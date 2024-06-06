南投縣集集鎮，一座結合人文與歷史的古意小鎮，從前因為經濟開發而建造的集集鐵路支線，現今雖已不再使用，卻保留了過去由檜木打造的「集集火車站」以及「明新書院」；綠蔭繁茂的老樟樹覆蓋了鐵道旁的道路延伸出「綠色隧道」。眾多的特色集集景點都圍繞在集集火車站周邊，成為老少咸宜、動靜皆可的觀光景點。

先幫大家整理出推薦的集集旅遊行程，由於周邊景點距離都不遠，只要租一台腳踏車就能輕鬆玩遍，可從以下行程挑選出自己喜歡的項目。

集集一日遊行程＆路線規劃：

集集綠色隧道→十三目仔寮→集元果觀光工廠→集集火車站 小鎮美食行程（八張牛肉麵、蜜蘇花枝、炸香蕉、阿嬤臭豆腐、碧雲製冰城…) 軍史公園→明新書院→特有生物研究保育中心

小編也推薦可以在集集住宿一晚，放慢腳步感受這裏的悠閒慢活，然後隔日可以再從集集火車站前往日式風情的車埕小鎮，來趟懷舊鐵道文化之旅喔。

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集集景點推薦｜集集綠色隧道

綠蔭涼風的樹蔭下享受「前人種樹、後人乘涼」的快感！

位於名間鄉與集集鎮之間的「集集綠色隧道」，總長4.5公里，豎立在自行車道兩旁的是民國二十九年時所種植的樟樹，共計有千餘棵，樹齡約在六、七十年之間，綠蔭繁茂覆蓋了整條道路，因此有了「綠色隧道」之美名。

這些早期辛苦種植的樟樹，如今已枝葉茂盛、夾道成蔭，在早晨騎著單車悠遊隨覽，好不愜意，觀光鐵道伴於路旁，偶爾看到小火車駛過，美麗的景緻吸引許多民眾前來攝影、賞景！

集集綠色隧道 地址：南投縣集集鎮台16甲線綠色隧道(地圖連結) 開放時間：全天開放

集集景點推薦｜十三目仔寮

歷史文化與彩虹元素結合

建於日據時期的「十三目仔窯」，當時是生產紅磚及瓦的磚窯，罕見的舊式目仔窯，有支高聳大煙囪，長度有104公尺、寬度50公尺、高度則9公尺，這座箔窯共十三個目，因此稱為「十三目仔窯」。

在921大地震時毀損，為保留窯藝文化，經過整修後，變成全新七色彩虹的拍照景點，目前也是農特產賣場，窯洞中進駐多間特色店家。窯洞前建有一座彩虹公園、彩虹階梯等，是集集鎮具有懷舊風情又創新的免費觀光景點！

十三目仔寮 地址：南投縣集集鎮山腳巷(地圖連結) 營業時間：08:30-17:00（週四公休） 門票：免門票

集集景點推薦｜集集火車站

日式檜木古老車站

「集集火車站」建於西元1930年，以檜木打造，早期的集集支線主要是運載建造發電廠的工程材料，後來兼負起運輸沿線旅客及農產、木材等物資，是見證集集鐵路支線經濟價值的活古蹟。

歷經921地震損毀，重新整修後仍保有日式木造外觀，是目前碩果僅存日治時期所留下的火車站，集集火車站可說是集集鎮的地標，也是鐵路集集支線上最知名的站點。

集集火車站 地址：南投縣集集鎮民生路75號(地圖連結)

集集景點推薦｜軍史公園

騎車路過軍事重地，煩請下車逛逛喔！

集集火車站附近有一座「軍史公園」，是921大地震後當地為推展觀光所建。

佔地寬闊、面積兩千三百餘坪，園區內展示許多各式已經除役的軍事裝備，包括有C119運輸機、F104戰機、海軍登陸艇、多款型號的戰車以及車葉、船錨等零件，公園內充滿正氣凜然的氣息，是集集鎮上著名的觀光景點之一，對於軍事裝備有興趣的遊客不妨踩著單車前來逛逛喔！

集集景點推薦｜明新書院

集集鎮三級古蹟，沒考試來巡禮，有考試更要來拜拜一下啦！

「明新書院」被列為三級古蹟，建於清光緒8年是南投縣內四大書院之一，主祀文昌帝君等聖賢，位於永昌國小內，是鎮上每年祭孔的地方。日治時期被徵收成為公學校，書院為宮殿式建築，其中的燕尾簷、磚牆、木柱、木門等獨具特色。

書院的修護皆依古貌建材，建築當中的日式風格，是日治史實的證明，而其簡樸古拙的格局，是漢族移民屯居的精神所在，明新書院非常值得參訪，預計要準備考試的學子更應該來此地加持一下！

明新書院 地址：南投縣集集鎮東昌巷4號(地圖連結) 營業時間：06:00-21:00

集集景點推薦｜特有生物研究保育中心—保育教育館

認識台灣保育動植物，與野生動物親密接觸！

集集鎮的「特有種生物研究保育中心」設有靜態展示的保育教育館，詳細介紹台灣特有的動植物、環境保育問題以及生命樹劇場，並且不定期舉辦各種主題展覽，館外還有一大片種植著各種生態系植物花草的生態教育園區及蝴蝶生態園，並於設有詳細的解說牌。

此外，這裡也設有野生動物急救站，拯救過數以千計受傷或是迷路的野生動物，並有許多成功野放的案例，也安置無法再野放的動物收容於急救站中，想要親眼欣賞珍貴野生動物的民眾，可以一起來特有生物研究保育中心與牠們打聲招呼唷！

集集景點推薦｜Jijibanana集元果觀光工廠

Jijibanana集元果觀光工廠是一座以香蕉為主題的觀光工廠，不只大人小孩免費入園，而且距離集集車站不遠，可以結合集集附近的景點，安排一日遊行程。園區內隨處可見香蕉主題裝置和DIY課程，還有小朋友會玩到不想回家的遊戲室、超大球池、溜滑梯及人工沙堆，非常適合親子一日遊。

集集美食推薦｜在地小吃、伴手禮

八張牛肉麵

說到集集的美食口袋名單，一定都會有這間「八張牛肉麵」，這間「八張牛肉麵」的人氣多旺呢？看每逢假日滿滿的人潮就知道了！

位置在文心街的小巷內，位置較為隱密，一碗紅燒牛肉湯頭，配上滷到軟爛的牛肉塊，實際份量也不少。各式小菜採自助夾取計價，環境衛生，就算人潮眾多也不用擔心失去用餐品質，是一間來到集集非嚐不可的小吃店喔！

集集蜜酥花枝

位於集集車站前的「集集蜜酥花枝」，謠傳它是一間永遠都排隊的炸物攤喔！看著剛炸熟的花枝和肉塊，第一時間把試吃盤補滿，不用幾分鐘又被掃盤，Ｑ彈美味又多汁的花枝，就算炸得香酥脆，依然吃得出花枝的新鮮，來集集旅遊的各位千萬別錯過囉！

碧雲製冰城

傳承三十餘年，目前已是第三代經營的「碧雲製冰城」，曾經在92年的集集燈會製作了一隻重量一千一百多台斤的超大三色冰棒，相當於七千五百多隻的枝仔冰，此一創舉讓碧雲冰城一炮而紅。

當然，能夠紅三十年的秘密，肯定不是只有當年的創舉而已，「碧雲製冰城」的真材實料，不添加色素香精，才是大家口耳相傳好口碑最誠實的實力，來集集別忘了嚐嚐這間便宜又實在的枝仔冰店喔！

炸香蕉酥/炸香蕉皮

來到集集一定要吃的一項特色美食就是「炸香蕉」! 在集集火車站附近有許多店家都有販賣炸香蕉，包含有「炸香蕉酥」和「炸香蕉皮」。

炸香蕉酥是將香蕉內軟嫩的果肉切成一段段裹粉油炸，吃起來外酥內軟，滋味酸酸甜甜又不失原本香蕉的香氣。而炸香蕉皮則是將香蕉外皮同樣裹粉油炸，香氣雖不及果肉香濃，但口感更為酥脆。如果你從沒有嚐過， 一定要試試這項非常特別的集集在地美食！

阿嬤臭豆腐老店

這是一間「巷仔內」的臭豆腐店，不起眼的小店就藏在一條不起眼的小巷。唯一會引人注意的是店外排隊的人龍，和店內飄出的臭豆腐香。從集集火車站步行過去大約5分鐘路程，是相當值得一吃的古早味小吃，

開店逾40年的阿嬤臭豆腐店內只賣「炸臭豆腐」和「豬血湯」，臭豆腐一份有四大塊只要50元，豬血湯一碗更只要10元。簡單的料理卻讓吃過的人都難忘它的滋味。特別推薦他的泡菜，微酸微甜卻醃的十分入味，搭配氣味濃烈的臭豆腐恰到好處。

推薦閱讀：南投鐵道美食線，精選集集美食、水里在地小吃，讓你玩透透吃飽飽！

集集住宿推薦

香榭雅竹民宿

香榭雅竹民宿就位在集集車站一帶，是來南投集集旅遊、或是到山區採茶賞櫻下山後，適合歇腳住一宿的地方。香榭雅竹民宿距離有名的八張牛肉麵很近、步行到集集火車站也只需10分鐘腳程，雖然機能方便，但這裡又鬧中取靜，群木圍繞的環境、親切幽默的服務態度，更令人感到放鬆，而讓住客讚不絕口的是那健康又養生的早餐、以及老闆手做的麵包，吃起來美味又溫馨，是一間很有溫度的民宿。

地址：南投縣集集鎮八張街53-3號 住宿房價：平日 $ 2,800～$4,200／假日$3,600～$6,000 訂房優惠：｜

方舟文旅 溜滑梯親子民宿

專為親子旅遊而設計的方舟文旅 溜滑梯親子民宿，有著盪鞦韆、籃球架、戶外遊樂區等專為孩童打造的遊戲場地，讓小朋友們玩得不亦樂乎。主題式的房間，房內還有讓小朋友超級興奮的溜滑梯、以及可愛的卡通人物造景，絕對是小朋友心中最棒的夢幻住宿。民宿還有免費提供的腳踏車租用，公共區域也有免費的餅乾、零食、冰品可以享用，方便性十足，整體像是一個小型幼稚園一樣，可以放肆遊玩、放電，對小朋友來說，絕對是個永生難忘的住宿體驗。

地址：南投縣集集鎮集賢街303號 住宿房價：平日 $ 1,557～$24,242／假日$2,206～$43,290 訂房優惠：

來到南投這樣玩！

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