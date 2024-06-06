翻轉flip蛋糕甜點工作室地點在新北三重隱密巷弄，提供甜點蛋糕外帶，特別節慶、生日蛋糕可以提前預訂取貨。

現在推出每週五、六兩天限定的獨家甜點“火燒甜甜圈”和超夯的招牌芋頭布丁泡芙、新鮮芒果泡芙、焙茶布丁珍珠可頌等甜點。

三重火燒甜甜圈 翻轉flip 地點

翻轉flip蛋糕甜點工作室地址在三重區仁化街31巷，距離捷運菜寮站走路約5分鐘左右

翻轉flip

地址：新北市三重區仁化街31巷25號

電話號碼： 02 2975 0606

營業時間：星期五、六 13:00–16:00 只賣兩天，售完提前打烊

（菜寮捷運2出口，步行五分鐘。中寮街美聯社前巷子進來）

粉絲團：翻轉flip

IG：翻轉flip

三重火燒甜甜圈 翻轉flip 泡芙可頌外帶

翻轉新推出的甜點“火燒甜甜圈”現場製作炙燒，週五週六兩天限量提供，芋頭布丁泡芙、新鮮芒果泡芙、焙茶布丁珍珠可頌和芋頭布丁可頌等多種口味都可以當下午茶。

我超愛芋頭布丁泡芙

之前在咖啡館吃到就很愛，還一口氣點兩個超滿足

除了泡芙也有可頌

第一次看到火燒甜甜圈好療癒

現炸的甜甜圈淋上煉乳，接著撒上豪邁的白糖

長得很像蚊香形狀的烙鐵在白糖上炙燒

空氣中瀰漫著燒糖的香氣，一陣白煙畫面相當有趣

三重火燒甜甜圈 翻轉flip 菜單價錢

翻轉flip蛋糕甜點工作室 菜單價錢

甜甜圈、泡芙和可頌都有多種口味，每日供應品項不一定

可以私訊粉絲談先預訂再去取貨

粉絲團：翻轉flip

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



只是愛吃不是美食家，歡迎按讚加入粉絲團:)

三重火燒甜甜圈 翻轉flip 推薦

單入有透明盒裝，泡芙和火燒甜甜圈買六個有盒裝

這樣裝滿很好看呢！

可以買來送給朋友

也很適合當辦公室下午茶

炙燒焦糖甜甜圈 55元

炙燒後表面變成一層脆脆的焦糖

一口咬下聽到喀滋聲響

酥酥甜甜的滋味

甜甜圈炸的蓬鬆柔軟

口感相當好吃，配黑咖啡剛剛好

甜甜圈除了炙燒焦糖也有抹茶卡士達、草莓生乳和巧克力卡士達等灌餡甜甜圈

64％巧克力甜甜圈 65元

圓滾滾的甜甜圈剛炸好，外層撒上糖粉

挖一個小洞後灌入巧克力卡士達

現在流行的灌餡甜甜圈

甜甜圈口感Ｑ軟蓬鬆，甜甜的糖粉甜味適中

巧克力餡濃郁滑順

一開始還怕會太甜太膩

連吃兩個很滿足

灌餡甜甜圈新奇好吃

芋頭布丁泡芙 80元

大推薦必買的口味

芋頭滑順濃郁，甜度剛剛好

布丁甜香Ｑ嫩，味道也真的很棒

內餡和酥脆的泡芙不僅視覺好看

味道也很搭，芋頭控一定要試試

芒果泡芙 80元 季節限定

自製的芒果卡士達加上新鮮芒果

夏天的季節限定清爽滋味

濃郁巧克力可頌 100元

芋頭布丁可頌 120元

巧克力和芋頭布丁真的很讚

也有可頌選擇

而且芋頭布丁還有兩個布丁，邪惡爆表

他們家的芋泥真的很好～吃

一定要買一個試試看

焙茶布丁珍珠 120元

布丁＋珍珠也是超合拍組合

當天現做現烤的大可頌，層次酥香

細膩濃郁的焙茶，加上Q彈微甜的珍珠

每一口都好滿足，內餡爆滿，吃的時候要小心掉出來

第一次在三重看到火燒甜甜圈，韓國流行的燒糖甜甜圈也能在翻轉工作室買到，一週只賣兩天，想買記得趁營業時間來報到喔！

翻轉flip

地址：新北市三重區仁化街31巷25號

電話號碼： 02 2975 0606

營業時間：星期五、六 13:00–16:00 只賣兩天，售完提前打烊

（菜寮捷運2出口，步行五分鐘。中寮街美聯社前巷子進來）

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IG：翻轉flip

菜單、營業時間等資訊僅供參考，請看店家粉絲團為準。

食記的參考會隨時間久或現場狀況不同，前往時建議納入考量。



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文章作者：陳小可

香港出版：台北美食地圖書籍

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特別喜歡：貓咪、美食、旅遊

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