可以依個人喜好升級套餐內容或加點

要多奢華就有多奢華

這次因為(又)是衝著帝王蟹來的

所以松葉蟹腳~帝王蟹腳當然是必不可缺的啦!!!

一樣的浮誇擺盤~裝在這漂亮的燈罩容器裡面就是奢華感十足

套餐升級的日本海膽紅寶石最中餅，以最中餅包裹醋飯及海膽、松葉蟹膏、鮭魚卵等海味

餅皮微酥帶脆，咬下去滿滿的海味在口中釋放~濃郁好吃

這道升級版的海膽滿載，也是奢華感十足，以海苔包裹米飯，飯上鋪了滿滿滿的海膽，再點綴些許金箔

看起來很貴氣，吃起來幸福到快吸不到空氣

蟹腳、大花蝦、干貝、鮭魚等等海鮮看起來新鮮有光澤

在專業代烤服務之下不用動手就有烤的漂漂亮亮還去殼的美味料理入口了

蟹腳當然也是專人烤好幫你去殼

整隻飽滿的蟹肉吃起來甘甜又多汁

肉品當然也是品質一流

吃起來香氣十足又多汁

如果是壽星用餐的話店家會贈送奢華的「海膽小蛋糕」

雙層醋飯之間有一層飛魚卵，上層則鋪了滿滿的海膽及鮭魚卵，並以金箔點綴

集結豐富的鮮美海味，這生日過得挺享受的阿!!!

這次的二訪一樣是吃的二十分滿意~

之後如果有機會再來吃最高級的整隻帝王蟹套餐吧

想要大啖帝王蟹的朋友記得也要提前預約

才不會與帝王蟹失之交臂喔!!!

【精誠壹山｜海鮮燒肉專門】

地址:台中市西區精誠路13號

電話: 04-23296913

營業時間：平日1700-2300，六日1100-1530、1700-2330

官網: FB 、 IG 、預訂網址

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